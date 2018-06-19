5 книг для развития лидерских качеств

Хорошими лидерами не рождаются — ими становятся. Так говорят про многие качества, но не каждое так важно для жизни, как лидерство. Особенно если со временем ты хочешь стать владельцем крупного бизнеса. Ведь настоящий лидер не только координирует работу подчиненных, но и вдохновляет их. Поэтому от этого качества зависит как устойчивость авторитета начальника, так и успех предприятия. А поскольку лучшим источником знаний во все времена (да, даже сегодня) являются книги, то мы подготовили тебе пятерку работ, которые помогут развить в тебе лидерские качества.

1. «Великие дерзания», Брене Браун

Многим кажется, что ключ к подлинному лидерству — это совершенство во всем. То есть настоящий лидер — это тот, который знает ответы на все вопросы. Но по мнению Брене Браун, ни один человек не может гарантировать правоту во всем. Для нее ключ к лидерству заключен как раз в признании того, что все знать невозможно. А это значит уметь прислушиваться к мнению своей команды. В книге «Великие дерзания» автор рассказывает о преимуществах уязвимости на рабочем месте и эмоциональной открытости перед своими подчиненными. Вопреки расхожему мнению, именно эти качества лидера Брене Браун считает полезными для процветания бизнеса.

2. «Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания», Эндрю Гроув

Автор этой книги знаком с лидерством не только в теории. Он руководил компанией Intel в сложный для нее период. И именно благодаря Эндрю Гроуву сейчас Intel является одной из самых успешных компаний в мире. Подход, который он использовал в своей работе, доступно изложен им в книге «Выживают только параноики…». В условиях кризиса люди способны на более решительные действия и нестандартные идеи. По мнению автора (и мы с ним полностью согласны), это и позволят выйти победителем из ситуации там, где другие проигрывают. Не зря же работы Гроува высоко оценивал один из самых эффективных лидеров нашей эпохи Стив Джобс , для которого риск был частью профессиональной философии.

Эта книга примечательна хотя бы тем, что написал ее один из самых успешных тренеров за всю историю футбола Алекс Фергюсон. Под его началом « Манчестер Юнайтед » 13 раз становился чемпионом Англии, два раза выиграл Лигу чемпионов, 5 раз — Кубок Англии. Все регалии перечислять нет смысла, да и статья тогда растянется до объема черновой версии « Анны Карениной ». Но даже этого вполне достаточно, чтобы понять, что Фергюсон — не только отменный знаток футбола, но и безусловный лидер. Своей книгой бывший тренер резюмирует свой 27-ми летний опыт управления командой, делясь с читателями секретами взаимодействия с людьми, отношением к неудачам и умением вдохновлять игроков на победу. Как стать лидером, которого уважают, а не боятся

4. «Как решают проблемы сильные люди», Райан Холидей

Когда ты сталкиваешься с трудностями, то у тебя есть два пути: позволить им потопить себя или использовать их как возможность стать лучше. Настоящий лидер, как ты сам понимаешь, всегда выбирает второй вариант как единственно верный. В своей книге Райан Холидей исследует греческую философию стоицизма в качестве инструмента преодоления препятствий и невзгод. Его теория описывает последние как способ достижения триумфа и беспрецедентного успеха. Самообладание и упорство — вот короткая формула величия по Холидею, которой владели выдающиеся деятели планеты — от Александра Македонского до Стива Джобса.

«Препятствия на пути и есть путь. Никогда не забывай, что в каждом препятствии есть возможность улучшить свое состояние» — Райан Холидей —

5. «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ», Дэниел Гоулман

Умалять значимость ума для хорошего лидера — это все равно что пытаться потушить лесной пожар водяным пистолетом. Но не менее важен еще и ум эмоциональный. В своей книге Дэниел Гоулман высоко оценивает важность эмоционального интеллекта, способного объединить рациональный и импульсивный подходы для принятия верного решения. Автор классифицирует эмоциональный интеллект по пяти основным признакам, подвергая каждый детальному анализу и обосновывая их эффективность. Если ты хочешь достичь профессионального и эмоционального взаимопонимания со своей командой, то эта книга точно не будет лишней в твоей домашней библиотеке. 16 качеств настоящего лидера