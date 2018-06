Самые шлюшные города мира (Petr Lovigin’s version)

В каждой душе есть игла востра, режет аж до кости; В каждом порту меня ждет сестра — хочет меня спасти…

БГ «Стерегущий баржу»

Пишет Петр Ловыгин: «Чтоб вам не подумалось лишнего — мне дают в GreatRussia. И дают еще как. Но описанная тема и личное участие в ней — это как хобби, как маленький, только мне позволительный экспириенс: при случае сходить к потаскушкам на углу. Таких мест на планете — миллион! Но те, что в этом списке, я испытывал на себе. Чего просто глазеть? Зайди и потрогай! Это мои воспоминания, воспоминания о моих грустных шлюхах. К тому же я точно знаю — все вы устроены так, что дочитаете этот пост до конца. Все.

Ну и конечно, фотографии собирались с миру по нитке. В таких местах снимать не принято и даже опасно, так что не обессудьте за их мимолетность и качество».

Амстердам (время действия — 2008)

1. В Амстердаме известная улица давно превратилась в туристический объект. Мой самый первый опыт. Негритянка из Красных фонарей приоткрыла дверцу своего логова, назначила цену в 30 евро. © zyalt

2. Во время процесса умудрилась стрясти с меня еще 30-ку. Я даже не помню, как развелся и за что. © zyalt

3. Вообще Красные фонари — штука особенная. © 0222.by 4. Я мало что помню — помню только заевшую в самый неловкий момент молнию на штанах и карусель в голландском небе, на которой я кружил, пока не выветрился весь эффект.

5. © zyalt

6. © zyalt

Оценка 7 из 10.

Анхелес (Филиппины, время действия — 2014)

7. Анхелес — это мечта. Анхелес — это рай. Еще только доехав до Манилы, я по вываливающемуся из лифта гостиницы пьяному англичанину с двумя местными красотками понял, какой это бл***шник. Но эпицентр находится в Анхелесе, в двух часах езды от столицы.

Когда-то жительницы Анхелеса были обычными филиппинскими аборигенками, но потом американцы построили тут военную базу.

8. …и жительницы Анхелеса взялись за ум и стали выглядеть так.

9. Им плевать на ваш возраст, социальный статус и всё остальное. Но если вы иностранец, значит ее счастье вполне себе возможно. Свалить с Филиппин — во какая у нее мечта!

Ну это, правда, все на картинках. В реальности было гораздо хуже. Мы поселились достаточно далеко от основных мест «сосредоточения». Отель назывался «Голубые поля», обладал грязным бассейном, вокруг которого кучковались ветераны Вьетнама в окружении молодых филиппинок.

Я проходил мимо них с неизменной фразой:

— Ну что, просрали Сайгон? А теперь бл***шник устроили?!

Ветераны кивали в ответ и порывались надеть боевые награды. Что приводило филиппинок в восторг. Этих цыпочек вообще заводило всё подряд. Американцы им щедро платили за ласку и заботу. Больше там платить было не за что. До чего-то большего, мне кажется, дело не доходило.

Каждый раз мне хотелось крикнуть:

— Деда, а ты не отдашь концы-то под ней?

Ветераны опять же кивали в ответ и поправляли шорты, медали и бейсболки.

Дадим слово моему попутчику Никите, в котором неожиданно для меня открылся блистательный литературный талант:

10. «…Мне Анхелес понравился. Не часто попадаешь в ожившую дешевую декорацию американского фильма. Я ничуть не удивился, увидев в списке городов-побратимов Лас-Вегас. Ни один город не вызывал у меня столь четких ассоциаций со словом «дыра». Город-дно. Если вам когда-нибудь захочется «уколоться и забыться» или просто на время (или насовсем) пропасть, самозабвенно разрушая себя, — Анхелес идеален. Нормальному человеку здесь делать нечего. Впрочем, поездка из чистого любопытства тоже может оказаться занимательным предприятием. Рекомендую.

11. Отель, тщательно подобранный накануне, назывался «Голубые поля». Картинки на сайте соответствовали определению «чистенькая» из русских объявлений об аренде квартир. Но у меня было предположение, что в подобных городах нужно селиться именно так, и оно оправдалось. Постельное белье, до прозрачности стертое, воняло хлоркой, что обнадеживало. Кондиционер, встроенный в стену, исступленно орал, не оставляя шанса на беседу, и заодно вдувал в комнату всякое дерьмо, веками копившееся в решетке радиатора.

