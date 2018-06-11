Яна Крайнова радуется, что в Париже стало меньше мигрантов

Актриса Яна Крайнова рассказала, какие перемены помогли ей навести порядок не только в доме, но и в собственной жизни

Звезда сериалов сделала «магическую уборку» в своей квартире:

— Включила тренинг, в котором очень классно рассказывается о том, почему нужно выбросить ту или иную вещь, и приступила! Каждую вещь, которая есть в доме, необходимо взять в руки и спросить: «Приносишь ли ты мне радость?» Если понимаешь, что ответ отрицательный, с ней нужно расстаться без сожаления. Кто-то выносит на помойку, другие передают в фонд или же отдают друзьям. Вариантов много!

Считается, что благодаря магической уборке жилья можно не только наладить положительный микроклимат в квартире, но и круто изменить свою жизнь, избавившись от негатива и разного рода проблем.

— Уборкой я занималась четыре дня! — откровенничает Яна. — Разгребла все — в результате освободилось больше половины квартиры! Из дома выходила только под покровом ночи и лишь для того, чтобы сходить в магазин и на мусорку вынести хлам. Ненужных вещей оказалось так много, что наиболее добротные решила отвезти в фонд. Когда распрощалась со всем, что мне было не нужно, села на Чистопрудном бульваре и заплакала от счастья и от понимания того, как прекрасен мир!

На следующий день Яна решила действовать. Крайнова купила билеты и улетела в Париж. Хотя еще недавно клятвенно обещала: ноги ее в этом городе больше не будет. Но благодаря магической уборке ей удалось изменить сознание.

— Десять лет назад мне Париж действительно вообще не понравился, — говорит Яна. — Я всем друзьям говорила: «В этот город, который все так хотят увидеть и умереть, лучше не ездить!» Сейчас же, можно сказать, я дала Парижу второй шанс. Несколько лет назад туда переехала моя подруга, и я решила поехать к ней в гости. Все четыре дня, которые там была, не носилась по достопримечательностям, а позволяла себе залипать по полчаса на набережной, сидеть и наслаждаться течением времени. Это моя установка сейчас: не суетиться. Все, хватит — нужно спокойствие! Это осознание, кстати, ко мне пришло после магической уборки.

Цены в Париже кусаются. Завтрак, включающий кофе, круассан и омлет, обойдется примерно в 11 евро. Но Яна уверяет: это того стоит. В последнее время Париж сильно изменился.

— Раньше там были толпы эмигрантов, совершенно по-хамски общающихся с туристами, — продолжает артистка. — Их было так много: очень наглые арабы, афроамериканцы. Сейчас мне показалось, что их стало значительно меньше. Пару раз я спускалась в метро: там, конечно, начинается цирк с конями. А на улицах все стало более цивилизованно.

Из Парижа артистка вернулась в прекрасном настроении и впервые в жизни без сувениров. Теперь засорять свою жизнь безделушками Яна не намерена.

— У нас есть тайное общество, которое мы называем «курятник», — откровенничает звезда. — В него входят четыре мои подруги! Сейчас мы думаем над тем, чтобы снять собственный фильм. Эта идея была уже давно. Мы встретили человека, который сказал, что может найти на этот проект деньги. Я подумала: а почему бы не рискнуть? Тем более у меня сейчас есть небольшая пауза в работе. Может, это и есть волшебный пендель судьбы для того, чтобы сделать что-то хорошее и продуктивное?