Сорокин рассказал, как мог умереть, продвигая заявку России на проведение ЧМ

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, как в 2010 году был близок к смерти, продвигая заявку России на проведение чемпионата мира — 2018.

«Я летал на конгресс КАФ в Анголу. Вскоре у меня поднялась температура. Я долго лечился от гриппа и простуды, но становилось всё хуже. Спасибо доктору, который задал ключевой вопрос: «А вы случайно в Африке не бывали?». А я уже просто забыл о визите в Анголу, потому что поездок было множество. Если бы я раньше сказал, что был в Африке, то всё оказалось бы проще. Оказалось, что подцепил малярию.

12 дней в московской больнице на Соколиной горе. Очень хорошо её запомнил. Как и заведующую отделением — настоящий твёрдый врач. Она сказала: «Ну, наверное, поможем. Правда, у нас недавно один такой, как ты, не вытянул, но тебя, может, поставим на ноги». Я тогда подумал: «Чёрт, я же ещё вчера был нормальным человеком!».