12. Я сразу все понял. В таких местах главное — не трезветь. Я просыпался, когда ночные гостьи уже отчаливали, немедленно выпивал, проверял паспорт, пересчитывал наличность, доставал из-под матраса ноутбук и смотрел любимые американские фильмы подходящей тематики.

13. С отелем я все же чуток переборщил. Даже неизбалованные посетительницы отзывались о моем убранстве не иначе как «кози энд симпл». Если уж для местной девушки «симпл», стало быть — вообще п***ц. Впрочем, хозяйственную католическую филиппинскую душу радовало наличие кухни в виде отдельной комнаты и репродукция «Тайной вечери», висящей на стене. Член на кухонном столе, заботливо выцарапанный кем-то из постояльцев, радовал не меньше».

Продолжу снова я.

14. Перенесемся на центральную улицу, которую, как и во всех городах такого типа, назвали Walking Street. Повсюду снуют коробейники, предлагающие со своих подносов виагру и сигареты. Влачат свои коленки всё те же ветераны. От каждого крыльца в бары заманивают красотки. Но, как я уже сказал, наружность обманчива. Всех самых красивых работниц заведение выставляет как раз заманивать клиента вовнутрь, так что от девичьего ассортимента, что пытается что-то изобразить на подиуме или у шеста, хочется зевать. В большинстве своем они просто стоят на месте, даже не пытаясь хоть как-то обратить на себя внимание. «Зажрались!» — подумал я.

15. С нами флиртует администратор заведения. Ловко сворачивает из продолговатых воздушных шариков сначала мужской половой орган, потом женский. Допиваю свое пиво и немедленно ухожу.

16. Если же вдруг… ну вдруг (ну мало ли какие у вас вкусы!) вам кто-то приглянулся — платишь заведению установленную сумму и отправляешься с девушкой куда захочешь. Можешь «книжку не возвращать в библиотеку» аж до следующей ночи. В первую ночь в Анхелесе стоимость подобного развлечения обошлась каждому из нас по 60 долларов. Девчонок взяли в баре. Оплата на месте. Девушка потом получит свои 50%. Вчетвером вернулись в гостиницу — охранник нас как будто бы ждал. На Филиппинах с этим вообще нет проблем — чтоб протащить девушку в отель.

17. Но одно заведение стоит особняком. Дискотека High Society («Высшее общество»), хотя по делу надо называть именно в русском произношении «Хай сосити» — так вернее. Тут не нужно никого выкупать у заведения, если у тебя есть деньги — с тобой пойдет любая из местных. Просто договариваешься с ней сам. И не платишь никакому бару. Протянутый при шуме музыки двум девушкам айфон со строчкой «Let’s go with us till morning?» — был возвращен с ценником в 30 долларов за каждую. Держатся в меру благородно, без напора и с прекрасным знанием английского. Никто никуда не торопится — можешь спокойно проводить с ней время в этом самом «Хай сосити», пока не решишь ехать домой. Послушные.

Но и жажду одних только денег, как, например, на Кубе, я не заметил. «Профессионалки» обычно всегда берут плату вперед. Моя ночная смуглянка, мне кажется, могла уйти, позабыв про деньги, если бы я сам их ей не вручил. Только малость назойлива — тактично не мог выгнать аж до часу дня.

Остановите меня! Про Анхелес могу рассказывать часами!

Оценка 9/10 Антверпен (время действия — 2014)

Нет такого мужа, кто не мечтает хоть на час стать холостяком! Лёлик, «Бриллиантовая рука»

18. Это как будто вчера. Антверпен… Капризный блогер Сашка Беленький aka macos, который, как известно, большой спец по бельгийскому пиву и фритюру, вдруг выдал тайну расположения квартала красных фонарей в Антверпене. Выдал очень туманно — я еще полчаса ходил по окрестным улицам, пока не наткнулся на неоновый свет и толпы мужиков. Немного стеснительно прогуливаются по этим улицам выходцы из Индии. Сплоченной ржущей толпой ходят европейские парни. И я такой… один. Обошел квартал два раза. Выбирал.

19. Мне приглянулась одна. Хотя здесь «масштаб трагедии» сильно не отличается от амстердамской. Разве что по площади территория меньше голландской. Все те же улыбчивые манящие любого мордашки, восседающие на стульчиках за стеклом.

20. Девочку звали Лука. Она была из Румынии. Маленькая комнатка с санузлом и кроватью и красным освещением. Попросила 50 евро за 40 минут. Что-то еще бухтела мне про разнообразие позиций. Трахалась под… «Океан Эльзы» в магнитофоне, что мне лично очень понравилось. На мой вопрос: «Do you like your job?» — ответила утвердительным кивком. И я с ней согласился. К тому же в Румынии проституция не легализована.

Оценка 8/10 Богота (Колумбия, время действия — 2012)

21. В Боготе есть драйв. Клуб Troya (а также аналогичные Atunes, Venus Club, Tamaguchi, Fiebre Sex, Paisas Club, La Casona) располагается в рассаднике криминала (на следующий день меня там ограбили, но это уже совсем другая история), и кажется, что во время процесса тебе кто-то приложит к затылку пистолет. Таксисты, проезжая этот район, попросят даже закрыть окна авто.

22. Заведений для «этого» тут и правда много. Предварительно разузнав в интернете о вышеупомянутой «Troya», мы сказали это название таксисту. И он доставил нас по адресу. Здесь, по крайней мере, лучше следовать маршрутом «такси — бар — такси». Вокруг все в основном колумбийской национальности. В дыму бара за столиками «наркобароны». В дыму посреди зала одиноко и попарно стоящие девушки. Кивком головы подозвав двух из них, — а они, надо сказать, только этого и ждали, разговор на моем ломаном испанском (Семоненко так только слово «сервеса» и выучил) — угостили пивом, и я перешел к обсуждению цены на услуги. Сошлись на 55 песо (30 долларов). Изначально просили 80. Номера прямо на втором этаже над баром, хотя оплачивается всё бармену, который выписывает какую-то квитанцию. Хотел бы я на эту квитанцию посмотреть! В отдельной кассе, этажом выше, выдали презервативы и полотенца.

«Номера» нам достались соседние — так что после процесса можно было через тоненькую стенку с Семоненко обсудить произошедшее. Оценить перспективы, выставить оценки.

Девушки, надо сказать, очень ухоженные, ну и сделали всё крайне хорошо. Имя своей я даже не запомнил, а семоненковскую звали Маргарита и была она из Баранкильи, родины Шакиры . На что Семоненко потом приговаривал: «Это ж все равно что с Шакирой переспать!»

Выйдя из бара, мы очень воодушевились, район уже не казался таким опасным, и, стоя на перекрестке, мы во весь голос троллили местных мучачос, проходящих мимо. На русском, правда. Сильно не рисковали.

Оценка 10/10. Зе бест.

Дакар (Сенегал, время действия — 2013)

23. Без Африки этот пост — не пост. Обычно ведь вся проституция сосредотачивается в портах, а сенегальский Дакар — едва ли не главный африканский порт. К Сенегалу в целом у меня крайне негативное отношение — это самая трудная африканская страна, что встречалась мне на пути, самая недружелюбная и самая… (ну, в общем, вы поняли). Я не рискнул пользоваться услугами здешних шлюх. Но этого добра тут точно много — когда мы с работником российского посольства кружили по городу в поисках местного наркодилера, то чернокожие девушки красовались тут на каждом углу, и чувствуется, что ремесло их тут процветает.

Гавана (время действия — 2012 и 2013)

24. Проституция на Кубе — это целая культура. И у меня миллион историй о ней. Ни одну страну в этом отношении я не познал так, как Кубу. Секс в этой стране проходит в такой атмосфере, как будто про тебя в данный момент снимается кино.

Будь ты хоть хромым, косым, с парализованными руками и под 70 лет — спрос на тебя на Острове Свободы будет всегда! Кубинки будут шептать свое «vamos! vamos! ps ps» — только лишь выйдете на Малекон. На Малеконе парень вам уступит свою девушку, брат сдаст сестру. Эти смуглые лица будут выплывать из темноты переулков с предложением «спасти» вас. Через две недели пребывания в Гаване еще одну кузницу разврата, проспект Прадо, я обходил стороной за квартал. Там меня уже знали все, и каждая хотела снова приложиться к моему кошельку.

