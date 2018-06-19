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Ручную щелевую лампу показали офтальмологам на конгрессе в Петербурге
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Ручную щелевую лампу показали офтальмологам на конгрессе в Петербурге 

РИА Новости 19 июня 2018
Фото: Depositphotos / Yulenochekk
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первую российскую ручную щелевую лампу продемонстрировал холдинг «Швабе» на международном отраслевом конгрессе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба холдинга, предприятие которого — Загорский оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) — выпускает устройство.
"Устройство предназначено для визуального биомикроскопического исследования переднего отдела глаза и может применяться в диагностике лежачих больных, детей дошкольного возраста, а также в ветеринарной практике". — говорится в пресс-релизе По словам генерального директора ЗОМЗ Андрея Расторгуева, все аналоги на рынке — это импортная продукция.
"Поэтому целью было не только соответствовать общемировым стандартам качества, но также ни в чем не уступать конкурентам. И, судя по отзывам врачей, нам это удалось. Все, кто смотрел нашу разработку, отметили функционал и дизайн устройства, а также более низкую по сравнению с иностранными аналогами цену. Что для нас, безусловно, имеет большое значение, ведь эти специалисты — наш непосредственный потребитель", — отметил Расторгуев.
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