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Свинцовые пломбы на грузах ЕАЭС заменят на «умные»
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Свинцовые пломбы на грузах ЕАЭС заменят на «умные» 

Мир24 16 июня 2018
Свинцовые пломбы на таможенных грузах уйдут в прошлое. Их заменят на электронные, сообщает «МИР 24». Возможность использования «умных» устройств в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждали участники заседания Совета руководителей таможенных служб.
«Мы когда-нибудь придем к тому, что у нас будут и «умные» контейнеры, и «умные» платформы. И насыщенность цифровой среды будет такой, что любое неправомерное действие декларанта или должностного лица таможенной службы будет оставлять свой электронный след, который тут же будет идентифицирован и будет приниматься решение», — сказал руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
Электронная пломба хранит информацию об отправителе и получателе. Также в ней отражены маршрут следования и сведения о самом грузе. Открывается устройство тогда, когда транспорт доезжает до конечной точки.
РФ и Казахстан в ближайшее время протестируют цифровые пломбы на транзите из Восточно-Казахстанской области в Новосибирск.
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