25. Больше всех старалась Аньеста, с которой я лишался своей кубинской девственности в соседней касе. С Прадо и Малекона девушки в ближайшие касы пойдут за 15-20 долларов. Если жилье не твое — за него также нужно будет доплатить (около $10). В свое водить можно совершенно спокойно — лишь бы хозяева были в курсе. Моя домовладелица данные всех приводимых девушек записывала в специальную тетрадку. Такие законы. © Денис Иванов , 2014

Еще по местным законам опасно ходить и разговаривать с иностранцами. Так, до ближайшей касы вы с девушкой можете идти на расстоянии 10 метров друг от друга.

26. И про «Сесилию». Сесилия — это котел. Клуб на окраине Гаваны, куда в выходные из предместий стекаются женщины моей мулатской мечты в надежде встретить зарубежного кавалера ради «фоки-фоки» с ним. Увезти отсюда девушку будет стоить гораздо дороже: к ее стоимости добавится билет в заведение, такси и так далее. Но смысл идти сюда бесцельно? Кубалибре за кубалибре, постоянно кто-то подходит знакомиться и предложить себя, женщины моей мулатской мечты предлагают отъехать и, показывая свой талант, трутся своим задом о мои штаны, ловко и незаметно вытаскивая из кармана 20 долларов… Есть действительно очень красивые экземпляры, но сейчас дешевле $40-50 уже мало кто согласится. Тем не менее после трех ночи разъезжаются из клуба отечественные жигули и старые бьюики с разным уловом.

27. Это когда ты после «очередной» «Сесилии» (или ее звали Джессика) оказываешься где-то на окраине частного сектора (и ты, скорее всего, даже не в Гаване), а ты ко всему удовольствию думаешь: «Как б*** отсюда выбираться, если что…» И иголочки экстремальности ситуации ходят такие по всему телу: цык-цык-цык. И вопрос, почему мы поехали именно к ней и зачем мы вообще поехали? И становится жалко этих 50 долларов. Но вот за это цык-цык-цык можно простить многое. © Денис Иванов, 2014

28. Хотя в целом я не знаю, кто распускает слухи о жаркости кубинок. Им настолько по барабану весь процесс, что они даже притворяться не умеют. Им нужны только деньги. Каждый раз, давая кубинкам еще одну надежду, я выходил от них с чувством разочарования, что меня опять где-то на***и. Хотя я и получил все, что хотел. Но это не беда: азарт возвращался буквально через день-два. Космическая страна. Как она это делает?..

Медельин (Колумбия, время действия — 2012)

Этот город наполнен деньгами и проститутками… Я не против ни тех ни других, но только не сутками. Земфира

29. Даже в сравнении с Боготой Медельин — это рассадник всего. Шлюхи, наркоторговля, геи… Чисто ради всестороннего восприятия жизни советую посетить кинотеатр для дрочил. Стандартный кинотеатр, вход с улицы, только фильмы специфические. И важно понять заранее: все действующие лица, о которых пойдет речь, — мужчины. Запомнится надолго, как только глаза привыкнут к темноте.

30. Справа от входа очередь на оральный секс подходила к концу. Кто-то пробежал мимо, не вынимая руки из района ширинки, совершая там хаотичные действия. Расстегивающиеся молнии, ременные пряжки… И пугаешься от каждого внимательного взгляда на тебя.

31. В любой момент, в который вы бы ни вошли в кинозал, вы все равно увидите на экране большой член. И только скрип сидений да пыхтение из разных концов кинозала озвучивало действо на экране. Кое-кто приходит уже с вафельным полотенчиком, но периодически все по очереди выбегают из кинозала в туалет.

32. Но самый гомоад — это площадка за последним рядом балкона. Все, как можно смешать Камасутру и кинозальные кресла — там было исполнено. Один другого сзади, кто-то стоя на коленях, опять очередь и все на одного, бр, бр, бр-р-р-р-р! И тут вдруг фильм заканчивается… И не было криков «Ну что за х***? Я ведь только начал!», и не скажу, что все сразу стали приличные и бросили заниматься «своим» делом… но при этом освещении и в жизни не подумаешь, что там происходило каких-то 2 минуты назад. В эту паузу мы и покинули Преисподнюю.

