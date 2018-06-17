«Ты меня уважаешь?» Бразильские фанаты разрывают Ростов русскими народными танцами и карнавалом

Матч Бразилия — Швейцария уже идет, но я до сих пор не могу сосредоточиться на игре. И даже сумасшедший гол Коутиньо (как и ответный Цубера) не способен вывести меня из этого состояния. Кажется, главное уже произошло: бразильские фанаты окончательно влюбили в себя местных. И стали на Дону своими.

Попытку сделать это они предприняли еще ночью, когда клуб «Нью-Йорк» в центре города взорвался танцами на столах и ритмами самбы:

В день игры со Швейцарией танцы продолжились, но уже русские народные. Такие:

А потом такие:

К аутентичному танцу прилагался бесподобный ответ на вопрос «Как дела, братан?» — «Братан, пока не родила. Когда рожу — тогда скажу». И не менее бесподобная добивка: «Ты меня уважаешь, братан?». Пребывание в России определенно накладывает на людей отпечаток.

Кажется, по-русски теперь говорят все болельщики в желтых футболках:

Бразильцы умоляли свою команду играть так, как они пьют, и проносили в фан-зону пришельцев с почти настоящим Fan ID. Непонятно только, почему на футболке инопланетянина написано «Неймар-джуниор», а удостоверение выдано на имя «чуждого Роналду»:

Локальные флешмобы бразильцы устраивали еще днем. Вот здесь неплохая попытка сделать тихий Ростов громким.

Но что такое настоящее шоу стало понятно за 2 часа до игры, когда бразильские болельщики устроили действительный массовый проход к стадиону и вместе форсировали Ворошиловский мост. С барабанами, дикими танцами и просто дикой радостью. Бразильцы делали селфи и отбивали пять всем желающим. А некоторые еще и целовали местных девушек.

Сине-желтые цвета бразильцев близки жителям Дона — именно в них играет «Ростов». Или, как здесь все еще говорят, «Ростсельмаш» . Поэтому в толпу бразильцев активно вклинивались местные с российскими флагами, который в конце концов оказался в руках у гостей.

Хотя какие они тут гости. Ребята без проблем скандируют название нашей страны:

Вот так южноамериканцы делали примерно 20 раз по дороге к стадиону:

В общем, это был настоящий бразильский карнавал, а украшение любого карнавала — сногсшибательные девушки:

И, конечно, музыка. Когда ты и твои друзья идеально дополняют друг друга:

Вот так, весело и зажигательно, они и ворвались на стадион. И, честно говоря, уже сейчас, когда идет лишь первый матч Бразилии на ЧМ-2018, не хочется думать, что когда-нибудь эти ребята уедут.