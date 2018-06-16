«За рюмкой чая». История генерала Шадрина от войны до директора ЦПКиО

12 июня мы в очередной раз отметили один из самых молодых государственных праздников. Своими мыслями об этой дате, патриотизме, вере и службе в армии с нами поделился Герой России, директор Центрального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге, генерал Роман Шадрин

День рождения страны

Роман Шадрин: Для меня День России — одно из обязательных свидетельств, что наше государство существует. Дело здесь не в независимости от чего-то и от кого-то. Каждый человек, появившись на свет, получает свидетельство о рождении. День России — документальное подтверждение, что наша страна состоялась. 12 июня она отмечает свой день рождения.

В ЦПКиО мы стараемся привлечь к этому празднику больше внимания. Например, в этом году к нам обратился Общероссийский народный фронт с просьбой организовать встречу блогеров. На площадке парка они обсудят — чего достигла Россия, чего может достичь в обозримом будущем. С учётом того, что мы недавно выбрали президента России — тема может стать актуальной. Возможно, в их дискуссии родятся мысли и предложения, которые услышат «наверху».

— Есть мнение, что под вашим руководством в ЦПКиО стали уделять повышенное внимание различным военно-патриотическим акциям и мероприятиям…

— Соглашусь, но лишь отчасти. Мы не стали увеличивать их количество, мы просто сделали их более значимыми. Например, День призывника в этом году проводился уже в десятый раз, памятник воинам-мотоциклистам был установлен ещё в 2008 году, а пейнтбол существовал шесть лет до моего прихода. Но если раньше в парке на 23 февраля лишь вывешивали плакаты и крутили ролики, то теперь этот праздник приобрёл масштабный характер — с солдатской кашей и прочими неотъемлемыми атрибутами. Мы сделали его ярче и лучше. Многим отцам, которые приводят к нам в День защитников Отечества маленьких сыновей, приятно сказать: я служил в таких-то войсках. Нам УГМК даже подарила автомобиль ЗИС-5. Он 1947 года выпуска, но точно такие же колесили по дорогам Великой Отечественной. Кстати, машина — в рабочем состоянии, возникла лишь проблема с поиском покрышек. Но мы её решаем.

— С вашей точки зрения — кто такой патриот? Можно ли его воспитать, или это чувство непроизвольное?

— Тот, кто любит Родину. Ты можешь не любить власть, но страну, в которой ты родился и живёшь, ты любить обязан. Не нравится власть — сделай так, чтобы она стала лучше. При этом я убеждён: патриотами не рождаются, ими становятся. Чувство это закладывается очень рано, когда человек начинает ходить. Первые семена закладывают семья. В этом отношении горжусь своими родителями. Мой отец — участник Великой Отечественной, фронтовик, и мама — директор детского сада — всегда учили: во-первых, люби Родину и слушай старших, учись у них хорошему. А во-вторых, всегда будь готов отдать за неё жизнь.

— То есть главное — семья?

— Конечно. На втором месте — школа, но в ней мы проводим 30% времени, всё остальное — это улица. Сегодня порой всё ещё критикуют советскую систему: октябрёнок, пионер, комсомолец. Но она закладывала основы, и, между прочим, она постепенно возвращается — в виде юнармейского движения, Российского союза молодёжи. Некоторые считают, что патриотов готовит армия. Но, извините, если ребёнка до 18 лет воспитывала улица, то за год его патриотом не сделать. Он приходит служить со своими, уже сформировавшимися взглядами на жизнь.

Хотя есть исключения. Как-то в 2000 году к нам пришло пополнение — судимые ребята. Один из новобранцев до армии отсидел шесть лет! А через полтора года уволился в звании старшего сержанта и с орденом Мужества! Он не боялся ходить в разведку, снимать фугасы. Мы направили негатив, который был у него раньше, в нужное русло, доверили руководить людьми. За время службы он даже отучился говорить на блатном жаргоне. Думаю, в дальнейшем у парня всё в жизни сложилось хорошо.

«Косить» стали меньше

— А почему патриотизм в нашей стране, как правило, всегда связывают с войной или чем-то военным?

— Не столько с войной, сколько с историей. Просто так получилось, что за всю свою историю Россия не воевала всего несколько десятков лет. Но, на мой взгляд, это издержки. Вспомним, наши родители в советское время строили БАМ, туда ехали патриоты, хотя это была не война. Сегодня в России тоже есть подобные стройки.

— В последние годы молодёжь стала меньше «косить» от армии. С чем это связано?

