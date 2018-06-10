Мариам Мерабова рассказала, как похудела на 60 кг

Певица, участница «Трех аккордов», встретила своего единственного, когда была студенткой. Но предложение руки от него получила только спустя 16 лет.

Мариам Мерабова (Mariam Merabova): — Наша с Арменом история любви похожа на сюжет кино, — говорит Мариам. — В детстве в Тбилиси я со своей бабушкой из рода тбилисских армян ходила в гости к его бабушке. Но мы оба узнали об этом гораздо позже, уже в Москве. С первого дня как познакомились, дружили и виделись ежедневно: учились, играли, проводили время в одной компании, даже жили на соседних улицах. Так во всем совпадали, что было ощущение, будто знаем друг друга с прошлых жизней.

Не сразу ответила согласием: была в шоке

Мариам Мерабова (Mariam Merabova):

— Мы с Арменом встретились в 1989 году на первом курсе Гнесинского училища. Когда увидела его, красивого, за фортепиано, у меня случилась любовь с первого взгляда. Мы прекрасно общались, все в нашей компании были в курсе, что я вздыхаю по Мерабову, и он сам тоже это знал. Провожал меня до дома, мы дружили, но встречался он с другими. Видимо, всему должно прийти свое время. В какой-то момент наши пути разошлись. В 1995 году у меня родилась дочь Ирма. Было нелегкое время… А в 1998 году Мерабов пригласил меня солисткой в ансамбль «Мирайф». Мы начали работать вместе. Считаю, наш брак был неминуем, но предложение Армен сделал только спустя 16 лет после знакомства. Человек ведь не сразу понимает свои задачи на земле. Однажды вечером на гастролях он вдруг поцеловал меня на улице и сказал, что нам надо пожениться. Я не сразу ответила согласием, потому что была в шоке. Настолько привыкла думать, что ничего нет возможного, что сказала: «Я не могу». Он спросил: «Почему?» Ответила: «Я пойду замуж только по любви». Тогда Армен задал вопрос, люблю ли я его, и в ответ на мое «да» услышала: «И я тебя люблю».

Решилась рожать в 41 год Мариам Мерабова (Mariam Merabova): — И я согласилась пойти за него замуж, потому что знаю, Армен — человек слова, за что его обожаю. Свадьбы у нас как таковой не было. Он надел красивый черный костюм, я — белый, мы расписались и поехали на первый концерт из запланированных двух на тот день. Так что отметили на работе. Но когда будем венчаться, а мы собираемся, устроим все красиво. С Арменом у нас родились еще двое детей — Софочка, ей 11 лет, и Жорочка, ему летом исполнится 5. Как я решилась рожать в 41 год? Это все моя любовь и доверие к Мерабову. Он постоянно спрашивал: «Ну где же мой сын?» И я решила попробовать. Сама докторов успокаивала и говорила им, что все будет хорошо. Понимаю их: они видели, в каком я весе, возрасте, и переживали. Но всех троих детей я рожала сама и легко. Есть такое выражение — «полный круг». Когда появился Жора, он замкнул его и принес с собой гармонию в семье. Сын родился 7 июля, за три дня до дня рождения Армена. Мерабов приехал в роддом и получил свой подарок.

Взрываюсь, ору, как и положено девочке

Мариам Мерабова (Mariam Merabova): — Очень сложно, с одной стороны, быть артистами и воспитывать троих детей, но с другой — мне посчастливилось с Арменом, потому что он потрясающий отец. Если меня нет дома, то папа с детьми занимается по полной: гуляет, веселит. Они не чувствуют недостатка родительской нежности и любви. С мелкими помогает старшая дочь Ирма. Она окончила архитектурный колледж, школу Дунаевского, продолжает играть для себя на фортепиано, поет великолепно и учится в Московском международном университете. Музыкальное образование в нашей семье обязательно, и не важно, что там будет дальше. Жорик скоро пойдет в музыкальную школу, у него шикарные данные, Соня перешла в пятый класс. А дальше пусть дети сами решают и ищут свой путь. Мама я строгая, потому что знаю: такое воспитание закалит и не даст опозориться. Учу детей уважать старших, прислушиваться, уступать место взрослым. Меня саму так воспитывали. А балует всех наш папа. И меня в том числе. Он умеет делать сюрпризы и красивые поступки. Мы с мужем традиционные люди в вопросах семьи и обожаем дом. Отдыхать друг от друга нам не нужно. Наша романтика — это гастроли. Любим их, потому что в поездках можем побыть только вдвоем. Работу дома обсуждаем, нам обоим в первую очередь важно мнение друг друга. Поспорить можем, и даже сильно, но потом с той же силой будем мириться. Более темпераментная из нас я. Взрываюсь, ору — все как и положено девочке. Но в доме и в жизни безоговорочно главный — муж.

