Мариам Мерабова рассказала, как похудела на 60 кг 

Певица, участница «Трех аккордов», встретила своего единственного, когда была студенткой. Но предложение руки от него получила только спустя 16 лет.

Не сразу ответила согласием: была в шоке

Мариам Мерабова (Mariam Merabova):

— Мы с Арменом встретились в 1989 году на первом курсе Гнесинского училища. Когда увидела его, красивого, за фортепиано, у меня случилась любовь с первого взгляда. Мы прекрасно общались, все в нашей компании были в курсе, что я вздыхаю по Мерабову, и он сам тоже это знал. Провожал меня до дома, мы дружили, но встречался он с другими. Видимо, всему должно прийти свое время. В какой-то момент наши пути разошлись. В 1995 году у меня родилась дочь Ирма. Было нелегкое время… А в 1998 году Мерабов пригласил меня солисткой в ансамбль «Мирайф». Мы начали работать вместе. Считаю, наш брак был неминуем, но предложение Армен сделал только спустя 16 лет после знакомства. Человек ведь не сразу понимает свои задачи на земле. Однажды вечером на гастролях он вдруг поцеловал меня на улице и сказал, что нам надо пожениться. Я не сразу ответила согласием, потому что была в шоке. Настолько привыкла думать, что ничего нет возможного, что сказала: «Я не могу». Он спросил: «Почему?» Ответила: «Я пойду замуж только по любви». Тогда Армен задал вопрос, люблю ли я его, и в ответ на мое «да» услышала: «И я тебя люблю».

Решилась рожать в 41 год Мариам Мерабова (Mariam Merabova): — И я согласилась пойти за него замуж, потому что знаю, Армен — человек слова, за что его обожаю. Свадьбы у нас как таковой не было. Он надел красивый черный костюм, я — белый, мы расписались и поехали на первый концерт из запланированных двух на тот день. Так что отметили на работе. Но когда будем венчаться, а мы собираемся, устроим все красиво. С Арменом у нас родились еще двое детей — Софочка, ей 11 лет, и Жорочка, ему летом исполнится 5. Как я решилась рожать в 41 год? Это все моя любовь и доверие к Мерабову. Он постоянно спрашивал: «Ну где же мой сын?» И я решила попробовать. Сама докторов успокаивала и говорила им, что все будет хорошо. Понимаю их: они видели, в каком я весе, возрасте, и переживали. Но всех троих детей я рожала сама и легко. Есть такое выражение — «полный круг». Когда появился Жора, он замкнул его и принес с собой гармонию в семье. Сын родился 7 июля, за три дня до дня рождения Армена. Мерабов приехал в роддом и получил свой подарок.

Взрываюсь, ору, как и положено девочке

Мариам Мерабова (Mariam Merabova): — Очень сложно, с одной стороны, быть артистами и воспитывать троих детей, но с другой — мне посчастливилось с Арменом, потому что он потрясающий отец. Если меня нет дома, то папа с детьми занимается по полной: гуляет, веселит. Они не чувствуют недостатка родительской нежности и любви. С мелкими помогает старшая дочь Ирма. Она окончила архитектурный колледж, школу Дунаевского, продолжает играть для себя на фортепиано, поет великолепно и учится в Московском международном университете. Музыкальное образование в нашей семье обязательно, и не важно, что там будет дальше. Жорик скоро пойдет в музыкальную школу, у него шикарные данные, Соня перешла в пятый класс. А дальше пусть дети сами решают и ищут свой путь. Мама я строгая, потому что знаю: такое воспитание закалит и не даст опозориться. Учу детей уважать старших, прислушиваться, уступать место взрослым. Меня саму так воспитывали. А балует всех наш папа. И меня в том числе. Он умеет делать сюрпризы и красивые поступки. Мы с мужем традиционные люди в вопросах семьи и обожаем дом. Отдыхать друг от друга нам не нужно. Наша романтика — это гастроли. Любим их, потому что в поездках можем побыть только вдвоем. Работу дома обсуждаем, нам обоим в первую очередь важно мнение друг друга. Поспорить можем, и даже сильно, но потом с той же силой будем мириться. Более темпераментная из нас я. Взрываюсь, ору — все как и положено девочке. Но в доме и в жизни безоговорочно главный — муж.

Потеряла больше 60 килограммов

Родилась: 28 января 1972 года в г. Ереване (Армения).

Образование: окончила джазово-эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных.

Карьера: с 1998 года — солистка группы Miraif под управлением Армена Мерабова , участвовала в мюзикле We Will Rock You, работала педагогом по вокалу в школе Аллы Пугачевой , финалистка третьего сезона шоу «Голос», четыре раза выступала в качестве бэк-вокалистки на конкурсе «Евровидение», участница шоу «Три аккорда».