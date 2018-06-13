Звезда сериала «Березка» эмоционально рассказала о трагической смерти сестры-близняшки

Лидия Вележева с самого детства обладала артистическими способностями — она вместе со своей сестрой-близняшкой попала в интернат, где была актерская мастерская. Именно там начал развиваться талант будущей актрисы. В 13 лет Лидия сама отнесла свою анкету на киевскую киностудию имени Довженко и в скором времени попала в большое кино.

Актерская карьера у Лидии складывалась как нельзя лучше. Она блистала на сцене в театре и снималась в фильмах. Свою судьбу артистка встретила довольно рано — она училась на четвертом курсе университета, когда случайно столкнулась с Алексеем Гуськовым . «Я впервые увидела его, и время словно остановилось. Мне будто сказали, что это мой будущий муж. Я знала, что мы будем вместе. Конечно, я к нему присматривалась, но у нас так быстро все развивалось, он так красиво ухаживал. Была безумная любовь», — вспоминает с улыбкой Вележева.

Лидия и Алексей вместе уже почти 30 лет. До сих пор между ними не угасают чувства. У пары есть двое детей, а несколько лет назад артисты стали бабушкой и дедушкой.

У Лидии есть сестра-близнец, которая старше актрисы всего на несколько минут. Ирина довольно рано ушла из жизни — у нее остановилось сердце.

«Судьба моей сестры сложилась печально. Постепенно мы начали отдаляться, а она стала увлекаться алкоголем. Я знаю, она радовалась за мои успехи, но иногда она даже стеснялась моего успеха — что-то ее тревожило. В 43 года ее не стало — тот день я запомнила. Мне позвонил отчим и сообщил, что Иры больше нет. Я не сразу поняла, о чем он говорил. Отчим плакал, просил меня помочь и как можно скорее приехать. Когда Ира умерла, у нее не было паспорта — потеряла, поэтому ее забрали как бомжа. Я приехала в Киев и не знала, в каком морге ее искать. Самое страшное — это сказать маме, что Иры нет, а завтра похороны», — со слезами говорит Лидия. Артистка часто винит себя в смерти сестры и часто думает о том, могла бы она помочь родному человеку.

«Я постоянно думаю, что я могла сделать, могла бы спасти. Я тайно давала ей деньги, хоть и понимала, что они пойдут не на продукты. Вещи покупала, потом продукты. Мне ее все равно очень не хватает», — признается Вележева.