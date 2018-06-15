«Все мое вдохновение уходит … в сыры»

Если вы побываете в европейских сырных бутиках, поразитесь тому аромату, который там стоит. Его создает в том числе обилие плесени. В общем, над нашими вкусами надо много работать. Своим делом мы пытаемся внести вклад в развитие вкуса, чтобы люди понимали, что порой плесень — это неплохо.

Мой отец открыл мне банальную истину: люди всегда будут есть. Он занимается пищевым производством. Я счел, что это благородное и прибыльное дело. Окончил НГТУ и стал технологом пищевой промышленности. Теперь занимаюсь производством сыров и придумываю что-то новое. Ежедневно перерабатываем 2,5 тонны молока, из него получается примерно

250 килограммов

сыра. Мы на своем примере показываем, что можем делать качественные сыры. У нашей страны в плане агропромышленной сферы и продуктов огромнейший потенциал.

Интересно, что до этой работы я очень любил сыры, всегда их покупал. С началом санкций стал брать меньше — пару раз «накалывался» на очень низкое качество. Сейчас покупаю сыр очень редко — много приходится пробовать на сыроварне. Потребности поесть сыра почти не возникает.

Поэзии в сыроварении, наверное, чуть меньше, чем в виноделии: употребляя сыры, люди не начинают восхвалять себя. Но поэзия все равно есть. Я люблю описывать вкус сыров как музыку.

Дырочки в сыре никак не из-за мышки.

Для меня пища — это биотопливо. Обычно готовлю для себя элементарное, чтобы удовлетворить свои потребности. Желание приготовить что-то не­обыкновенное случается редко. Все мое творчество и вдохновение уходят в сыры.

Я не вижу больших проблем у людей моего поколения. Окружил себя правильными людьми, с примерно похожими убеждениями и целями. Но более молодые, которых вижу, студенты, приходящие на практику, не хотят трудиться. Работа для них что-то из ряда вон выходящее. Помню себя, я много где поработал, для меня это естественно. Они же хотят минимизировать свои затраты — умственные, физические, и получать больше денег. Сидеть и заниматься рекламой в Инстаграме — по мне это не занятие. Для девушки — возможно. А у мужчины должно быть дело — более существенное, чем постить фотографии.

Слишком много безнравственности появилось в юном поколении. Об этом можно судить по песням, по темам, которые они обсуждают. Вещи, которые раньше были табуированы, о чем не говорили, сейчас их обсуждать становится нормально. Те же вольные шутки про маму твоего друга. Должно быть уважение к себе, к своему товарищу. Все-таки мама — это самый близкий человек, и грязно шутить или разрешать это делать непозволительно.

Шутки про смерть — они и раньше были, но их стало больше. Условно, если прежде на десять шуток приходилась одна про смерть, то сейчас три-четыре. Допускаю, что в редких случаях черный юмор уместен, но в том обилии, в каком он сейчас, это неправильно.

Нашему городу повезло — у нас много красивых девушек. Если говорить о внутреннем их содержании, то найти близкую по духу, я думаю, нелегко. Но с этим всегда были проблемы. Те же сложности у женщин в отношении мужчин. Моя избранница, безусловно, должна быть привлекательной внешне, но все-таки нам идти по жизни долго, у нас должны быть одинаковые ценности и ориентиры.

Влюблялся, и не раз. Бывало, всего на два-три дня пламя возгоралось, а иногда это длилось годами. Что такое любовь? У меня на это нет точного ответа, любой ответ будет не совсем верный, поскольку это очень сложное и сильное чувство. Мне очень нравятся слова апостола Павла, где он говорит: любовь не завидует, любовь не лицемерит, всему верит, все прощает. Он очень емко сказал о тех вещах, которые есть в этом прекрасном чувстве, и они помогают понять — это серьезно или ни туда ни сюда.

Есть же выражение: встречают по одежке — провожают по уму. Стараюсь работать над тем и другим. Раньше занимался спортом, но сейчас много работы, нет возможности полноценно тренироваться. Но все равно стараюсь что-то делать дома, на турниках подтягиваться, чтобы не обрюзгнуть.

К тату отношусь отрицательно, почему-то не нравится…

Есть у меня черта: не могу долго обижаться. С одной стороны, хорошо, но с другой, когда прощаешь, человек может повторить то, что он сделал. Тогда понимаешь, что ты дурак. Надо уметь отстранить такого человека от себя.

Если я скажу, что к деньгам отношусь просто как ресурсу для функционирования жизни, наверное, солгу. Но стараюсь к ним относиться проще, не возводить в культ, не мечтать о том, чтобы заработать миллион долларов. Да, для моих целей деньги нужны, я стремлюсь зарабатывать, и в дальнейшем, дай Бог, больше, но для решения каких-то локальных задач: обеспечить семью, дать образование будущим детям, построить хороший дом.

Я думаю, мой самый счастливый день впереди.

У меня есть розовая мечта — чтобы Европа была здесь. Чтобы уровень жизни, качество жизни, такие же качественные продукты были у нас. Мне доводилось бывать в Европе, во многих странах, там прекрасно. Но я хорошо знаю, что, когда приезжаю из длительной поездки, у меня приятное ощущение — я дома. Как бы ни были великолепны Барселона или Рим, здесь мой дом, и я хочу, чтобы он был настолько же прекрасен.