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Советское детство звезд: где они проводили каникулы
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Советское детство звезд: где они проводили каникулы 

Teleprogramma.pro 19 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Мало кто знает, что Басков — обладатель второго юношеского разряда по плаванию. С водой Коля с детства был на ты. Маленькая Аня Семенович с мамой на море. «Теперь вы понимаете, у кого я наследовала пышную грудь?» — говорит обычно певица, показывая это фото. «Я была воробушком с наглой физиономией», — говорит о себе Наталья Чистякова-Ионова. Жгучая брюнетка Эвелина Бледанс в детстве, оказывается, была блондинкой. И теперь все знают, что сын Семен — ее копия. Вот она, советская классика! Хлопковые трусики и кепки — основа летнего гардероба. Митя Фомин (на переднем плане) — образец стиля. Будущая певица — в парке города Дзержинска Нижегородской области. Пройдет много лет, а любовь к коротким юбкам так и останется у Натали. Когда актриса Катя Волкова («Воронины») была маленькой, лето теплом тоже не радовало.
Фото: личный архив.
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