Билан и Лорак на бэк-вокале

Мариам Мерабова (Mariam Merabova): — Раньше многие большие концертные площадки боялись проводить наши выступления, мотивируя это тем, что нас, джазовых исполнителей, не все знают. Поэтому я пришла на шоу «Голос». Не за продюсером или чтобы сменить репертуар, я шла за аудиторией, ведь Первый канал смотрят во всем мире. Во время «Голоса» мне приходило множество писем из самых разных городов. Теперь концертным директорам намного легче устраивать наши выступления, и они всегда проходят с аншлагом, потому что я и коллектив моего мужа Miraif известны уже не только в узких джазовых кругах. Сейчас записываем альбом, готовим осенние концерты. Я считаю, что артист должен расти и выходить из привычного комфортного круга. Того, в котором все устаканилось и идет как по маслу. Да, в такой среде ты расширяешь репертуар, но все равно работаешь в своем жанре. Поэтому с радостью пришла на проект «Три аккорда», где исполняю совсем другие композиции, открываю для себя новый жанр. Здесь ты не только вокалист, но и артист, тебе нужно не просто спеть, а сыграть каждую песню. В 2010 году на «Евровидении» в Осло, где я была с делегацией от Армении, музыкальный продюсер Первого канала Юрий Викторович Аксюта, когда увидел меня, пошутил: «Опять ты! Было бы здорово послать тебя на конкурс, а на бэк-вокал — всех тех, кому ты подпевала» (Мариам выступала с Димой Биланом, затем с Дмитрием Колдуном , Ани Лорак и Евой Ривас. — Прим. «Антенны»). И я поняла: действительно получился бы классный номер. А почему нет? Кто не хочет выйти на эту сцену? Я знаю, как это здорово и какая блестящая команда там работает. Так что если мне вдруг предложат, соглашусь.

Потеряла больше 60 килограммов

Борис Щербаков, Мариам Мерабова (Mariam Merabova): — Сейчас интернет пестрит рекламой препаратов с моим лицом, таблеток, уколов, на которых я якобы похудела. Все это неправда. Люди просто хотят на мне заработать. Не хочу никого вводить в заблуждение и скажу честно: больше года назад сделала операцию. По медицинским показаниям мне удалили желчный пузырь и одновременно провели продольную резекцию желудка (уменьшению объема желудка путем удаления его боковой части, — Прим. «Антенны»). Я решилась на это, потому что уже настал предел, начались проблемы с гормональным фоном, и нужно было помочь организму справиться. А дальше пошла работа над собой — диета, спорт. Мало сделать операцию, нужно удержать результат. Сейчас занимаюсь на эллиптическом тренажере, делаю гимнастику и правильно питаюсь. Я так счастлива, что даже не могу это скрыть. Летаю и чувствую себя лучше, чем 20 лет назад. Потеряла более 60 килограммов, на данный момент у меня много сил. Конечно, со стороны окружающих ко мне стало больше внимания, все замечают изменения. Я же адекватный человек и понимаю, что теперь эстетически выгляжу приятнее. Сейчас снимаюсь в сериале «Родительский комитет» у режиссера Гузель Киреевой. Всегда тяготела к актерству. В кино у меня был только один опыт — фильм «Голоса большой страны», который обожаю, но я в нем сыграла слабо, так как это был первый опыт. Теперь работаю над ролью серьезно. Актеры недоумевают, не верят, что у меня нет соответствующего образования. Может быть, я для этого просто дозрела. У меня шикарные партнеры Галина Польских Юлия Мельникова , Мария Дровосекова. Блестящая команда. Я безумно рада, что получила эту работу. Сбылась еще одна мечта.

Родилась: 28 января 1972 года в г. Ереване (Армения).

Образование: окончила джазово-эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных.

Карьера: с 1998 года — солистка группы Miraif под управлением Армена Мерабова , участвовала в мюзикле We Will Rock You, работала педагогом по вокалу в школе Аллы Пугачевой , финалистка третьего сезона шоу «Голос», четыре раза выступала в качестве бэк-вокалистки на конкурсе «Евровидение», участница шоу «Три аккорда».

Семейное положение: с 2005 года замужем за музыкантом Арменом Мерабовым, трое детей: Ирма (23 года), Софья (11 лет), Георгий (4 года 10 месяцев).

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