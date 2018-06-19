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Офтальмологи ознакомились с первой российской ручной щелевой лампой «Швабе»
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Офтальмологи ознакомились с первой российской ручной щелевой лампой «Швабе» 

Ростех 19 июня 2018
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
На международном офтальмологическом конгрессе в Санкт-Петербурге «Белые Ночи» была представлена первая российская ручная щелевая лампа холдинга «Швабе». Профессиональное сообщество высоко оценило функционал, эргономические свойства и внешний вид устройства.
В рамках мероприятия, посвященного последним достижениям в области диагностики и лечения глазных заболеваний, прошла демонстрация ручной щелевой лампы SL-R. В России такое устройство производят впервые — на площадке холдинга «Швабе», Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ).
SL-R предназначена для визуального биомикроскопического исследования переднего отдела глаза и может применяться в диагностике лежачих больных, детей дошкольного возраста, а также в ветеринарной практике. Компактные размеры позволяют брать ее на дом к пациентам, использовать в машинах скорой помощи, салонах оптики и частных лечебных учреждениях.
«Все аналоги на рынке — это импортная продукция. Поэтому целью было не только соответствовать общемировым стандартам качества, но также ни в чем не уступать конкурентам. И, судя по отзывам врачей, нам это удалось. Все, кто смотрел нашу разработку, отметили функционал и дизайн устройства, а также более низкую по сравнению с иностранными аналогами цену. Что для нас, безусловно, имеет большое значение, ведь эти специалисты — наш непосредственный потребитель», — рассказал генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.
Щелевые лампы SL-R начали выпускать в декабре прошлого года. За шесть месяцев устройства поставили в Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.
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