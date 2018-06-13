Павел Савинков: «Мой поцелуй в шутку назвали пенсионерским»

WomanHit.ru встретился с Павлом Савинковым и обсудил «пенсионерский» поцелуй в кадре, актерскую семью и юмор, который спасает на съемках.

— Павел, во втором сезоне сериала «Улица» сниматься было легче, чем в первом?

— Да, потому что ты уже знаешь все о своем персонаже, знаешь партнеров, не нужно притираться друг к другу, просто работай себе спокойно, и все. А вот основные трудности были в первом сезоне. Честно говоря, работа над этой ролью была, наверное, самой сложной за всю мою профессиональную деятельность. Просто Андрей очень сильно отличается от меня. Он более тяжелый, суровый и даже более взрослый, чем я. Поэтому мне нужно было многое менять в себе. Это непросто, но чрезвычайно интересно и полезно.

— Что до сих пор вспоминается со съемочной площадки?

— Была забавная и нелепая ситуация, когда мы снимались с Лерой Дергилевой в романтической сцене. Ее героиня Алиса целует Андрея, он поначалу отвечает на поцелуй, но потом все же останавливается и говорит, что не стоит этого делать. До этого у меня уже были подобные сцены с другими партнершами, и я никогда не задумывался о них: мы просто играли, целовались где нужно, и все. И я был уверен, что в этой сцене все будет так же, как обычно. И вот во время съемки Лера в тот самый момент подошла ко мне и аккуратно так прислонилась губами. Я немного растерялся и так же аккуратно прислонился в ответ. Так мы и прислонялись друг к другу из дубля в дубль. Съемочная группа шутила потом, что это был самый «пенсионерский» поцелуй во всем сериале. (Смеется.)

— Вы помните, когда в вашей жизни возникло решение поступать на актерский факультет?

— Решение возникло, когда я окончил школу и понял, что нужно вообще хоть куда-нибудь поступать. Я решил, что подготовить стихотворение, басню и прозу мне не составит труда. К тому же в театральных вузах не так много общеобразовательных экзаменов. Приехал к ГИТИСу, постоял под забором и решил, что не пойду я на экзамен, все это ерунда, и вообще у меня нет настроения. У меня был в запасе еще год, и я записался на подготовительные курсы во ВГИК. Ужасно зажался на прослушивании! Вспотел, голова закружилась… Но туда брали всех, потому что курсы были платными. Родители, к счастью, смогли их оплатить. В общем, я там худо-бедно занимался, при этом продолжал безумно стесняться, мне даже девочка одна сказала, что мне не место в этой профессии. Но постепенно я расслабился, раскрепостился, и у меня, что называется, «поперло». Я достаточно успешно проходил во все вузы, но выбрал ВГИК. Он мне был наиболее симпатичен, да и курс набирал Алексей Владимирович Баталов . Как к такому мастеру не пойти? Учиться, конечно, было тяжело. Особенно поначалу. С утра лекции, потом профессиональные предметы: сценическая речь, движение, мастерство. К тому же я ездил учиться из Красногорска, а это полтора часа. Часто засыпал в метро. Бывало, просто садился на кольцевую линию и отрубался, катаясь по кругу.

— Вы признались как-то, что сериал «Счастливы вместе» стал для вас знаковым проектом — у вас даже фотография оттуда висит на холодильнике. Вы до сих пор общаетесь с коллегами по сериалу?

— С Наташей Бочкаревой и Дашей Сагаловой мы общались больше как коллеги, а вот с Витей Логиновым, Сашей Якиным, Юлей Захаровой и Кириллом Кондратовым у нас были дружеские отношения. Я и до сих пор считаю их своими друзьями. Хотя давно не видел Витю и Кирилла, Юлю. Только вот с Сашей Якиным изредка поддерживаем связь.

— Интересно, а какие еще фотографии висят на вашем холодильнике?

— У меня вообще веселый холодильник. (Улыбается.) На нем куча дурацких магнитов из городков, где мы были. Фотки семьи, наши с сыном рисунки. Из фотографий проектов помимо «Счастливы вместе» висит еще кусочек постера фильма «Упражнения в прекрасном», в котором я снимался. Надо с «Улицы» что-нибудь повесить. В ближайшее время сделаю!

— Насколько я знаю, ваша жена тоже актриса. Значит, у вас в семье полное взаимопонимание, в том числе и в профессиональной сфере?

— Да, моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием. А актерскую игру не священнодействием, а работой — да простит меня Щепкин.

— Вы обсуждаете дома рабочие вопросы?

— Честно говоря, не очень обсуждаем. Мы стараемся разделять работу и семью. К тому же каждому нужно личное пространство.

— Ваши дети переняли от вас актерские таланты? Видите в ком-то потенциал?

— Я вообще люблю детей! А своих особенно! Мне очень нравится проводить с ними время! Как они ведут себя, что говорят — это что-то удивительное! А по поводу актерства… Как-то не замечал такого. Ну то есть чтобы мой сын надел черные лосины и начал что-то читать из «Гамлета» — такого нет.

— Вы никогда не хотели бы, чтобы ваши дети занимались актерской профессией?

— Для меня, как для всякого родителя, важно, чтобы они состоялись. И в профессии тоже. Я не буду настаивать на актерстве, но если у них будет лежать душа — почему нет? Я их поддержу во всем. Самое главное — чтобы они были счастливы!

— А вы сами какой отец, как вы думаете? Балуете детей или, наоборот, грозный папа?

— Я хороший папка. Во всяком случае, по отзывам моих детей и по отзывам окружающих. Я очень сильно их балую, особенно своего сына. Мы много играем, я заваливаю его игрушками, книгами, фильмами и мультфильмами. Возможно, даже с перебором.

— Когда появляется свободное время, чем любите заниматься?

— Свободного времени мало. И оно в основном занято детьми. Наверное, это и есть мое основное хобби. А в целом я люблю книги, очень люблю кино и много его смотрю. Люблю музыку, люблю рисовать, мы часто с сыном рисуем. Могу в PlayStation поиграть с большим удовольствием.

— Что-то не замечаю в этом списке спортивных занятий…

— Я просто очень ленивый. Хотя я понимаю, что форму поддерживать нужно. Но в спортзал не хожу. Утром качаю пресс, отжимаюсь. Мне бы хотелось заниматься чем-нибудь еще, но времени нет. Я бы и в зал ходил, и на бокс, например, записался или на восточные единоборства какие-нибудь, на лонгборде научился бы кататься, и в скалолазании себя бы попробовал. Но пока это проблематично.

— Я по вашим ответам заметила, что вы человек с юмором. Как это помогает вам в жизни и работе?

— Юмор — это вообще спасательный круг для человека в разных непростых ситуациях. Порой мне кажется, что я слишком много шучу. Однажды я даже решил, что это сильно мешает работе, и принял решение, что на следующих съемках больше шутить не буду! Погружусь с головой в роль и так далее. Полдня я продержался!