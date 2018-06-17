Алена Водонаева взбудоражила Сеть фото топлес

Телеведущая поделилась несколькими пикантными кадрами.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 17 Июн 2018 в 4:07 PDT 35-летняя Алена Водонаева — мастер провокации. Телеведущая не стесняется открыто осуждать людей с неидеальными фигурами, а подобные посты всегда вызывают бурные обсуждения. Алена может похвастаться стройной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует в откровенных фотосессиях. Например, позируя в трусах и боксерских перчатках: «Скоро мне 36! Все идёт по моему плану».

Стоит отметить, что серия снимков вмиг набрала большое количество лайков и комментариев: «36 блин я думала на много больше, выглядите классно, но чуть взрослее», «Всем бы так выглядеть в 36!», «Все же какая ты красотка с идеальной фигурой», «Алёна, вы просто огоньььььььььь!», «Смотря на тебя @alenavodonaeva, понимаю, что мои прекрасные годы впереди! Надеюсь у меня хватит терпения хотя б к 36 наконец-то накачать попу и знатно похудеть! ☝🏻😂 очень красивая!», «И дай бог я в 36 не буду обабившейся дамой, а секси, как вы, Алёна)». Однако многие подписчики сошлись во мнении, что подобные снимки не должны выставляться на всеобщее обозрение.

Напомним, не так давно Алена Водонаева спровоцировала скандал, осудив одну из крупнейших авиакомпаний за устройство на работу стюардесс, чьи параметры отличаются от канонических 90-60-90 в большую сторону.