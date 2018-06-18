Если селфи, то с «Мисс Исландия»! Как выпить и подружиться с гостями столицы

Старая как мир репортерская мантра: чемпионат мира — это не только футбол, но и сюжеты. И правда, можно, поражаться аргентинскому велосипедисту, добиравшемуся до России пять лет, или немецкому трактористу, проколесившего пол-Европы на своем тихоходе. И можно дать слово обычному московскому болельщику, который провел весь уик-энд, пытаясь урвать как можно больше впечатлений от нахлынувшего на столицу праздника.

— На самом деле даже не выходные, — смеялся Алексей, когда мы разговорились о его похождениях. — Начал свое пике еще в четверг. В пятницу, правда, пришлось туговато на работе, но ни о чем не жалею. Отсидел рабочий день, так уже другие друзья, насмотревшись моих видосов, пристали: «Своди нас туда», вот цикл и запустился до воскресенья.

— Получается в массы пошли сразу после победы сборной России?

— Да. Такой счет, такая игра и захотелось праздника. Кто знает, как сложатся наши матчи дальше. Услышал, что основная движуха идет на Никольской, туда и отправились с другом. Описывать происходящее смысла, наверное, нет, так как весь инстаграм переполнен роликами из центра, но окунуться в такую атмосферу — настоящий кайф. Дружба народов, всеобщее братание. Где еще обсудишь цены на текилу с мексиканцами, через минуту — политику Трампа с какими-нибудь перуанцами, потом поднимешь по бокалу с аргентинцами за здоровье Месси и через два метра горланишь с египтянами кричалки про Серхио Рамоса

— Вы полиглот?

— Смеетесь? Помните «Назло рекордам» и сценку про язык футбола? Сейчас она нашла воплощение в жизни. Кричишь иранцам: «Азму-у-ун», и тут же совместное сэлфи. И все в таком духе: мексиканцам — «Чичарито», египтянам — «Салах», аргентинцам — «Агуэро», и вот уже все братья.

— А европейцы что?

— Ну они, по моим ощущениям, так не жгут. Больше налегают на алкоголь, а не на общение.

— Лично знаю тех, кто хочет пойти на Никольскую, но боится толпы. Как там с безопасностью?

— Было бы так всегда — Москва была совсем другим городом. Полицейские ни во что не вмешиваются, вообще не мешают веселью, и никаких проблем не возникает. Да, народа много, кое-где возникает толчея, но никаких конфликтов. Хотя людей в измененном состоянии сознания хватает.

— Что нового узнали о мире?

— В Южной Америке почему-то все ненавидят Чили. И бразильцы, и перуанцы, и колумбийцы — все как один солидарны: «Чили — дерьмо». С чего бы так?

— Понятия не имею.

— А аргентинцы подходили и спрашивали действительно ли есть песня про матч Аргентина — Ямайка — 5:0. Потом пели вместе на смеси акцентов.

— Было ради чего терпеть.

— Да! Так расчувствовался от единения народов, что поменял свою майку сборной России, которую купил в 2008-м и думал буду хранить вечно, на майку Месси. После такого не жалко. Дальше уже маневрировал в ней. Аргентинцам стал как свой. Кстати, узнали, что Наталья Орейро не такая уж и звезда. Горланили песни из старого сериала «Дикий Ангел», а потом они объяснили, что кумир нашего детства наполовину уругвайка, и поэтому ее любят чуть меньше, чем мы.

— Кроме Никольской, где еще побывали?

— Ну в барах многочисленных и так понятно, что творится. А в фан-зоне смотрели матч Аргентина — Исландия — не очень понравилось. Очереди за пивом километровые и скучновато. Зато там сделал кадр, который буду хранить всю жизнь.

— Поделитесь?

— Увидели красивую девушку в исландской майке — просто богиню. Ну на языке футбола договорились о селфи. Один из ее спутников потом говорит: «Ты знаешь, с кем фоткался? Трехкратной Мисс Исландия». Я обалдел. Но он показал ее страничку в инстаграме.

Публикация от Sigrún Eva Ármannsdóttir 🍒 (@sigrunevaa)

17 Июн 2018 в 3:44 PDT — Но кто все-таки короли Москвы сейчас?

— Мексиканцы. Жаль, в понедельник надо работать, а они так звали пить текилу вне зависимости от итогов матча с Германией. Что творились с ними после победы, даже представить сложно…

— А сколько потратили за трое суток вечеринки?

— Потратил все, но это того стоило.