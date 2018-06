«Я в эйфории был, кричал, головой бился»… Михаил Багдасаров о счастье 

Более полувека Михаил Ашотович связан с цирком. Однажды, случайно попав в детстве на представление, цирком он заболел. Сбегал туда при каждом удобном случае и буквально просачивался сквозь щели, чтобы быть причастным к этому миру. Он был конюхом, ухаживал за животными, но мечтал выступать на манеже. И его мечта стала реальностью.

Несколько десятилетий он дарил людям яркие эмоции и радость. Зрители его шоу никогда не оставались равнодушными: восторг, восхищение и порция адреналина была обеспечена каждому, кто попадал на его представления. Сегодня Багдасаров уже не выходит на манеж: передав дело всей своей жизни, свой крутой бренд детям Карине и Артуру, он теперь за периметром клетки. Но, конечно, никогда не сможет стать простым зрителем — слишком много знает. Знает, чего стоят все эти красивые трюки: непомерного труда без права на ошибку. Цирк такая особенная планета — здесь нельзя ошибиться и невозможно вполсилы. Только безупречно и только со сто процентной отдачей.

Три года назад Михаил Ашотович отметил свой семидесятилетний юбилей. Но его бодрости и душевной молодости могут позавидовать многие молодые. Когда находишься рядом с ним, энергетика нереальная! Разве я могла упустить возможность расспросить его о счастье? Конечно же нет!

Так что же такое счастье с точки зрения Михаила Багдасарова?

— Счастье?! О, для меня это что-то такое… По моему мнению, в счастье очень большую роль играет случай. Вот как все бывает: родился, пошел, встретил кого-то в своей жизни. И если все это получилось хорошо, то вот оно, счастье! Все ведь очень просто! Но и сложно: что один человек считает счастьем, для другого таковым не является. Счастье — когда у тебя все хорошо. Но привыкаешь, и счастье вроде как исчезает, понимаете?

— Счастье… Когда выпустил свой первый аттракцион «Давид Сасунский» в Горьком, в 1979 году — вот это такое счастье было! Я в эйфории был, кричал, головой бился, никто не мог даже подойти ко мне. Я так орал, так плакал! Это был триумф! Вот видела, как у клоунов фонтанчики слез из глаз бегут? У меня такие фонтаны, без всякой клоунады. Это было дикое счастье!

Михаил Ашотович вспоминает, и столько всего интересного в его рассказах — не на одну статью хватит, на книгу! Я слушаю, и в который раз думаю о том, как мне повезло — встречать интересных людей, говорить с ними о жизни, о счастье, заражаться их видением мира и каждый раз заново влюбляться в жизнь. Каждый день. Знаете, в какой-то книжке было написано, что «Рак боится только одного — счастья». И это сказал доктор. Представляете себе, какой силой обладает это самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете?

Если человек хочет прожить долго, быть здоровым и счастливым (ну а кто же этого не хочет, да?), то очень важно научиться замечать и осознавать счастливые моменты. К сожалению, часто человеческая память настроена так, что мы долго и во всех красках помним плохое. А хорошее воспринимаем как само собой разумеющееся, и как известно, привыкаем к нему быстро.

Михаил Багдасаров умеет ценить и беречь счастливые моменты, из которых состоит жизнь. И ведь это самое большое богатство, не так ли?

— Счастье… Вот мы жили с женой уже семь лет. И она никак не могла родить. И вдруг… Карина, доченька любимая! Это же невероятное счастье! Счастье, когда родился первый внук Ричард. Никита, второй внук, когда родился — тоже счастье! Потому что до этого у Карины семь лет не было ребенка. А однажды вдруг звонок из Японии, в 5 утра: «Папа!». Я сразу понял, что беременна, она даже сказать не успела. Счастье! Сейчас уже оба внука взрослые почти, и тут — третий, Марк, родился совсем недавно. И снова счастья сколько!

А что, как вы думаете, чувствует отец, который передает своим детям дело всей своей жизни? Да не просто дело — сильный, известный бренд! Гордость, и счастье, конечно же!

Говорят, что несчастье со счастьем рука об руку ходят. Может для того, чтобы острее счастье почувствовать, и ценить его больше? Вот когда дети твое дело продолжают — счастье. Но дело-то не простое, не пирожки печь — жизнью рисковать каждый раз, когда на манеж выходишь. Когда случилась трагедия с сыном, Артуром Багдасаровым , то тяжесть переживания отца никакими словами передать было невозможно. Тогда, в роковом 2006 году, Тигр Цезарь напал на дрессировщика прямо во время представления. Спас отец — он бросился в клетку, и выстрелил из шумового пистолета прямо в пасть тигру. Это испугало хищника и спасло сына. Потом был сложнейший год, в течение которого Артур лечился, восстанавливался. А Михаил Багдасаров выходил на манеж вместе с дочкой Кариной. Ведь show must go on! И оно, это самое шоу, не остановилось ни на один день.