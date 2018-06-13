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Сорокин рассказал, как мог умереть, продвигая заявку России на проведение ЧМ
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Сорокин рассказал, как мог умереть, продвигая заявку России на проведение ЧМ 

Чемпионат.com 13 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, как в 2010 году был близок к смерти, продвигая заявку России на проведение чемпионата мира — 2018.
«Я летал на конгресс КАФ в Анголу. Вскоре у меня поднялась температура. Я долго лечился от гриппа и простуды, но становилось всё хуже. Спасибо доктору, который задал ключевой вопрос: «А вы случайно в Африке не бывали?». А я уже просто забыл о визите в Анголу, потому что поездок было множество. Если бы я раньше сказал, что был в Африке, то всё оказалось бы проще. Оказалось, что подцепил малярию.
12 дней в московской больнице на Соколиной горе. Очень хорошо её запомнил. Как и заведующую отделением — настоящий твёрдый врач. Она сказала: «Ну, наверное, поможем. Правда, у нас недавно один такой, как ты, не вытянул, но тебя, может, поставим на ноги». Я тогда подумал: «Чёрт, я же ещё вчера был нормальным человеком!».
К счастью, интенсивное лечение пошло на пользу, и я быстро поправился. Там же почти сразу понятно, выздоровеешь или нет. Если на первый или второй день начинаешь лечение, то проблем не будет, но потом ситуация ухудшается многократно, паразиты множатся в крови в геометрической прогрессии. А свой судьбоносный вопрос доктор задал мне лишь на четвёртый день. Это не очень хорошо в таких случаях. Каждый следующий день приближает тебя к «подземному бизнесу», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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