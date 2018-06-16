В Ford создали «умную» велокуртку со встроенными поворотниками

Автопроизводитель Ford создал смарт-куртку для велосипедистов, снабженную поворотниками и стоп-сигналами, пишет Hightech. В компании рассказали, что новое изобретение позволит любителям «двухколесных коней» легче ориентироваться на местности и показывать автомобилистам, в какую сторону они собираются ехать. Для того, чтобы включить нашитые на рукава куртки поворотники, велосипедистам нужно просто поднять руку.

Кроме того, разработчики синхронизировали«умную» куртку со смартфонами. Специальное приложение включает функции вибраций и голосовых указаний для ведения по маршруту. В дальнейшем специалисты Ford планируют также внедрить функции приема звонков и сообщений с помощью жестов и голосовых команд.

На данный момент велокуртка выпущена лишь в нескольких экземплярах. Когда новое изобретение поступит в продажу — неизвестно.