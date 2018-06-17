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«Ты меня уважаешь?» Бразильские фанаты разрывают Ростов русскими народными танцами и карнавалом
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«Ты меня уважаешь?» Бразильские фанаты разрывают Ростов русскими народными танцами и карнавалом 

SPORT24.ru 17 июня 2018
Фото: SPORT24.ru
Матч Бразилия — Швейцария уже идет, но я до сих пор не могу сосредоточиться на игре. И даже сумасшедший гол Коутиньо (как и ответный Цубера) не способен вывести меня из этого состояния. Кажется, главное уже произошло: бразильские фанаты окончательно влюбили в себя местных. И стали на Дону своими.
Попытку сделать это они предприняли еще ночью, когда клуб «Нью-Йорк» в центре города взорвался танцами на столах и ритмами самбы:
В день игры со Швейцарией танцы продолжились, но уже русские народные. Такие:
А потом такие:
К аутентичному танцу прилагался бесподобный ответ на вопрос «Как дела, братан?» — «Братан, пока не родила. Когда рожу — тогда скажу». И не менее бесподобная добивка: «Ты меня уважаешь, братан?». Пребывание в России определенно накладывает на людей отпечаток.
Кажется, по-русски теперь говорят все болельщики в желтых футболках:
Бразильцы умоляли свою команду играть так, как они пьют, и проносили в фан-зону пришельцев с почти настоящим Fan ID. Непонятно только, почему на футболке инопланетянина написано «Неймар-джуниор», а удостоверение выдано на имя «чуждого Роналду»:
Локальные флешмобы бразильцы устраивали еще днем. Вот здесь неплохая попытка сделать тихий Ростов громким.
Но что такое настоящее шоу стало понятно за 2 часа до игры, когда бразильские болельщики устроили действительный массовый проход к стадиону и вместе форсировали Ворошиловский мост. С барабанами, дикими танцами и просто дикой радостью. Бразильцы делали селфи и отбивали пять всем желающим. А некоторые еще и целовали местных девушек.
Сине-желтые цвета бразильцев близки жителям Дона — именно в них играет «Ростов». Или, как здесь все еще говорят, «Ростсельмаш». Поэтому в толпу бразильцев активно вклинивались местные с российскими флагами, который в конце концов оказался в руках у гостей.
Хотя какие они тут гости. Ребята без проблем скандируют название нашей страны:
Вот так южноамериканцы делали примерно 20 раз по дороге к стадиону:
В общем, это был настоящий бразильский карнавал, а украшение любого карнавала — сногсшибательные девушки:
И, конечно, музыка. Когда ты и твои друзья идеально дополняют друг друга:
Вот так, весело и зажигательно, они и ворвались на стадион. И, честно говоря, уже сейчас, когда идет лишь первый матч Бразилии на ЧМ-2018, не хочется думать, что когда-нибудь эти ребята уедут.
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