33. Выйдя из кинотеатра, ты оказываешься в том самом рассаднике. Проститутки на любой вкус наполняют окрестные улицы. Бесконечные улицы проституток. При этом выглядят они настолько порочно, что Амстердам с Паттайей попросту отдыхают.

Камбоджа (время действия — 2011)

35. В Камбодже эпицентр выделить сложно. Он рассредоточен от пляжного Сиануквиля до Сиемрипа. Пройдясь поздним вечером по поселковым районам Сиануквиля, видно, как во дворах матери готовят своих дочерей к выходу «в свет». В Сиемрипе девушки разворачиваются через две сплошные, подъезжают и сразу расстегивают тебе штаны и предлагают прокатиться до ближайшей деревни. Семоненко, не заставший эту сцену, потом долго сожалел, что я девчонок не привел в гостиницу. Наш друг Сашка Каирский обозначил тему камбоджийской проституции кратко: «За руки хватает, зовет с собой… А я по глазам вижу, что просто есть хочет!»

В Сиануквиле долго развлекающаяся с Семоненко девушка в баре и в общем-то ни разу не дававшая за это время усомниться в своих искренних намерениях, в итоге спросила: «Сколько ты мне заплатишь?» Моя сторонняя оценочная стоимость в 20 долларов, согласно тематическим сайтам, не уступила реальной.

Кстати, в Камбодже матриархат, и даже самая последняя проститутка может вам отказать, если ей что-то не понравится. Если вы чернокожий, если вы пьяный, если вы под наркотой. Всё, что угодно.

Паттайя (Таиланд, время действия — 2011)

36. Мировая секс-столица. Сразу практический совет: не тратьте время на бары в знаменитой Уолкинг-стрит. Это все выльется в обыкновенный развод «угостите девушку пивом», «ну чо вы как жлоб?», «хотите приватный танец при всех?»… Бюджетно и с выгодой — совсем рядом. Выпейте спокойно HongTong в ближайшем 7Eleven, дождитесь его действия — и прямиком уходите с самой известной улицы в Паттайе. Через 10 метров после Ворот вдоль набережной начнется череда. С криком «Yebatsa! yebatsa!» с вами за $20-25 пойдет любая из особей. Но…

37. Но вы знаете и без меня, что ошибиться в men/women пара пустяков. А я знаю кое-кого, кому не повезло! Но он вовремя заподозрил подвох. А мне повезло — захваченная по пути к отелю за компанию девушка — оказалась девушкой (!) и сделала всё очень хорошо.

38. А о месте «досуга» можно не беспокоиться. Любой отель через дорогу сдаст вам комнату на час за 100 бат ($3).

40. Оценка: 9 из 10.

Гонконг (время действия — 2013/2014)

41. Знаменитая местная улица Ван-Чай даст вам все, что вы ищете. Но по мне, так это все дорого. Гонконг и так дорогой город, а уж шлюшки тут и подавно недешевы. Но, зайдя в любой бар, вы найдете престарелых европейцев или американцев, обжимающихся с местными, пусть и немолодыми красотками. Я со своим кошельком здесь просто на фиг никому не нужен. Я потерял интерес к Ван Чай почти сразу же, учитывая, что возраст жриц любви зачастую больше моего раза в полтора. Но дедушкам нравится!

42. Сильна также африканская линия в районе Коулуна — около Чунгцинского mansions. Представительницы Кении плотно окучивают эту территории в районе местного 7Eleven. Но завсегдатаи района очень сильно отговорили от таких приключений. За время торгов с гонконгской кенийкой цена упала с 1200 г$ до 400 г$, но я внял наставлениям, и толстожопая девушка ушла ни с чем. В моей крохотной чунгчинской комнатушке мы бы вдвоем просто не поместились бы.

Дочитали? Я ж был прав. С моей стороны отчасти неприятный и откровенный пост. С другой стороны, торговля собой — вещь, конечно, очень спорная, но, согласитесь, вызывает интерес!