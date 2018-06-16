Узнавшая правду Кудрявцева ушам не поверила

Сати Казанова призналась Лере Кудрявцевой , что только с виду она «ромашка». А на самом деле у нее тяжелый характер, и даже коллега, не выдержав, закатила ей истерику.

Сати Казанова заняла место игрока в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Популярная исполнительница рассказала о том, как развивалась ее карьера в группе «Фабрика». Казанова отметила, что проработала в коллективе семь с половиной лет. Затем она занялась сольным творчеством.

По словам артистки, у них были близкие, семейные отношения, хотя были и раздор и ссоры. Причем, призналась Сати Казанова, инициатором многих из них была она сама. Услышав это, Лера Кудрявцева очень удивилась. «Я думала, ты ромашка», — отметила ведущая. Сати ответила, что у нее тяжелый характер на самом деле. «Я с перцем. И я взрывная. Я ромашка с чили», — с улыбкой заявила Казанова.

Певица рассказала историю, когда сильно повздорила со своей коллегой по группе «Фабрика» Ириной Тоневой . «С ней случилась прямо истерика. Она кричала: „Ты уже достала со своими царскими замашками! Тяжело с тобой, понимаешь?!“ — поведала Сати Казанова.

Исполнительница пояснила, что ей могла не понравится гримерка, мол, потому что неудобная. Или она могла устроить сцену из-за того, что не было куриного бульона, а у нее на гастролях развился гастрит. А еще Сати Казанова сходу отказывалась исполнять какую-нибудь песню. Причем когда ей отвечали на это, что другие-то хотят, она парировала, что, мол, раз вам надо, то и пойте сами.