— После 2008 года армия выбралась из той ямы, в которую её в своё время загнали. Когда в 1999-ом меня после академии назначили начальником штаба мотострелкового полка во Владикавказе, я испытал шок. У 80% солдат была бельевая вша, в казармах отсутствовали окна, а из 2,5 тысячи личного состава 184 были в бегах. Полбатальона! С тех пор многое поменялось. Военнослужащим стали платить достойную заплату и одновременно — с них стали требовать. Подняли престиж военной службы, обновили технику. А главное — поменялось отношение к армии в обществе. СМИ стали давать больше позитива. Никто не отрицает, негатив есть везде. Но когда утверждают, что всё плохо — это одно. Совсем другое, когда говорят: да, это плохо, но помогают исправить ситуацию, предлагают пути решения. Кроме того, сегодня служат год. Это не два года в сухопутных войсках и не три года во флоте, как было раньше.

— А года достаточно, чтобы обучить солдата?

— Думаю, да. На самом деле, военная техника сегодня настолько сложна, что государству выгоднее содержать армию по контракту, профессионалов. Но здесь есть одно но. В 1914 и в 1941 годах войну начинал кадровый состав, а в конце кадровиков оставалось лишь 10%. Считаю, что служба по призыву необходима, мобилизационный резерв должен оставаться. Современный мир очень непредсказуем, если, не дай Бог, начнётся война, тратить месяц на обучение людей азам военного дела может обойтись стране слишком дорого. А так человек пришёл, и через неделю из него можно «лепить» специалиста. Он уже знает, что такое солдатские сапоги, шинель, автомат, сапёрная лопатка.

— Под вашим руководством в ЦПКиО было установлено пять новых мемориалов. Аллея ратной славы будет продолжена?

— В ближайших планах этого нет. Ко Дню Победы мы лишь привели Аллею в порядок. Учитывая, что в этом году мы встречаем ЧМ-2018, а у нас в парке будет работать Фан-зона, основные силы мы направили на обустройство прилегающей территории. Но с 15 июня по 15 июля у нас выдастся свободный месяц, и мы полностью займёмся Аллей ратной славы. Планируется, что там будут не просто стоять монументы и памятные знаки, это будет что-то вроде мемориального комплекса. Вблизи мы устроим специальную площадку, чтобы представители разных родов войск, МЧС и других структур имели возможность собираться вместе с семьями.

— Что ещё будет сделано в ЦПКиО в ближайшее время?

— За два года мы привели в порядок аттракционы, электрические сети и общепит. С 15 июня займёмся лесопарковой зоной. За лето и осень планируем очистить от сухостоя и бурелома около 30 гектаров. Второй момент: «Лыжня России» в этом году стала пользоваться большой популярностью и уже не вмещает всех желающих. Зачастую те, кто зимой увлекается бегом или норвежской ходьбой, мешают лыжникам, между ними возникают «трения». В связи с этим хотим перенести её в другое место. Кроме того, скоро придут целевые деньги на систему безопасности. Продолжим проводить освещение, устанавливать ограждения по периметру парка, расчищать дорожки, расширять систему видеонаблюдения. За два года количество видеокамер у нас фактически утроилось. Было 35, стало 90, а, учитывая Фан-зону, — 160. При этом численность охраны у нас не увеличилась, но за счёт перехода на квалифицированных специалистов (ЧОП) и видеонаблюдение удаётся сохранять необходимый порядок.

Зачем нужны соцсети

— Несколько месяцев назад вы завели себе странички в Facebook и Instagram. Это для работы или для общения?

— Это три в одном. На сайте или страничках ЦПКиО в соцсетях я не могу высказывать свои мысли, люди поймут неправильно. Всё-таки есть официальная позиция парка, а есть — конкретно моя. Во-вторых, когда поднялась волна критики, мы решили получить таким образом дополнительную обратную связь. Всё-таки в спорах рождается истина. Когда я в первый раз общался с пользователями Instagram в прямом эфире, люди спрашивали — сколько стоят мои часы (они не золотые, просто из жёлтого металла, жена подарила), какова зарплата, говорили много гадостей. Сегодня все эти вопросы и претензии исчезли. Ну, и третье: социальная сеть — это некая отдушина. Иногда хочется поделиться с людьми чем-то личным, от души. Например, пишу в Facebook армейские байки, истории из жизни. Кроме того, у меня появилось много друзей, в ленте можно почерпнуть немало полезного.

— Пользователи предлагают что-то по развитию парка?

