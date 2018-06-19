Как иранец, голландец, шотландец и русский ехали на футбол в Санкт-Петербург

Корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Максим Фридман рассказывает о своей поездке в Санкт-Петербург на матч Марокко — Иран (15.06, 0:1) в купе обычного российского поезда вместе с фанатом из Ирана и фотографами из Шотландии и Нидерландов.

Сие действо происходило в ночь на 15 июня в поезде Москва — Санкт-Петербург, который вёз всех желающих на матч Марокко — Иран, либо же доставлял домой посетивших матч-открытие 21-го чемпионата мира по футбола. Наивно полагав, что сейчас ваш покорный слуга поедет в одном купе нового поезда со своими коллегами — российскими журналистами — я в конечном счёте попал в компанию к представителям таких государств, как Шотландия, Нидерланды и Иран. Первые двое — Иан Макникол и Марк Бергийс — достаточно известные фотографы, представляющие издания Colorsport и Nedvoetbal соответственно. Иранец Хазиз — обычный футбольный болельщик, направлявшийся в Северную столицу для того, чтобы поддержать свою сборную. Все общение, естественно, проходило на старом добром английском языке.

Сразу после знакомства и обмена парой типичных в таких ситуациях фраз, шотландский фотограф принялся задавать мне вопросы о нашей сборной.

— Это Россия настолько хороша, или же саудовцы совсем ни о чём? Тебе всё-таки виднее.

— После невыразительных результатов нашей сборной в последних матчах, многие ничего не ждали от неё даже в этой встрече, не то, что на мундиале в целом. Понятия не имею, что сегодня произошло с нашими. Лучше расскажите как вам сборная России. Вы работали на этой встрече?

— Да, — отвечает Иан, — работал. Сейчас обрабатываю фотографии как раз. Мне сложно сказать о вашей сборной, я не знаю практически никого из них. Разве что Черышева, он играет в Испании, по-моему. У вас вообще есть ещё легионеры?

— Ещё один — Владимир Габулов , третий вратарь. Перешёл зимой в «Брюгге».

— О, господи, «Брюгге», третий вратарь… А, я ещё знаю Дзюбу. Он играет в "Зените"

— Не совсем так, он зимой ушёл в аренду в «Арсенал». Из Тулы.

— Забавно, «Арсенал» из Тулы. Они плетутся внизу таблицы?

— Нет, они закончили чемпионат на седьмом месте. «Зенит» — пятый.

— Вау, так низко? Помню, как в 2008 они нас выиграли в финале Кубка УЕФА . Я же болельщик «Рейнджерс».

— «Соболезную, Иан», — возник голландец Марк Бергийс.

— «Пошёл ты», — со смехом и по-дружески возразил Иан.

— «77 номер?», — уточнил Иан.

— Нет, номер 17.

— Ох, чёртов шрифт от «Адидас». Ничего не понятно, 1 как 7. Я увидел его впервые лишь сегодня. Знаю, что он играет за ЦСКА. Это у вас клуб армии. Больше ничего.

— Им интересуется «Ювентус», судя по слухам. Готовы предложить более 20 млн евро за воспитанника ЦСКА.

— Я не знал об этом, если честно. Я крайне удивлён этим фактом. 20 миллионов — очень много для итальянского клуба, пускай это и не бедный «Юве». В матче с Аравией он показал себя великолепно, это факт: две голевые, гол со штрафного, как гвоздь в крышку гроба, плюс огромный объём работы, в том числе и черновой. Если «Ювентус» реально им интересуется, учитывая то, что у них есть Пьянич, Матуиди, Стураро и ещё несколько игроков на эту позицию, это что-то, да значит.

— «А я ничего не знаю о Головине, прям совсем», — вмешался Марк. — Но у меня есть история об Александре Макарове , он вроде тоже играет в ЦСКА сейчас.

— «Да, целый 1 матч за основу у Макарова», — подметил я. «С Головиным они одного возраста».

— Ох, вот как. Удивительно. Макаров работал с одним из моих знакомых тренеров в Нидерландах. Александру тогда было лишь 12 лет. Тот тренер мне рассказывал, что Макаров — один из самых талантливых футболистов, которых он только видел в своей жизни, а повидал он, поверь, немало. Любое задание, какое бы тренер не дал этому молодому футболисту, он выполнял блестяще. Это поразило моего друга.

— «Теперь это поразило и меня», — ответил я.

— Кто-нибудь из вас уже ездил в российских поездах?

— «Я», — положительно ответил Иан. — «Я ехал несколько лет назад из Санкт-Петербурга в Пекин».

— В Пекин? На поезде? Сколько это заняло времени у вас?

— Ровно 7 дней. Ехали по Транссибу. Я и 3 монгола в купе. Сначала было весело, но потом они мне уже начали надоедать. 7 дней с незнакомцами в замкнутом пространстве — непростое испытание.

— Поезд был такого же плана? (мы ехали не на новых, двухэтажных, а обычных старых российских поездах — прим. авт)

— Да, старенький. А у вас есть другие?

— Да, двухэтажные. Розетки в каждом вагоне, USB, даже Wi—fi и душ имеются в некоторых вагонах.

— «Это точно ты про Россию рассказываешь?», — изумлено спросил Иан.

— Сам в шоке.

— «А что это за дырки в туалетах», — задал щепетильный вопрос Марк. «Я правильно все понял, что это все оказывается в итоге на рельсах?»

— Абсолютно верно, Марк.

— Это просто *** [великолепно]. Никогда такого не видел.

— «Надо пойти глянуть», — со смехом сказал Иан.

После фантастических попыток иностранцев разложить спальное место и скрыть окно сломанной занавеской, мы всё-таки поговорили о матче, на который, собственно, и направлялись — Марокко против Ирана. Тут оживился наш иранский друг Хазри, который до этого большую часть времени молчал. Прежде всего, в виду не самого сильного разговорного английского. «Я все понимаю, что вы говорите, но говорить на английском мне тяжело».

— Какие мысли о матче Марокко и Ирана, друзья?

— «Без шансов для Ирана», — уверенно ответил Марк. «1:0 или 2:0 в пользу Марокко».

— «Я тоже считаю, что Иран не победит, но поставил бы на ничью 1:1», — отметил Иан.

— «Вы ничего не понимаете, друзья мои», — вышел на авансцену Хазри. «Иран победит марокканцев завтра. Будет тяжелая игра, но мы выиграем. Я бы поставил на 1:0 в пользу Ирана».

— «Считай, что твоя ставка проиграла», — иронично ответил Марк.

— «Посмотрим», — сказал Хазри.

В итоге Иран действительно выиграл 1:0 благодаря автоголу на 95-й минуте встречи. Нужно было взять номер телефона этого провидца и разорить букмекеров. Ищем Хазри в России. ***

На утро разговоры поутихли. Мы все проснулись примерно за 20-30 минут до прибытия на Московский вокзал и занимались житейскими делами. По вагону ходило несколько марокканцев. Они предлагали всем пассажирам свои национальные сладости, для того, чтобы все вместе с ними отметили окончание священного месяца Рамадан. Печеньки, кстати, были крайне вкусными — типичные восточные сладости.

Затем марокканцы начали заводить свои арабские песенки, восхваляя Аллаха и желая удачи своей национальной сборной. Очень необычное ощущение: ты смотришь на пейзажи Ленинградской области, находишься в купе с голландцем, иранцем и шотландцем, а за дверью в коридоре распеваются марокканские мелодичные песни. Разрыв шаблона, не иначе, но это было абсолютно потрясающе. Желаю всем на этом чемпионате мира в нашей стране погрузиться и ощутить на себе эту атмосферу дружелюбия и тотального праздника. Должно же быть нам всем, больным футболом, хорошо и максимально приятно находиться у нас дома, хотя бы иногда.

Максим ФРИДМАН