Ещё
Xiaomi представила GPS-трекер PetBit для домашних питомцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Xiaomi представила GPS-трекер PetBit для домашних питомцев 

Gizmonews 16 июня 2018
Фото: Gizmonews
Компания Xiaomi разработала функциональный собачий аксессуар под названием PetBit, являющий собой съемный смарт-трекер, надевающийся на любой ошейник. В гаджет встроен GPS-модуль, позволяющий в реальном времени отслеживать местоположение домашнего питомца.
По словам производителя, при разработке трекера инженеры учли физиологические особенности двух сотен пород собак. Это позволило создать алгоритм, способный просчитывать ожидаемый дальнейший путь питомца. Если животное потеряется, можно отправить сигнал на трекер через специальное приложение. На дисплее ошейника будет отображен QR-код, содержащий контакты владельца. Мобильное приложение также может считать расстояние, которое питомец преодолел за определенный промежуток времени и сколько калорий при этом потратил.
Гаджет может обходиться без подзарядки порядка 30 дней. Устройство получило защиту от попадания влаги, а значит собака сможет гулять с ним даже под ливнем. Габариты модели составляют 5,04х4,6х1,83 см при весе 26 граммов. Производитель предлагает графитовый черный и серебристый белый варианты расцветки.
Gizmonews: последние новости
Canon больше не будет выпускать пленочные камеры Самый крупный порносайт запустил свой VPN-сервис В IBM разработали детектор поддельных товаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение