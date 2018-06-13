Когда русские стали просить на чай, а не на водку

Чай хоть и не победил российское пьянство, но совесть русских выпивох успокоил.

Просить на водку на Руси повелось издавна, и кто впервые признался в последующем честном использовании дарованных ему средств, истории неизвестно. Если русский мужик у барина денег не спросил — все равно, что свои потерял. «Мужика из воды вытащишь, он и за это на водку просит», — писал в своем словаре Владимир Даль . Однако с распространением чая как одного из основных «общественных» напитков, в России просить все чаще стали также — «на чай». И деликатнее, и совесть чиста!..

Предполагают, что впервые обычай просить «на чай» появился среди ямщиков в XIX веке. Через некоторое время эта традиция так укрепилась, что оставить извозчика без чаевых стало просто неприлично. Обычай «пошел» в народ, и вскоре «на чаек» стали просить при каждом удобном случае и лакеи, и парикмахеры, и служащие ресторанов и трактиров.

Да только не поборешь пьянства одними эвфемизмами. Наивно, конечно, думать, что все испрошенные деньги и впрямь шли на чай: выклянчив «копеечку» с богатых господ, русский мужик чаще всего тут же мчался в кабак. Антон Павлович Чехов в своей «Безотцовщине» здорово подметил: «На чаек? Не нужно… Впрочем, что я говорю? Хорошо, мой милый! На чаек я тебе не дам, а я тебе лучше чайку дам… И мне выгоднее, да и для тебя трезвее… (Вынимает из шкафа чайницу.) Подойди сюда… Чай хороший, крепкий… Хоть не сорокаградусный, но крепкий…»

Надо отметить, уровень пьянства в России действительно немного снизился с открытием чайных в крупных городах страны. Недаром их содержание облагалось самыми низкими налогами, а открываться они могли уже в пять утра — раньше любого трактира.

А что же ныне?

Спустя полтора века, средний россиянин в год выпивает примерно 150 литров чая и… около 15 литров чистого спирта.