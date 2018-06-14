Ностальгирующие по СССР: сбылись ли ожидания приморцев с приходом демократии?

12 июня часто называют Днем независимости России. А по сути это день распада СССР. Граждане той страны жили в рамках единого государства, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей.

Сбылись ли ожидания приморцев с приходом демократии и ностальгируют ли они по временам СССР, выяснял корр. PRIMPRESS.

Сергей Дудник, генеральный директор ООО «Агрофонд-П»: «Раньше мы жили в системе государственно-плановой экономики, где все было рассчитано. Право на отдых, на труд государство гарантировало, обеспечивало. Но это был средний труд, средний отдых. Все жили на „среднем уровне“. Государство решало: вот тебе школы, армия, институт, направления на работу, езжай в тундру. Ты уже был прописан в планах. Было мало возможностей выйти за рамки этой системы. Сегодня возможностей для самореализации намного больше. Уже не государство заботится о тебе, а ты сам строишь свое будущее. Считаю, надо развивать эту психологическую установку. Если каждый будет думать о себе, все вместе будут работать, это принесет взрывной потенциал. Гораздо лучше, нежели все по одной линейке пострижены. Безусловно, нам тяжело. Надеюсь, улучшения будут».

Федор Новиков, советник генерального директора ООО «НПКА „Нереида“: „Надежды были всегда — даже и в 1969 г., когда стоял в очереди за стиральной машинкой для матери. Зачем говорить про плохое? Плохое в жизни есть всегда. Надо смотреть с оптимизмом, надеяться на хорошее. Но ожидал ли я, что в 1990-х будет, как сейчас есть? Нет. Расслоение страшное, молодежи деваться некуда, люди уезжают. В 1990 году мы считали, когда в Приморье будет жить 2,5 млн, а во Владивостоке миллион. По факту все сократилось. Но всегда нужно надеяться. Если не надеяться, зачем тогда думать?“

Виктор Марченко, председатель совета директоров ГК „Зеленые листья“: „В начале 1990-х мы ожидали, что рынок, перестройка дадут больше предпринимательской свободы. И что при этом в обществе увеличится количество социального добра. Эти ожидания не оправдались. По сравнению с началом 1990-х свободы для бизнеса сталоменьше, а с добром вообще все обстоит неважно. Сейчас в обществе процветает циничность“.

Юрий Корсаков , руководитель ОАО „АКСО“: „Вся система с детского сада в СССР была построена на то, чтобы воспитывать человека в общественной системе координат. Последовательно ребенок проходил стадии в коллективе, где он мог проявлять свои индивидуальные свойства и лидерские качества: октябрята, пионерия. Можно было попробовать себя руководителем звена, отряда. В целом воспитательный процесс был направлен на развитие человека. Было у людей стремление расти и развиваться, чего у нынешней молодежи я не наблюдаю. Задаешь молодому человеку вопрос: „Что это такое?“ — а он в телефон: “ Гугл , скажи мне…» Нате вам.

Здравоохранение — отдельный разговор. При Советах я знал: у меня профилактика, справки, лечение — все бесплатно. Ну а недавно все мы услышали, что во многих малых населенных пунктах России медицина становится недоступной. А что с энерготарифами, ценами на нефть, бензин и керосин? В Приморском крае мы потеряли целую строительную отрасль. А обманутые дольщики? Все это большая головная боль, как для законодательной власти региона, так и для исполнительной. Разве такое может радовать?»

Геннадий Лазарев, президент ВГУЭС, краевой депутат всех шести созывов: «Советская власть брала на себя больше ответственности за людей. У граждан были гарантии занятости, заработной платы, образования, здравоохранения. Да, в целом население Советского Союза жило очень небогато. Однако разрыв между уровнем жизни самых обеспеченных и малообеспеченных был небольшим, в пределах здравого смысла. Я лично рассчитывал, что после всех перемен, которые пережила страна в 1990-е, у людей появится возможность намного качественнее жить. Если констатировать, что мы получили в результате? Колоссальный разрыв, в десятки раз, между уровнями жизни 10% самых обеспеченных и 10% самых необеспеченных граждан. Это огромная проблема для страны и общества».

Ефим Звеняцкий , художественный руководитель Приморского драматического театра им. Горького: «И в советское время, и сегодня люди хотят жить по-человечески. Отличалось ли прошлое время от настоящего? Конечно. Неизменными остались только люди. И по-прежнему нельзя терять надежду. Теряя надежду, теряешь все. Что касается надежд и достигнутого… Я связываю с той жизнью, которой живу через 30 лет, исполнение своих самых лучших желаний. Я бы хотел жить и во времени прошлом, которое подарило чрезвычайно много российскому государству и людям. Но и не хотел бы уходить назад, потому что движение и изменение, которые происходят, необходимы. Возвращаться не надо, дважды в одну воду не ступишь».