Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева

Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина уже более полугода конфликтует со своим предполагаемым с единокровным братом Тимуром Еремеевым . Молодой человек утверждает, что он внебрачный ребенок артиста, однако его законная наследница считает юношу самозванцем.

Карина обратилась в суд чтобы добиться правды, скоро состоится очередное судебное заседание. По словам, Карины у нее есть документы доказывающие, что история Еремеева — «полная фальсификация».

Мишулина считает, что Тимур затеял всю эту «катавасию» для пиара, якобы, он является участником некой музыкальной группы и есть видео, в котором юноша поет что предпочитает нетрадиционный секс. Дочь артиста предположила, что Еремеев просто пешка в большой игре: за ним стоят какие-то люди — гей-лобби или состоятельный любовник продвигающие его на сцену. «У Еремеева наверняка есть богатый спонсор. Сами подумайте, о мальчике раньше не было известно никому. А сейчас его знает каждая собака. Я думаю, что никто просто не ожидал, что мы подадим в суд. Все думали, что мы поплачем, нас сломают и мальчик станет звездой. Но я оказалась сильной!» — добавила Мишулина.

Дочь артиста возмущена, из-за грязных слухов о ней, которые поползли после участия молодого человека в ток-шоу. «Меня сделали сумасшедшей, сказали, что я распутная девушка, которая с пятнадцати лет жила с мужчинами и мой папа это поддерживал», — посетовала Карина.

Женщина очень пострадала из-за этого скандала. Некогда востребованная актриса, сейчас она сидит без работы. «В театре я на данный момент не работаю, — вздыхает Карина. — Я думаю, что там просто рассудили так: „Нет человека — нет проблем!“ Видимо, директор принял решение меня уволить, чтобы на театре не было никаких пятен.

Из-за желания Еремеева доказать свое родство с артистом пострадала не только Мишулина, но и ее близкие. Старшему ребенку актрисы после выхода телепередач в эфир стали приходить угрозы в социальных сетях, а мама Мишулиной на нервной почве потеряла зубы. „Например, старшая постоянно получает сообщения следующего содержания: „Чтоб ты сдохла, твоя мама — проститутка, как ты вообще с ней живешь, ее надо лишить родительских прав“. И в каждом сообщении мат-перемат. А ведь у дочери сейчас переходный возраст, когда особо впечатлительные дети выбрасываются из окон. У меня сейчас такое ощущение, что идет целенаправленное уничтожение моей семьи. “, — пожаловалась Карина.