Радиожурналист из Америки прибегнул к искусственному интеллекту спустя два года молчания

Врачи уверяли, что шансов практически нет. Но 54-летнему американцу, потерявшему голос в считаные дни, удалось вернуть его с помощью шотландских технологий.

Джейми Дюпри — известный радиожурналист США. Его карьера началась в далеких 1980-х годах. Успешная деятельность могла продолжаться, если бы не страшный диагноз врачей — дистония с выпячиванием языка: болезнь, при которой мышцы рта практически не сокращаются даже при приеме пищи. Но недавно был найден способ вернуть потерянный на два года голос.

Шотландская технологическая компания CereProc представила уникальную разработку, состоящую в обучении нейронной сети предугадывать манеру и особенности речи Джейми Дюпри. Это стало возможным благодаря образцам старых записей голоса мужчины, которые использовали ученые.

Результатом оказалось настоящее чудо: Джейми вновь обрел «голос» с помощью модели искусственного интеллекта. Таким образом, было создано специальное программное обеспечение, превращающее предложения журналиста в речь.

Но благодаря шотландской технологии одним из самых счастливых событий в жизни Джейми Дюпри, несомненно, станет выход в эфир радиостанции на следующей неделе в США.

— Это спасло мою работу и спасло мою семью от ужасного финансового будущего, — рассказал журналист. Теперь его голос звучит, хотя все еще похож на робота.

Впервые «новый голос» Джейми Дюпри опробовал в самолете, ожидая свой рейс. Журналист надел наушники, загрузил программное обеспечение, и напечатал: «Меня зовут Джейми Дюпри. Это мой новый голос». Специальный компьютер превратил все в речь.