Xiaomi представила GPS-трекер PetBit для домашних питомцев

Компания Xiaomi разработала функциональный собачий аксессуар под названием PetBit, являющий собой съемный смарт-трекер, надевающийся на любой ошейник. В гаджет встроен GPS-модуль, позволяющий в реальном времени отслеживать местоположение домашнего питомца.

По словам производителя, при разработке трекера инженеры учли физиологические особенности двух сотен пород собак. Это позволило создать алгоритм, способный просчитывать ожидаемый дальнейший путь питомца. Если животное потеряется, можно отправить сигнал на трекер через специальное приложение. На дисплее ошейника будет отображен QR-код, содержащий контакты владельца. Мобильное приложение также может считать расстояние, которое питомец преодолел за определенный промежуток времени и сколько калорий при этом потратил.

Гаджет может обходиться без подзарядки порядка 30 дней. Устройство получило защиту от попадания влаги, а значит собака сможет гулять с ним даже под ливнем. Габариты модели составляют 5,04х4,6х1,83 см при весе 26 граммов. Производитель предлагает графитовый черный и серебристый белый варианты расцветки.