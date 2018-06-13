Купили билеты? А теперь попробуйте их получить! Репортаж из билетного центра

Билеты — самое важно на чемпионате мира по футболу. Именно они дают иностранцам право безвизового въезда в Россию; именно они провозят тебя бесплатно на метро, поездах, аэроэкспрессах; именно они нужны для того, чтобы увидеть то, чего ты так долго ждал — футбольные матчи.

О том, каких неимоверных усилий и нервов стоит купить эти самые билеты, мы уже рассказывали. Купленные на первых порах билеты доставляли по почте, причем, по всему миру. Но ведь были и поздние этапы продаж. Билеты, приобретенные в апреле-мае « Почта России » просто не успела бы доставить по адресу. Для того, чтобы их получить, нужно обратиться в билетный центр.

Самое популярное место для получения билетов — Главный билетный центр в Москве, который находится на улице Житная. Сюда съезжаются москвичи, российские гости столицы, иностранцы. Почему именно сюда? Все просто — именно этот центр в файле со списком мест, где можно получить билеты, указан первым. Дополнительные филиалы есть, но для того, чтобы их найти, надо листать файл ниже, что делают не все. Вот и едут в главный центр, совершая главную ошибку.

Фото: «Советский спорт»

Уже на подъезде к Житной, где-то в районе Якиманки, становится понятно, что место популярно. В праздничный день — пробки. Рябом стоит полицейский автобус — опять людей защищают от самих себя. Поворачиваешь на житную и видишь толпу народу перед зданием. Понятно, это — Главный билетный центр.

Здесь все — перуанцы, аргентинцы, уругвайцы, немцы, англичане, испанцы… Все стоят в бесконечной очереди в несколько касс, которые выдают билеты по паспортам.

— Я здесь уже второй час стою и до касс еще далеко, — сокрушается перуанец Мигель , как следует из записи в его паспорте болельщика, висящем на шее, — Думал, что часовая очередь, чтобы купить билет — это долго, но не знал, что возникнут такие проблемы при его получении.

​Фото: «Советский спорт»

Самая большая очередь — не одна. есть и другая, поменьше — к аппаратам «самообслуживания». На них можно распечатать билеты, ели вдруг при тебе оказалась карта, которой ты эти билеты оплачивал. Но, если их тебе покупал, скажем, отец, который остался в Бразилии вместе со своей картой, ничего не попишешь — жди два часа.

Возможность распечатать билеты с кредитной картой есть не только в автоматах, но и в самом билетном центре. Там в очереди стоит всего три-четыре человека. Но охрана не пускает туда отдельно — только тех, кто отстоял в общей очереди. Туда даже волонтеры не могут провести тех, кто принес с собой и паспорт, и карту, и подтверждение о покупке билетов с номером заявки. Все, как обычно — человек на дверях — главный!

Вдоль очереди шныряют сомнительного вида ребята, которые предлагают купить билеты дорого. Видимо, надеются перепродать еще дороже. На асфальте трафаретная реклама с тем же предложением и номером телефона — пишите, звоните, только продайте билет. То, что имя на билете и паспорте болельщика не будет соответствовать, никого не волнует. Никто на входе не будет это проверять — не проверишь 45 тысяч человек за час до матча…

/ ​Фото: «Советский спорт»

— Ребята, попробуйте проехать в дополнительный офис на метро «Технопарк», там меньше людей, — говорит нам один из волонтеров, думая, что мы стоит за билетами.

Следуем совету волонтера и отправляемся в дополнительный офис. Он находится на улице под названием «Проектируемый проект» в каком-то недавно достроенном торговом центре. Дороги перекопаны, перекрыты. Навигатор сходит с ума. В итоге нужное здание все же находим. И что вы думаете?

Внутри никого. десятка три волонтеров и ни одного человека, желающего распечатать билеты. Почему так? Далеко ехать? Нет. Просто никто не знает, что сюда тоже можно отправиться. Организаторы направили всех в главный центр, не сумев справиться с потоком.

Такие накладки частенько возникают на старте турнира. Дальше и поток фанатов спадет, и организаторы примут меры. Но первое впечатление о чемпионате мира уже подпорчено. к сожалению.