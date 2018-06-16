Mila: «У кого-то есть талант, а у кого-то есть мечта и сила воли»

Мила Mila Алиева рассказала о первых месяцах работы в RuHub. По словам Алиевой в интервью «Канобу», она посещала курсы по улучшению качества речи и старалась не копировать чужие стили.

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«Я читала фидбек и не могла понять, за что мне хвататься, — рассказала Алиева. — Кто-то хочет аналитики, кто-то — эмоций, а кто-то — что-то еще. Многие из требований несопоставимы, из-за чего в начале я никак не могла понять, с чего мне начать и что изменить. Поэтому я решила пойти на курсы и заниматься дикцией и качеством речи в целом. Постараться привнести что-то свое, не пытаясь копировать чей-то стиль.

Хейта в начале было очень много. Это и понятно, косячила я много. Он был полностью обоснован. Тогда я написала блог, в котором пообещала над собой поработать.

И работала я не просто много, а больше всех в мире. Ни один комментатор в течение нескольких месяцев не комментировал столько игр, сколько есть в моем послужном списке. Мне было все равно, если это квалификации на квалификации к квалификациям, для меня это был опыт. Я смогла справиться со страхом (да, иногда накатывает, но в целом я его переборола). Смогла разнообразить речь и гораздо лучше управлять тембром. Избавилась от слов-паразитов и дрожания голоса. Но даже сейчас, когда я проделала очень много работы над собой, я не считаю себя хорошим комментатором. Мне еще предстоит многому научиться. У кого-то есть талант, а у кого-то есть мечта и сила воли».

Полную версию интервью можно прочесть здесь.