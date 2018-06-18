Как в Милане и Сантьяго: что говорили иностранцы о Челябинске

74.ru завершает проект о жизни иностранцев в Челябинске. Каждый понедельник мы знакомили вас с уроженцами разных стран, спрашивая, почему они сюда приехали и как им живётся у нас. Мнения некоторых удивили, поэтому мы решили собрать самые интересные и яркие высказывания героев о жизни на Южном Урале.

Большинство иностранцев приехали сюда учиться — за рубежом хвалят челябинские вузы. Но есть и такие, кто перебрался на Южный Урал ради любимых женщин. Например, Анниель Гонсалес и чилиец Карлос Варас. Семьи из Грузии и Азербайджана оказались в холодной России ещё в те времена, когда Союз казался нерушимым.

Домохозяйка Лидия Пертия (Абхазия/Грузия):

Лидия Пертия поехала в Россию вместе с мужем

— Сама не знала, куда ехала — в Челябинск или в Москву… Как жена декабриста. До этого видела снег только на картинках, и зима мне всегда нравилась.

Пока кто-то уезжает за рубеж за новыми возможностями, кто-то находит их здесь.

Переводчица, спортсменка Аманда Вегнер (США):

Для занятий гиревым спортом у Аманды Вегнер в Челябинске больше возможностей, чем в Техасе

— Я приехала сюда заниматься гиревым спортом. Для моих американских друзей перебраться в Россию — мечта.

Некоторые приняли решение покинуть родину из-за военных действий.

Нейрохирург Роман Радык (Украина):

С появлением Романа Радыка в челябинской больнице № 3 начали лечить аневризму по современным методикам

— Я провёл в Донецке два горячих года. У нас в больнице стало совсем мало плановых пациентов с патологией, на которой я специализируюсь (аневризма сосудов головного мозга): люди начали уезжать, произошли сбои в работе медслужб.

Студент Мохаммад Дохан (Сирия):

Мохаммад Дохан отмечает, что сирийцы не хотят идти на войну

— Мы не ценили самого главного — мирного неба над головой. Когда начался конфликт, не подозревали, что будет война. Но потом пришли террористы, затем — американцы. У меня дома, в Дамаске, были слышны авиаудары. В Алеппо разрушена древняя мечеть — мечеть Омейядов. В детстве мы ездили туда с родителями. Поначалу охотно шли воевать, а сейчас не хотят, потому что армия — это смерть.

Многие ассоциировали Россию с водкой, медведями, балалайками и Путиным.

А вот ещё один учащийся Принс Дуруеке (Нигерия) даже попробовал вместе с нами сухой паёк:

— Кофе в сухом пайке нужен, чтобы быть готовым к приходу врага! Спящий солдат — не солдат!

Студент Исмаил Кунди (Йемен):

— Один мой друг из Канады считает, что я живу в Сибири. Однажды он спросил, играю ли я с медведями. Я пошутил, говорю, что играю. Надо будет на Новый год фото из зоопарка сделать. А то друзья думают, что белые медведи живут только на снегу.

Переводчица, спортсменка Аманда Вегнер (США):

— Русские сами придумали про медведей. Во всех американских фильмах, которые я видела, русских обычно представляли шпионами или бандитами.

Будущий архитектор Шауки Латреш (Алжир):

— Слышал про водку, красивых девушек и опасную мафию.

Отметим, что о мафии говорили многие арабы.

Тренер Анниель Гонсалес (Куба):

В челябинском фитнес-клубе Анниель Гонсалес — пример для подражания

— Ваши девушки очень худенькие, но считают себя толстыми. Я спрашиваю: «Зачем тебе худеть?» 90 процентов клиенток хотят подготовиться к лету, чтобы надевать бикини, гулять в парке Гагарина.

Иностранцам и самым приходится развеивать стереотипы о своих странах.

Будущий дизайнер, авиатехник Джейсон Пачеко (Колумбия):

Вместе с нашим корреспондентом Джейсон Пачеко искупался в крещенской купели

—У меня часто спрашивают: «У тебя есть кокаин?» Я могу показаться кому-то грубым, но в ответ таким людям я говорю: «Если ты решил спросить меня про кокаин, что я могу думать про тебя?»

Ахмед Али открыл ресторан и назвал его в честь дочери — «Амаль»

— Заводить вторую жену — очень дорого. Надо заработать много денег — в вашей валюте это около двух миллионов рублей. Надо дать жене 700 тысяч, чтобы она купила золото, одежду и всё, что ей нужно. Но самое важное — вечеринка. Надо пригласить очень много людей, минимум 500 человек. Из-за этого многие долго не женятся вообще.

Преподаватель японского языка Акира Марусима (Япония):

В Челябинске Акира Марусима наконец-то может уходить с работы вовремя

— Японцев называют трудоголиками. Но мы не любим работать. Японцы размышляют так: моя работа закончилась, но начальник работает, поэтому я не могу уйти домой. Все боятся потерять работу и думают: как я буду жить, если я уйду с работы вовремя? Русский не смог бы так работать. Он бы сразу указал на закон про 40 рабочих часов в неделю. Иностранцы, которые переезжают в Японию, должны изменить плохую культуру.

