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14 июня в истории: вычислительная машина в 1822 году и третий коммерческий компьютер в мире на службе у Пентагона
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14 июня в истории: вычислительная машина в 1822 году и третий коммерческий компьютер в мире на службе у Пентагона 

Ferra.ru 14 июня 2018
14 июня 1822 года Чарльз Бэббидж представил Королевскому обществу Великобритании модель Разностной машины — механического аппарата, созданного для автоматизации вычислений. По замыслу автора, устройство могло бы вычислять корни многочленов вплоть до шестой степени с большой точностью — до 18-го знака. Несмотря на финансирование британского правительства и нескольких лет упорной работы, Бэббидж так и не смог воплотить замысел в жизнь. Зато это удалось шведскому изобретателю Георгу Штутцу, который опирался на опыт и советы Бэббиджа. Последний тем временем стал разрабатывать еще более амбициозный проект, оставшийся в истории как Аналитическая машина. Её схема в общих чертах напоминает схему современного ПК. По замыслу автора, Аналитическая машина должна была состоять из «мельницы» — устройства для выполнения вычислений, «склада» — памяти для хранения чисел, управляющего устройства и устройства ввода/вывода. Но все операции вычисления и управления должны были выполнятся с помощью механизмов, а не электроники. Кроме идей, которые легли в основу современных компьютеров, Чарльз Бэббидж также принёс миру спидометр и динамометр.
Рабочая модель Аналитической машины Чарльза Бэббиджа в Музее Компьютерной Истории в городе Маунтин Вью, Калифорния
14 июня 1951 года в Пентагоне был запущен первый коммерческий компьютер, созданный в США, и третий коммерческий компьютер в мире. Он носил название UNIVAC I (Универсальный Автоматический Компьютер) и занимал внушительные 35,5 квадратных метров. При этом работал на частоте 2,25 МГц и был способен выполнять 1905 операций в секунду. Вес компьютера составлял 13 тонн, а энергопотребление — 125 кВт*ч. Цена была очень высокой, больше миллиона долларов, поэтому позволить себе подобное устройство могли немногие организации. Среди них ВВС и ВМС США, General Electric, Национальное агентство геопространственной разведки, DuPont и другие. Всего же было продано 46 UNIVAC I. Последние два экземпляра были задействованы вплоть до 1970 года.
UNIVAC I
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