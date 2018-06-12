«Проблем с русскими, как в Марселе, не будет». Французы — самые добрые фанаты ЧМ-2018

Франция забурилась в самую дальнюю подмосковную глушь из всех сборных. От стадиона «Глебовец» до отеля на Новой Риге — 12 километров, зато до города — все 60. Главное преимущество такой локации — относительная близость «Шерметьева».

Болельщиков не пугают ни расстояние, ни дрянная погода. К старту ЧМ в Москве распогодится, а сейчас еще доливают дожди — но ждать ни у кого нет сил. «Глебовец» штурмуют сотни фанатов; дети выглядят менее грозно, зато они берут числом. Такого ада, как в Бронницах на открытой тренировке, не повторится. Там люди стояли на дальних подступах к тренировочному полю через час после начала занятия и умоляли пропустить внутрь по своей аккредитации, чтобы зацепить хоть одним глазком.

«Глебовец», как и стадион имени Сыроежкина, вмещает 500 зрителей — правда, в этот раз желающих пускают даже на ступеньки. Их хватает: во «Вконтакте» искали билеты хотя бы на тренировку, раз уж на матчи не достать. Знающие люди отвечали, что обсуждали, что «пригласительные распространялись среди детей из детских и юношеских спортивных школ без возможности продажи».

Дети — кто-то учится футболу в Строгине, кто-то здесь, в Истре — с особым трепетом ждут Гризманна и Погба. А вот ученики французского лицея имени Дюма, когда французы только высыпали из автобуса, заголосили имя Мбаппе. Как объяснил их куратор — потому что самый молодой из звезд.

Русским уверенно владеют всего несколько из семидесяти ребят из лицея. Девятилетняя Софи кроме Мбаппе пришла на Гризманна и уверена, что они принесут Франции кубок мира.

Мама Софи русская, а папа француз, вместе они ездят в город рядом с Марселем каждые каникулы.

— Всегда за Францию болею, — говорит 12-летний Артур. — Я вратарь, так что мне нравится Льорис. За Россией не особо слежу, русских игроков почти не знаю.

— И Акинфеева не знаешь?— Ну его-то знаю, конечно!

— Кто круче: Акинфеев или Льорис?— Льорис!

— Россия или Франция больше нравится?— Париж — любимый город!

Для Софи и Артура это первый чемпионат мира, а для седовласого Жана-Паскаля — шестой. Он носит аутентичный берет с французским триколором и аккуратные очки в красной оправе.

Пятьсот километров Жан-Паскаль Парижа до Москвы он преодолел за три дня на автобусе еще с 22 болельщиками. А по пути успел заскочить на товарищеский матч Франции с США в Лионе.

За игрой следят не все: заводящий смотрит тренировку спиной, дедули раздают интервью всем репортерам, молодежь заводит знакомства с девушками-волонтерами. Не все даже заметили травмы Мбаппе — а ведь подкат Рами выглядел очень брутально. Килиан долго валяется на поле и заканчивает тренировку досрочно — но все не так плохо, это просто ушиб.

Французы продолжают двусторонку без Мбаппе. «Кто забил больше всех? Наверное, Гризманн, а кто еще!» — комментирует Бенжамен. Он с товарищами Адрианом и Панчо учится в Москве по обмену в Плехановке, еще один их спутник — Готье — в Бауманке. Собираются на игру французов с Австралией в Казань, а в Москве — с Данией.

— Не думаю, что у нас будут проблемы с русскими фанатами, — уверяет Бенжамен. — Особенно если службы безопасности сработают как надо. Французы вообще ни разу не агрессивны, это не в нашем духе.

Того же мнения россиянин Муса. Он орет французские кричалки в гуще самых ярых фанатов и затихает только под конец занятия.

— Французы в Марселе тогда не играли — а я всегда с ними, — вспоминает Муса Евро-2016. — Но я знаешь, где был? На «Стад де Франс», когда в «Батаклане» случился теракт. Мне кажется, в Марселе заваруху начали далеко не французы. Добрее людей, чем они, ты не найдешь.

— За Россию не болеешь?

— Мое сердце уже принадлежит Франции. Полюбил ее в 2004-м, когда Зидан отгрузил два гола Англии на чемпионате Европы в Португалии.

Две девушки пришли с плакатиками в честь Гризманна: «Антуан, мы преодолели шесть тысяч километров из Сибири, чтобы пожелать удачи тебе и „синим“. Девушки болеют за » Манчестер Юнайтед » и хотят, чтобы Гризи выбрал Англию, а не метался между «Атлетико» и «Барсой». Сам Антуанн днем устранился от вопросов про будущее и говорил что-то настолько пустое, что французы даже не позвали переводчика на английский.

Лицеисты разобрали открытки со всеми игроками сборной и трепетно ждали встречи с кумирами. Но они так и не дождались Мбаппе, а дамы — Гризманна: Франция не осталась на автографы и проигнорировали болельщиков. Странно, ведь даже занятые Криштиану и Месси находили время на селфи и общение с фанатами. Из последних сил трибуны потребовали Погба — Поль как раз развеселился к концу занятия — но и он, и Гризманн ограничились разве что кивком и взмахом руки.

Французы загрузились в автобус и поехали отдыхать. На борту машины — пожелание Davai les Bleus.