Студент Мадхи Элог (Габон):

Для Мадхи Элога мы провели экскурсию по экспозиции «Русская изба»

— Правда, что в Габоне люди не заводят кошек? У вас есть кошка? — спрашиваю я.

— Нет, я не кушаю кошек, — не поняв вопрос, отвечает он. — У мамы есть кот, но мы его не кушаем.

— А змей и крокодилов едите?

— Да. Из них мы делаем суп или шашлык. Но для этого надо пойти в лес и убить её. Можно купить у охотников, но это очень дорого — от 15 тысяч франков. По вкусу они похожи на рыбу и чуть-чуть на мясо. Вы пробовали крокодила? Попробуйте!

Иногда стереотипы оказываются абсолютной правдой.

Будущий психолог Агий Хурэлсух (Монголия):

— Юрты — часть нашей традиции. Есть люди, которые живут в юртах, при этом они могут спокойно прийти в город, где есть Wi-Fi и все блага цивилизации. Мне кажется жить в юрте интересно: люди могли путешествовать по своей стране, жить там, где нравится и удобно. Не надо покупать землю, квартиры. Пожил, потом переехал в другое место.

Многие из наших героев проводят параллели между Челябинском и своими городами. Иногда сильно неожиданные.

Студент Кайлунь Чен (Китай):

Кайлунь Чен мечтает жениться на челябинке и завести несколько детей

— Примерно раз в месяц у нас настолько грязный воздух, что все ходят в масках, и я тоже. Хуже всего зимой, когда городу необходимо больше электроэнергии. По сравнению с нами, у вас в Челябинске очень чистый воздух. А ещё мало машин и нет пробок на дорогах.

Экономист, преподаватель Антонио Кампа (Италия):

Антонио Кампа приехал в Челябинск учиться и остался преподавать

— Мой отец из Милана. Когда я показал ему фотографии из Челябинска, он сказал, что Милан 30-40 лет назад был спокойным промышленным городом: такие же троллейбусы, квартиры, остановки, автобусы, машины. Даже по количеству людей он похож.

Преподаватель испанского языка Карлос Варас (Чили):

Карлос Варас отмечает, что зима в Челябинске переносится лучше, чем в Сантьяго

— В Сантьяго есть проблема с загрязнением окружающей среды. Город окружён горами, нет ветра, и образуется своего рода термический потолок, который не позволяет развеиваться выхлопным газам. Есть дни, когда запрещено ездить по городу на автомобиле.

Студент Мехди Авад (Марокко):

— Когда вижу мандарины, я скучаю по родине. Марокканцы едят их в больших количествах. У родителей на даче есть два мандариновых дерева. Мандарины из челябинских магазинов мне понравились — они такие же вкусные, как у нас.

С некоторыми иностранцами мы общались через переводчиков. Однако есть в их лексиконе русские слова, которые, кажется, не переводятся на другие языки.

Преподаватель международных отношений Рафаэль Морейра (Бразилия):

Рафаэль Морейра не может сдержать эмоций, увидев медведя

— Маршрутка драйве из крейзи! А я очень скромный, чтобы громко кричать: «На остановке», и однажды я проехал остановку. Ещё был случай: сел не на ту маршрутку, а тогда я плохо говорил по-русски и просто закричал «Помогите, пожалуйста!»

Студентка Каролин Гийо (Франция):

Каролин Гийо показала, как выглядят трамваи в её городе

— В Лионе я обычно езжу на автобусах. Когда я говорю «автобус», имею в виду большой автобус, а не эти машинки — маршрутки, в которых надо нагибаться, чтобы что-то увидеть. Мне кажется, я так привыкну кричать «на следующей», что, вернувшись домой, буду делать так же. Моя мама работает в страховой компании и, когда узнала о челябинской маршрутной системе, попросила застраховаться, причём так, чтобы эта страховка покрывала расходы на репатриацию (доставку тела на родину. — Прим. авт.).

Кто-то из учащихся, скорее всего, вернётся домой или отправится покорять другие страны. Но есть и те, кто предпочитает ездить на родину только в гости.

Юрист Ильгар Аббасов (Азербайджан):

Главный атрибут азербайджанского интерьера — ковёр

— До третьего курса я жил с мыслью уехать в Азербайджан. Но людям, которые жили в России, там трудно ужиться: надо быть другим человеком, чтобы достичь чего-то. К большому сожалению, на постсоветском пространстве развита коррупция. Я не привык к такому раскладу! По своей профессии я должен вершить правосудие. Я хотел бы получить возможность работать в силовых структурах, но мне не по себе от мысли, что стану невыездным. Ведь я не смогу поехать в Азербайджан и другие страны.

Когда мы задумывали наш проект, мы задались вопросом: если челябинцы, возвращаясь в суровый город, жалуются на его грязь и серость, то каково иностранцам? На этот вопрос дал ответ итальянец Антонио Кампа:

— Вам не нравится ваш город потому, что вы здесь живёте, каждый день едете на работу. Когда вы уезжаете в отпуск, для вас это праздник, и вы не обращаете внимание на многие вещи. Например, в Риме не вывезли мусор, и вы думаете, значит, завтра вывезут. У местных жителей это вызовет волну негодования.