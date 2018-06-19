Зачем переезжать в маленький городок

Если жизнь издевается над тобой так же, как бразильские болельщики, выкрикивающие «Buceta rosa!» ни о чем не подозревающей блондинке, значит, нужно что-то менять. Но как? Можно уехать в другой город, но учти один маленький и очень весомый нюанс: все большие города одинаковы, как и все маленькие. Но есть одно «но»: ты тут, в своем мегаполисе жалуешься на злых людей и невозможность реализоваться, значит, дело не в возможностях мегаполиса, а в твоей голове. И ее надо лечить как раз в той дыре, в той жуткой атмосфере глухой провинции, аграриев и разливного пива по 64 рубля за литр. Стоит пожить там хотя бы пару месяцев, поэтому собирай вещи и покупай билет в лучший город земли Приморско-Ахтарск или Авиньон. Там природа, там раки, речка и пространство для мысли. О деньгах рано думать, работу найти можно везде, и если ты не решишься осесть в местечке капитально, то тебе большой капитал и не нужен. А дальше разберешься. Мы едем туда колоть дрова под причитания Авдотьи Соломоновны, считающей, что ты все делаешь неправильно. Мы едем туда за грибами, кукурузой, душевными людьми и чтобы дописать свою чертову книгу, ибо лучше места не найти.

Только не нужно думать, что мы пытаемся утешить всех тех, кто по каким-либо причинам не может переехать из своего поселка городского типа в мегаполис. Мы же не девушки, которые пишут в комментариях под фотографиями своих подруг ободряющие комментарии типа «Красавица!», хотя все понимают, что это не так. Мы даже не пытаемся спасти любимые большие города от «понаехавших». Мы им скорее рекламу делаем. Жаль только, что никто не оценит. Даже любимые Ахтари. Объективно говоря, все маленькие города одинаковы и жизнь в них кипит в одном и том же ритме. И неважно, что это за город, какое в нем градообразующее предприятие и в какой климатической зоне он расположен. Что на сонном Севере, что в ветхой средней полосе, что на курортах жизнь течет одинаково размеренно и все друг друга знают. Даже обгоревшие курортники не делают Юг уникальным. Потому мир делится на жителей больших городов и маленьких. Только так, и никак иначе. А так как главное в любом городе — его жители, то характер его задают как раз люди.

Житель условной Вытерги будет сильно отличаться от жителя Санкт-Петербурга. Не то чтобы жители маленьких городов — бесхитростные деревенщины, но и не суетливые циники из столицы. Душевнее жители райцентров, просто душевнее. И так до конца и не поймешь, что на эту душевность влияет: то ли тот факт, что суеты в нем меньше, то ли потому что все друг друга более-менее знают и строить из себя больше, чем ты есть, глупо. А то и чревато получением статуса «изгоя». Городок маленький, слухи быстро разносятся, и через неделю все будут избегать такого мудака. С одной стороны, это минус. А с другой — дисциплинирует.

А ведь что в больших городах, что в маленьких люди одинаковые. Те же внутренние органы и скелет, обтянутые кожей, и паспорт у них такого же цвета. И мерзавцев там в избытке, и сумасшедших хоть ложкой ешь, а людей, балансирующих на грани между сильно пьющими и бухающими, в процентном соотношении, может, даже больше. Иногда они становятся причиной жутких преступлений, от которых жестокие жители мегаполисов впадают в депрессию и идут к психологам. Но даже несмотря на это с жителями маленьких городов гораздо проще общаться. С рожей у них попроще: реже кривится. Тут ведь пробок нет, в метро толкаться не нужно, а из одного конца города в другой можно дойти за полчаса. Вроде все это мелочи, а сколько нервов из-за них теряется. Маленький город — оазис спокойствия: машин в нем меньше, людей меньше и преступность все же ниже. Ну тут никакой хитрости нет, ведь все друг у друга на виду, да и законопослушных граждан в процентном соотношении всегда больше, чем отбитых ублюдков. Поэтому любой городок в пределах 90000 кажется настоящим оазисом спокойствия. В нем ничего не происходит, нет даже суеты. Есть маленький горпарк с аттракционом «Торнадо», кинотеатр со типичным названием «Родина» и даже свой клуб. Но масштабы их микроскопические, да и разнообразие досуга оставляет желать лучшего.

