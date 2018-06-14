Александр Мельман: А что Малахов?

Это вопрос прежде всего к самому Андрею. Если он себе дал установку на второй, никто ему не указ. Значит, были веские причины. Впрочем, повторять весь тот «кошмар» годичной давности почему-то не хочется. Смотрим на картинку.

Внешне совсем не поменялся, все так же элегантен, выбрит, свеж. Все тот же чуть надтреснутый, немного заикающийся и уже порядком надоевший голос. Тот же формат… Но контекст оказался совсем другим.

Тут дело не только в прайм-тайме, который Андрей потерял: все-таки 18.00 совсем не 20.00, и это многое объясняет. Нет, любознательные пенсионерки неопределенного возраста все уже по лавкам, в смысле в креслах, сидят, смотрят: от Малахова до Борисова один шаг. Но вот рабочий класс женского пола Андрей таки потерял — факт, ибо не каждая птица долетит после работы до своего волшебного ящика к шести-то вечера.

Впрочем, сейчас я буду немного противоречить сам себе. Не о женском поле речь. Вернее, не только о нем. Вот вам мои наблюдения с натуры. Как-то оказался я в квартире замечательного артиста и прекрасного режиссера Николая Николаевича Губенко . Нет, с Губенко мы раньше познакомились, а пришел я на явку для встречи с его красивой женой Жанной Болотовой . Мы сидели, разговаривали по душам… Тут приходит Николай Николаевич. Вдруг чувствую, ощущаю у своих собеседников некое напряжение, даже небольшое раздражение, о чем-то они стали перемигиваться, переглядываться. Через минуту стало понятно о чем… Жанна нажала на кнопку, голубой экран включился и там образовался Андрей Малахов собственной персоной. Великая актерская пара обратилась в одно сплошное внимание, в самых благодарных зрителей. Он и она сидели не шелохнувшись и внимали своему кумиру. Представляете?

Я не представляю, но это же было. И Андрей Мягков (сам Андрей Мягков!), когда Малахов к нему пожаловал, был просто на седьмом небе от счастья. И Валентин Гафт , и Лев Дуров , светлой памяти, — все, как один, объяснялись Андрюше в большой и чистой любви. Впрочем, это было еще тогда, когда он работал на Первом.

А что на втором, на «России»? По-моему, как и в свое время Максим Галкин , он там затерялся, ну прямо как в лесу. Растворился, стал средним арифметическим, фоном. Почему-то «развлекалово» на этом канале идет трудно, натужно. Да, это не их фишка, так уж случилось. Они — мастера политического жанра, этого не отнимешь. Сериально-мелодраматического, чтобы у всех бабушек без исключения слезы капали. Но вот с развлечением беда.

Малахов не поменялся, просто его поместили в не соответствующий ему антураж, контекст. Вроде он так же профессионально работает, как и раньше, но чего-то не хватает… Вот здесь пошлости от меня не дождетесь. Просто птичку жалко. В смысле, очень талантливого Андрюшу, одного из лучших ведущих на нашем ТВ.