Андрей Кропоткин: Каждый день я прихожу на работу в 6:30

Председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин отмечает круглую дату. Он возглавляет горсовет уже пять лет. О том, как муниципальная политика изменила его жизнь, что будет с калининградским стадионом после чемпионата и почему трамвай — это дорого, но хорошо, Андрей Кропоткин рассказал порталу «Клопс».

Десять километров для председателя

До того как я стал депутатом, я занимался бизнесом. И чего-то в этом достиг. Но когда пришёл в горсовет, многому пришлось учиться с нуля. Как и из чего формируется бюджет, как работает, как эффективно распоряжаться денежными средствами, как планировать социальное развитие города. Каждый человек должен развиваться — получать новые знания. И тот объём знаний, который я получил, меня настораживает. Потому что могут глаза потухнуть. Это происходит, когда нет новой информации, когда всё повторяется.

Я много хожу пешком. Каждый день прохожу десять километров. Это полезно для здоровья, но не только. Из окна машины такого города не увидишь. В том числе и его недочётов.

У меня в Калининграде есть любимое место. Это озеро Поплавок на проспекте Мира, район улиц Кутузова, бывший немецкий район Амалиенау.

Тенденция, однако

Сейчас очень много полномочий у муниципалитета забрало областное правительство. Это общероссийская тенденция, и это происходит во всех регионах. Я не могу употребить здесь слово «дискриминация», но дисбаланс уже существует. Сегодня масса властных функций, которые обязательно должны быть у муниципалитета, ушли в правительство.

Конечно, больницы и мощные специализированные медицинские центры должны быть областными и федеральными структурами. А вот поликлиники — нет. Также муниципалитеты должны решать все вопросы градостроительства. То же самое — с капитальным ремонтом.

Из-за того что у нас забрали полномочия, мы уже столкнулись с перекосом: люди приходят к нам, и мы должны им помочь. Должны, но не можем. Потому что это не наша зона ответственности. Но люди приходят в ту структуру, которая ближе. А ближе всего — муниципалитет. И когда мы говорим человеку, что не можем ему помочь, он, не вдаваясь в подробности, задаёт вопрос: «А зачем вы тогда нужны?». Но так устроена вертикаль.

Год, два, три, пять — в ближайшее время, но реформа местного самоуправления обязательно произойдёт.

Губернатор — молодец

Я хотел бы отметить помощь городу губернатора. Например, в создании комфортной городской среды. Это действительно реальная помощь. А тот бюджет, который есть сегодня у Калининграда — им можно только затыкать дыры. У нас 55% бюджета идёт на социальную сферу. Без помощи федеральных целевых программ, без помощи правительства области мы развиваться не сможем.

Губернатор понимает, что Калининград — это главный город Калининградской области, что в областном центре как минимум ежегодно должны появляться сквер или массовое общественное место. Тем более что Калининград ещё не так давно называли не иначе, как городом-садом.

На недавнем общественно-политическом совете при губернаторе мы обсуждали вопросы калининградской экологии и возрождения зелёного пояса города. Губернатор — молодец, он понимает, что это сегодня всех волнует. Он понимает, что надо навести порядок в вопросе, например, зелёных насаждений: если что-то вырубается, то для этого нужны обоснования. И в обязательном порядке вырубка должна компенсироваться. Те, кто, пускай даже на законных основаниях, вырубает деревья, обязательно должны посадить новые. Чего калининградцам ждать от нового мэра?

Потрясений не будет. Главная задача мэра — выполнение бюджета, который принимается депутатами городского совета. Алексей Николаевич — опытный управленец, хорошо знает город, всю жизнь работал в социальной сфере. Несколько месяцев его работы на этом посту показали, что он быстро освоился и что отношения и с городским советом, и с областным правительством выстроены им очень чётко. А когда правила понятны, то всё будет развиваться.

Конечно, могут быть какие-то нюансы. Результат будет, надо только немного потерпеть. Жители же Острова потерпели с ремонтом мостов, домов. С дорогами потерпели. Посмотрите, как много сделано: тротуары, дороги, фасады… Посмотрите, какая красивая главная улица в Калининграде — Ленинский проспект.

