Перлы Дроздова: как слиться с конём и нежная самка бегемота

Светлее и чище человека, чем Николай Николаевич Дроздов , на нашем телевидении не найти. Да и в жизни таковых, если задуматься, очень мало. Вот уже 41 год он и его замечательная телепередача «В мире животных» учат нас любить и понимать зверушек, быть ответственными за поступки и добрыми по отношению ко всему живому.

Николаю Николаевичу 20 июня исполнилось 81 — News.ru салютует профессору и вспоминает некоторые его перлы и просто запомнившиеся цитаты, которые даже в смешном контексте выглядят очень мило.