Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Всем хорош чемпионат мира по футболу в России (в частности, в Москве, откуда я его наблюдаю) — и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах, и смешной песней про «тренера Рамзана Кадырова », которая стала его неофициальным гимном… Но есть, пожалуй, три вещи, которыми он нехорош. Вернее, которых ему не хватает.

Первую неожиданно обнаружил вчера на почте — в почтовом отделении , куда заглянул, чтобы отправить четыре номера журнала читательнице из Тулы.

Так вот, стоя в очереди, наблюдал следующую сценку. Чудной человек с причёской «конский хвост» и доверчивыми глазами интуриста просовывает голову в окошечко и на хорошем русском спрашивает:

— Можно отправлять открытку для мамы? Открытка с видом Москвы. Что-нибудь красивое. И марка…

— Открытки там, — бурчит оператор, кивая на крутящийся стенд.

Чудной человек страдальчески морщится.

— Я смотреть! Но там нет с видом Москвы! Там нет, где написать адрес!

И в самом деле. Стенд забит розовыми котиками, щеночками и пожеланиями в стихах — одно другого ужасней. Такое явление как «открытка почтовая обыкновенная» с видом города, чтобы послать привет в Каир, Эр-Рияд или Монтевидео, отсутствует как класс.

Пустячный вроде бы недочётик, но он всколыхнул во мне воспоминания детства. Когда не было ещё «этих ваших интернетов», инстаграммов и палок-селфялок. И люди перед каждым праздником: Днём Победы, Новым годом, Восьмым марта и так далее, брали перья и ручки и основательно усаживались за стол.

Зато сколько радости приходило в наши дома с этими картонными картинками, помнящими тепло заботящихся о тебе рук! Да, мы были беднее, да, у нас было меньше свободы и сортов колбасы. Но мы были как-то счастливее.

А на почте пахло сургучом, помните?

Кстати, интересный вопрос. Если бы почтовые открытки для туристов у нас всё-таки были, что было бы на них изображено? Меня терзают смутные подозрения…

С наших организаторов сталось бы наштамповать волчат-забивак и тому подобного трэша. А не, скажем, Достоевского, Толстого, Гагарина и, простите, автомат Калашникова.

Мы как-то совершенно не умеем гордиться собой. За тридцать лет расковыривания язв и шумного покаяния разучились. По крайней мере, «на официальном уровне». Более того, стараемся «слиться с фоном» — задрав штаны, бежать за Европой: «Смотрите, мы такие же как вы!» У нас тоже есть палки-селфялки…

А всё то, что у нас есть, а у других нет, чем мы отличаемся, наоборот, прячем. Вот опять загородили Мавзолей. Это уже рефлекс: какая бы радость или напасть ни обрушилась на страну — сразу давай Мавзолей прятать.

Я не поклонник Ленина (или Лялина, как называет его декоммунизированная молодёжь, спрашивая с неразборчивой запиской в руке, как найти нужную улицу: «Ляпи… Ляни… а, вот — улица Лялина!», но вот это муравьиное перетаскивание туда-сюда фанерных щитов кажется мне чем-то унизительным, стыдным, даже трусливым.

Типа как переворачивать лицом к стене портрет проблемного родственника, когда приходят в дом гости: «Вот это прадед Пахом Егорыч, это бабушка Розалия Феликсовна, а это абстрактная композиция — дырку на обоях загораживает».

Наше государство напоминает в эти моменты голубого воришку, стесняющегося и Парада Победы, и того другого парада, помните, «когда над Сталиным снег не шёл», с которого уходили на смерть московские ополченцы. Или это мы чего-то другого стыдимся?

Ну и последняя, третья, деталь — «чего не хватает». Нечем размахивать.

С детства, разглядывая соответствующие картинки в Большой Советской энциклопедии, я сочувствовал народам и странам, чьи флаги похожи на восточные халаты и пляжные полотенца. То ли дело наш. Он был такой один. Лаконичный. Суровый. Мужественный. Флаг с мужским характером. Флаг, который знали, уважали, любили. Боялись — кому положено.

Флаг, который было видно издалека. С которым невозможно «слиться с фоном», затеряться в толпе. А теперь — пожалуйста! Всё дело, так сказать, в расположении полосок — ну-ка быстро сосчитай, прикинь, где верх, где низ и поймёшь, что за страна. Ох, уже эти полоски…

Не хочу сказать про нынешний флаг ничего неуважительного, люди уже сражаются и погибают под ним. Но как было бы здорово… Почему Путин гимн вернул, а флаг нет? Почему вернул гимн, если не вернул флаг? Визуальные образы важнее, визуаловсреди людей больше, чем аудиалов… Что мешает сделать это сейчас?

…На днях мой одиннадцатилетний сын был не в духе (опоздали в его любимый музей) и безостановочно ворчал, всё ему было не так — накатило критическое настроение.

Мы грустно гуляли по окрестностям Красной площади, любовались на привычно заслонённый фанерками Мавзолей (иностранные туристы за неимением лучшего фотографировались на фоне пластиковых букв «Russia») и он вдруг изрёк:

— Я понял, почему у нас флаг такой. Красная полоса — это Кремлёвская стена, синяя — небо, а белая — чтобы отрывать и размахивать, если нападут американцы. А вот раньше у нас флаг другой был!

Да, раньше у нас было много чего было другим. Так может, наше новое — это хорошо забытое старое?