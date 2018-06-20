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Перлы Дроздова: как слиться с конём и нежная самка бегемота
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Перлы Дроздова: как слиться с конём и нежная самка бегемота 

News.ru 20 июня 2018
Фото: News.ru
Светлее и чище человека, чем Николай Николаевич Дроздов, на нашем телевидении не найти. Да и в жизни таковых, если задуматься, очень мало. Вот уже 41 год он и его замечательная телепередача «В мире животных» учат нас любить и понимать зверушек, быть ответственными за поступки и добрыми по отношению ко всему живому.
Николаю Николаевичу 20 июня исполнилось 81 — News.ru салютует профессору и вспоминает некоторые его перлы и просто запомнившиеся цитаты, которые даже в смешном контексте выглядят очень мило.
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