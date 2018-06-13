Ирена Понарошку рассказала, почему сравнивает телезвезд с

Шоувумен рассказала Wday.ru про прошлые жизни, как стать знаменитой и почему легенда MTV Александр Анатольевич не стареет.

Ирена Понарошку мелькает на телеэкранах уже больше десятка лет, и популярность ее только растет. Сейчас на Instagram звезды подписано больше полутора миллионов человек — еще бы, на личной страничке Ирена рассказывает про себя, йогу, косметику и даже бизнес.

Звезда поделилась опытом на встрече в детской академии «Останкино», а также ответила на несколько вопросов от Wday.ru.

Публикация от TV host, journalist Moscow (@irenaponaroshku)

3 Июн 2018 в 10:15 PDT — Вас знают миллионы — кто-то вырос на ваших программах, или те, кто занимается йогой, практиками. Как удалось стать такой заметной звездой?

Ирена Понарошку:

— Счастливый случай, наверное. И, видимо, желания из прошлых жизней. Я верю в реинкарнацию, поэтому мне кажется, что когда-то, наверное, я тоже училась на журфаке и не стала известной, но очень хотела. И поэтому в этой жизни мне все это выдали, а я уже отучилась на журфаке в той жизни, поэтому все получилось.

— С чем придется смириться человеку, который решил отдать свою жизнь телевидению?

Ирена Понарошку:

— Ой, ну с тем, что у него будет очень мало личного времени, с тем, что он, практически как врач-хирург, должен будет в любой момент ответить по телефону и ехать на вызов. Будет ненормированный рабочий день, будет очень много несправедливости, нелогичности и программа, в которую ты вложил всю душу, например, может не выстрелить по рейтингам, или ее закроют через месяц, или она вообще может не выйти в эфир. Очень непростой и жестокий мир телевидения. Нужно быть готовым, что не все будут желать тебе добра и придется отстаивать свое место под солнцем. Единомышленников может быть мало на твоем пути.

— А плюсы?

Ирена Понарошку:

— Это очень динамичная сфера, которая не дает людям стареть. Поэтому Александр Анатольевич всегда молодой. И даже Познер, Познер! Ему 84 года, и у него очень трезвый ум, он размышляет и рассуждает абсолютно о тех же вещах, о которых и мы с вами можем поговорить, — YouTube, Интернет, социальные сети. Он говорит на современном языке и интересен до сих пор и нам, и людям моложе. Телевидение помогает оставаться вечно молодым.

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