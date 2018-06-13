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В День России Надым танцевал вместе со всей страной
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В День России Надым танцевал вместе со всей страной 

Красный Север 13 июня 2018
Фото: Красный Север
Надымчане присоединились к всероссийскому флешмобу «Русь танцевальная», который прошел 12 июня в 38 городах России.
В Надыме молодежь собралась на площади у бульвара Стрижова, чтобы одновременно с участниками из других уголков страны исполнить танец под народные мотивы. Акция стартовала в 13 часов по московскому времени, в это время исполнители вышли на связь друг с другом через скайп.
— Мы сегодня получили массу положительных эмоций, — говорит Екатерина Польшина, куратор флешмоба в Надыме. — Танцуешь и понимаешь, что в это же время с тобой вся страна, это непередаваемые ощущения.
Найти участников в Надыме оказалось непросто, причина тому — отпускной период. Поэтому танцоров пришлось поискать, репетировали чуть больше недели. Организаторы флешмоба из Санкт-Петербурга прислали видеоуроки и трек для танца — попурри из народных песен в современной обработке. Его составили из таких известных композиций, как «Барыня сударыня», «Ты гуляй, мой конь», «Мимо этой вишни». Последнюю хореографическую связку исполняли под хип-хоп, чтобы показать, что современные танцы можно сочетать с народными.
По предварительным подсчетам, к акции в разных городах России присоединились более десяти тысяч человек.
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