С другой стороны, это сполна компенсируется отсутствием суеты. И, что особенно важно, невольно начинаешь ценить городские развлечения, бары, клубы, театры, и даже возникает желание сходить на футбол или хоккей, которые ты раньше не жаловал. Просто хочется веселья, массовости, что в маленьких городах бывает только на День урожая. В город всегда можно съездить — автобусы каждый день ходят. И тем слаще будет удовольствие от типичного субботнего сабантуя с декалитрами пива. Но чем дольше ты там проживешь, тем меньше тебя будут привлекать соблазны большого города. Ты поймешь, что траты несопоставимы с удовольствием. Радости от кутежа не так много, в отличие от денег и здоровья. Наверное, становишься мудрее, если находишь вполне миролюбивые альтернативы в своих заповедных краях. Уж лучше на рыбалочку сходить и со скуки научиться находить общий язык с людьми. Выбор небольшой, поэтому придется научиться принимать их такими, какие они есть, со всеми недостатками.

В конце концов, если в городе не хватает развлечений, то придумай их сам. Такой вот нехитрый самоорганизационный момент. Умные люди со скуки придумывают себе работу, занятие. Глупые — бухают. Вот и узнаешь, какой ты на самом деле. Потому что истинная проверка на вшивость может протекать только в атмосфере максимально примитивной. Но эта простота, которой так недостает в городе, вдохновляет лучше любого наркотика. Поэтому писатели и поэты предпочитали вырываться на места, чтобы посмотреть, как люди живут на самом деле. А заодно и душу очистить. Экология, увы, не везде хорошая, но дышится почему-то легче. И небо здесь особенно звездное — не такое, как в городе. Учти это, если вдруг считаешь себя творчески одаренным. Вообще, очень интересно получается: достаточно всего месяц пожить на природе, чтобы научиться более трепетно относиться к деньгам. А ведь тратишь у себя в деревне гораздо меньше.

Глупо говорить, что маленький город — это такое уж безгрешное и роскошное место. Половина его начисто лишена асфальта, больших перспектив там нет, работы — тоже, денег — и в помине. И все обитатели на это жалуются. Но, как ни странно, у каждого второго находятся средства, чтобы построить дом и водить машину, пускай даже с таким дорогим бензином. Пускай дом не самый большой, а машина не самая новая, но даже такой «тарантайки» вполне хватает, чтобы не голодать. В чем секрет? В расчетливой крестьянской экономии? Нечего делать, вот люди и накапливают? А может быть, все дело в том, что целеустремленность в ограниченных условиях заставляет браться за любую работу и добросовестно ее выполнять? Не со всеми такой пример работает — некоторые предпочитают жаловаться на невостребованность. А остальные начинают работать и понимают, что все, в общем-то, не так страшно. Поэтому всем тем, кто не хочет работать ни бариста, ни по специальности, надо поехать в такие города, посмотреть, как люди живут, и повзрослеть. Изысков мало — радуйся тому, что есть. Так у нас на Вологодщине и живут.

Не стоит воспринимать возвращение в родное село как наказание. Некоторые из тех, что уехали из маленького города за большим счастьем, возвращаются, чтобы понять простую вещь: счастье здесь, возле обшарпанного ДК. Большие перспективы часто обманчивы: по факту человек в погоне за успехом становится винтиком в большом механизме. А потом возвращаются в городок и находят свое счастье здесь. Оказывается, истинное счастье — подрезать деревья в саду, бесить пчел на собственной пасеке и ходить в баню по субботам. Если уж честно, то возиться с пилой на свежем воздухе, отвоевывая собственное хозяйство у ветхости, гораздо приятнее, чем даже выигрывать в Bloodborne. Чувство гордости берет. Маленькие города кишат минусами, но мы постарались доказать, что они же могут быть и плюсами. Все знакомо? Это вовсе не плохо. У каждого дома своя история, каждый человек почти родной. А если и есть не совсем хорошие люди, которые распускают сплетни из вредности, так все вокруг знают, что это просто сплетники, и не воспринимают их слова всерьез. Люди на местах не тупее, чем в столице. А может, даже и мудрее.

В маленьком городе проще найти помощь и поддержку людей: здесь не пройдут мимо, но и не будут особенно «лезть в душу», как в крохотных деревнях. В большом городе постоянно сюрпризы, чаще неприятные. Городок, куда, может, не хочется ворваться, но полезно время от времени возвращаться, занимает золотую середину. Их много, они везде и всюду — выбрать свой городок несложно. Лучше езжай туда, где много земли, мало заводов и природа рядом. Контраст между плавнями, лесом, бескрайними полями и цивилизацией производит сильное впечатление. А главное, это очень удобно — сбежать в дикую природу от людей. Здесь город Дзержинск, а тут лес дремучий — красота! Так что поезжай: такие места вдохновляли всех — от Мамлеева до Есенина. Ты нам еще спасибо скажешь. Только не забудь передать провизию со своего фермерского хозяйства.