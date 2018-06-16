Робот‐хирург «Да Винчи» помог более тысячи онкобольным на Кубани

Робот‐хирург «Да Винчи» за 3,5 года провел более тысячи операций на Кубани. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Роботизированную систему завезли в Клинический онкологический диспансер № 1 и Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора С. В. Очаповского в конце 2014 года. До этого такого уникального оборудования не было ни в одном онкологическом диспансере страны.

Врач управляет роботом дистанционно с помощью джойстика. На экране с 10-кратным увеличением медики видят 3D-изображение. С помощью системы можно проводить сложнейшие операции. Робот делает точечные проколы, вместо полосных разрезов. Таким образом, сокращается время реабилитации пациента.

Кроме того, благодаря «Да Винчи» онкологи из разных городов и стран могут общаться друг с другом.

Робот-хирург проводит операции для жителей Кубани бесплатно.

Представители пресс-службы подсчитали количество операций накануне Дня медицинского работника, который отмечают 17 июня.

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