— Постоянно. Недавно поступило предложение устроить в парке эндуро-трассу (экстремальный полигон для тренировок мотоциклистов). Мы вместе с байкерами уже выбрали место, созданием её займёмся в следующем году. Тем более, что в парке есть всё, чтобы её оборудовать. Рядом — заброшенный стадион, там куча старых покрышек для ограждений, в качестве препятствий можно использовать бурелом, есть экскаватор, бульдозер, после строительства Фан-зоны осталось много пригодной для строительства плитки…

— Как вы относитесь к критике?

— Меня часто пытаются критиковать, и если критика конструктивная — воспринимаю её абсолютно адекватно, делаю работу над ошибками. Но мне неприятно, когда про меня пишут гадости. Недавно одно издание написало, что, дескать, активисты нашли в парке Маяковского огромную свалку. А ситуация-то возникла простая. У нас есть площадка для сбора мусора, и «Спецавтобаза», в связи с огромной загруженностью перед ЧМ-2018, просто не успела его вывезти. Они позвонили, сказали: Роман Александрович, извините, но вывозить мы будем в 23:30, ночью, днём мы работали по городу. Другой пример: журналист сфотографировал старые аттракционы, а куда я их дену? Их не списывали долгое время! Мы их демонтировали, сложили, списание идёт. Считаю, что такого рода материалы — заказные. Вы свяжитесь со мной, возьмите комментарий, изложите хотя бы две точки зрения, пусть читатель решает — кто прав. Мы позитивно воспринимаем критику, живём нормальной жизнью, работаем, но не надо нас шельмовать!

«Ты уже неделю майор!»

— У вас славное боевое прошлое. Часто вспоминаете войну? Что именно?

— Бывает, особенно когда приезжают бывшие сослуживцы. Знаете, есть такое понятие — посттравматический синдром. У меня такого нет, но когда сидишь с боевыми товарищами за «рюмкой чая», конечно, вспоминаешь погибших солдат, офицеров. В большинстве своём все они были достойные люди. И всё же в основном вспоминается хорошее.

— Правда, что когда вы бились в Грозном за президентский дворец, начальство вас похоронило?

— Было и такое. На YouTube можно посмотреть первую часть документального фильма « Лев Рохлин . Приказано забыть». Там Лев Яковлевич сам рассказывает, как он меня «потерял». Я когда вернулся, мне жена рассказывала: вечером телефонный звонок — мужайтесь, ваш муж убит. Потом ещё один звонок: извините, ошиблись, ваш муж тяжело ранен. Через некоторое время третий звонок: извините, ваш муж жив, пропал без вести. И всё это в течение двух часов! Приехал домой, смотрю, а у супруги (ей тогда было 29 лет) появились седые волосы.

— Вам же тогда присвоили майора?

— Да. Когда вышли из окружения, тут же пошёл к Рохлину, докладываю: «Прибыл, капитан Шадрин… ». А там — что-то наподобие банкета по поводу взятия президентского дворца. Рохлин говорит: «Налейте этому майору». Отвечаю: «Так я капитан… ». Рохлин мне: «Дурак, мало, что тебя похоронили, ты уже неделю майор!».

— Потери были очень большие?

— Потери были не от того, что воевать не умели, а от того, что бестолковые задачи ставили. Шапкозакидательством занимались. Но героизм солдат, сержантов, прапорщиков, младших офицеров — он везде был. У меня батальон за три месяца прошёл через такую мясорубку… Поменялось два комбата, три начальника штаба, три замкомбата, два зампотеха… Из 325 человек — 37 погибших, 125 раненых. Но мы бездумно в атаку не бегали. Именно поэтому батальон, три месяца не выходивший из боя, потерял погибшими лишь 10% личного состава. При этом 95% были награждены государственными наградами (три Героя России).

— В советское время военнослужащих воспитывали в духе атеизма. Но есть известная фраза: в окопах атеистов не бывает. Вы верите в Бога?

— В Бога верят все, но не все об этом знают. К Богу надо прийти. Когда поехал на первую чеченскую, мне жена дала с собой оберег — казацкую ленточку с молитвой. Считаю, что она меня и спасла. Да, у меня есть контузия, но пуля меня не тронула. Ношу крестик, вся семья крещёная, с женой — венчаны. Но в церковь хожу по мере необходимости. Считаю, что человек должен посещать храм, когда ему это действительно нужно, остальное — показуха. Мне один батюшка как-то сказал: Бог есть, Бог видит всех, но, запомни генерал, не всех любит. Тебя — любит».