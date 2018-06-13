«Нейроботикс» разработал первую гарнитуру для связи между мозгом человека и компьютером

Зеленоградский разработчик и производитель антропоморфных роботов, нейропродуктов и биопротезов, компания «Нейроботикс» анонсировала запуск серийного производства уникальной нейрогарнитуры «Нейроплей-8С». Разработка зеленоградцев позволит повысить качество жизни лицам с ограниченными возможностями здоровья, сообщает ТАСС

— Устройство будет относиться к «нейроинтерфейсам потребительского класса», так может использоваться без контактного геля, который обычно служит для лучшей проводимости сигналов с коры головного мозга. Еще одно преимущество гарнитуры — простота настройки: сообщается, что «базовые команды можно освоить менее чем за час, — говорится в информационном сообщении.

Нейрогарнитура позволяет передавать информацию между мозгом и электронным устройством вне стен лаборатории.

Разработка гарнитуры проводится в рамках проекта „Ассистивные технологии с нейроуправлением“ Национальной технологической инициативы (НТИ). Сообщается, что разработка будет доступна потребителям уже к концу 2018 года.

В рамках проекта НТИ также разрабатываются приборы для электростимуляции мозга и мышц „Нейрокоммуникатор“, комплекс „Робоком“ и инвалидная коляска с нейроуправлением. Устройства могут использоваться комплексно. Например, „Нейрокоммуникатор“ при помощи гарнитуры „Нейроплей-8С“ может помочь найти остальные приборы — умную трость, распознаватель речи, наушники с костной проводимостью: после мысленной команды пользователя устройства начинают вибрировать, и их легко найти наощупь.

Реабилитационный комплекс разработан для людей с врожденными неврологическими заболеваниями, травмами позвоночника, нарушениями слуха и зрения, а также больных рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом и пациентов, перенесших инсульт. Таким образом, потенциальными пользователями комплекса могут быть 13 млн россиян с инвалидностью. При этом некоторые компоненты, например, гарнитура „Нейроплей-8С“, может использоваться не только в медицинских целях, но и для тренировки когнитивных способностей, управления беспилотниками и роботами.