Чего ждать калининградцам от Ярошука

Если на ближайших выборах в Государственную думу победит Ярошук, то это будет очень хорошо для Калининграда. Ярошук — очень хороший лоббист. Он может принести Калининграду участие в каких-либо федеральных программах. Лоббирование в Государственной думе — это целое искусство. Все регионы хотят федеральных денег. Но для того чтобы их получить, у регионального лоббиста должны быть связи, умение обосновывать, понимание, где есть деньги и как преподнести региональные проекты, и ещё пара сотен нюансов. С его коммуникабельностью и умением пробивать Александр Ярошук может принести городу очень большую пользу. И не только городу, а и региону в целом.

ФБ, «ВКонтакте», Instagram и другие политические инструменты

Я веду странички в Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram и «Одноклассниках». Многие мои коллеги этого не делают. Ведение страниц в социальных сетях — это не только серьёзная работа, но и ответственность для политика. Ты ведь моментально становишься сверхдоступным.

За прошлый год через социальные сети я получил 9450 обращений. На все были даны ответы. 2900 получили сразу положительное решение. Многие из обращений в работе до сих пор. Иногда я получаю до ста обращений в день. В течение двух дней обратившийся получает ответ. По 480 обращениям мы сделали запросы в федеральные органы власти. Каждый день я прихожу в 6:30 на работу и начинаю заниматься разбором поступивших обращений. Каждый день. Конечно, я не один всё это делаю, у меня есть помощники.

Конечно, есть критические посты, есть очень эмоциональные посты. Я к критике и эмоциям отношусь спокойно. В некоторых ситуациях людей можно понять. Человек получает зарплату, большую часть которой съедает коммуналка. А у человека есть ещё ребёнок. А ещё крыша, не дай бог, течёт. Понятно, что злость есть. И основания для неё есть. Я к этому отношусь с пониманием. Но я утверждаю, что 90% обращающихся — это позитивно настроенные горожане, которым не безразлично, что будет с городом завтра.

Чемпионат мира

Главное — чтобы энергия развития города сохранилась и после того, как чемпионат пройдёт. Чтобы мы продолжили делать фасады на Ленинском проспекте. Будем реконструировать там по два-три дома ежегодно и очень рассчитываем на помощь и понимание губернатора в этом вопросе. Скверы будем ремонтировать, дороги и тротуары.

Трамвай: дорого, но хорошо

Было бы неплохо провести в городе референдум о сохранении и развитии городского трамвая. Это история и наша визитная карточка. К сожалению, легендарный калининградский трамвай находится сегодня в удручающем состоянии. Ему нужна реальная помощь.

В Калининграде часто можно услышать: давайте уберём трамвай и всё заасфальтируем. Я был в Гамбурге. Учился там управлению городским хозяйством. Я спросил организаторов учёбы, почему в Гамбурге нет трамвая. Они ответили: «Мы были дураками, когда 25 лет назад убрали трамвай и заасфальтировали весь город. А сейчас мы приняли решение возродить гамбургский трамвай. Не повторяйте наших ошибок».

Трамвай — дорогое удовольствие. Но сегодня мы сможем своими силами пару маршрутов реанимировать. А в будущем надо создавать проект и восстанавливать калининградский трамвай. Это экологический и удобный вид городского транспорта.

Об отношении к городу

Пять лет назад работа в городском совете изменила моё отношение к этому городу. И изменила положительно. Я стал смотреть на него совсем другими глазами. Я никогда не думал, что начну писать книги об истории Калининграда. Я никогда не думал, что у меня будут свои авторские программы об этом на телевидении.

Сейчас у меня новый проект — два тома об истории калининградских улиц. Почему я это делаю? Потому что любовь к месту, в котором ты живёшь, невозможна без знания его истории. Именно понимание истории своей малой родины может стать тем самым объединяющим патриотическим моментом, который сегодня так актуален. Первая книга вышла у меня три года назад. Вторая — полгода назад. Вышли 172 телевизионные программы с моим участием. Это дало прекрасную обратную связь.

Я сейчас работаю над несколькими новыми проектами. Один из них — книга, посвящённая годовщине штурма Кёнигсберга. К 20 апреля 2020 года хочу написать и издать. Она о 237 военнослужащих Красной армии, получивших за штурм Кёнигсберга звание Героев Советского Союза. Я три месяца искал художника, который мог бы рисовать батальные сцены. У нас этот жанр ушёл. Я хочу, чтобы эта книга была в каждой школе. Мы ведь видим, что происходит — Великая Отечественная война может «уйти в статистику». А я считаю, что мы не должны этого допускать…