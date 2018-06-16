Сергей Карнаухов: «В России появилось 143 миллиона очагов напряженности»

Зная как устроены оперативные структуры, им поступит (-ла) команда на «выявление активных инициаторов протеста в связи с повышением пенсионного возраста, цен на бензин и НДС», отдельно будет указание на «выявление каналов финансирования лидеров протеста из США и других недружественных государств». И оперативные легионы ринутся искать…

Хочется подсказать основное направление, оно ровно напротив ресторана Erwin. А еще, есть ровно 143 миллиона очагов напряженности, которым это не нравится. И не потому, что они враги России. Они и есть Россия, которой живется все хуже и хуже, особенно на фоне потерявшей ощущение реальности элиты.

Когда я пишу подобные посты, ощущаю дискомфорт, так как жду звонка с фразой: «Ну зачем ты это пишешь? Тебя же мониторят, ты же хочешь выйти в политику…».

Думать разумно — неприлично!

Мне показали документы, как один предприниматель выводит деньги за рубеж. Всего он вывел уже около 1 трлн 400 млрд рублей на свои счета. Прочитайте эту цифру… Сколько таких незаметных триллионеров в России?

Может быть они и есть резерв для стабилизации экономики? Может быть уже пора сделать самым опасным преступлением — хищение средств из бюджета и добиться того, что бы ответственность за него стала НЕОТВРАТИМОЙ для всех? Пусть они сидят пожизненно! Так как это справедливо! Они же лишают наш народ счастья пожизненно.

Я недавно отнес справку по обналичиванию миллиарда рублей и вывозу кэша за рубеж в одну специальную службу, а мне говорят, что «обнал» не трогаем, так как это часть легальной экономики… Да и сумма всего миллиард, не интересно! Что тогда интересно? Когда проснется МВД ? И перестанет работать только по указке сверху?

Говорю это не как оппозиционно настроенный гражданин (уж в этом точно меня никто не обвинит). А как человек, который немного знает историю государства. И осознает, к чему все это ведёт. Неминуемо!

И больше всего, доказательнее мне о грядущей катастрофе кричат фотографии холеных лиц нашей вороватой тотально непорядочной расчеловеченной элиты…

Дополнение 1:

У оппозиции была большая проблема найти повод для митингов.

Но сейчас им дали не просто повод. На митинги выйдут все, если начнут качать всем миром, как это было в 2011. И то, что объявили об этом в 1 день ЧМ лишь придает особый оттенок этой всей поганой истории. Я даже представляю радость недоумка, предложившего объявить об этом в 1 день. Мол впереди месяц, митинги запрещены, лето, ничего, сглотнут. Не сглотнут.

Хотя, вероятнее всего, на это и был весь расчет….