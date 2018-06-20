«Иностранцы думают, что мы специально придумали Никольскую». Алексей Сорокин — о первой неделе ЧМ

— Главное, что на всех стадионах прошли матчи, все объекты обстреляны. Дальше будет лучше.

— Что было самым сложным за первую неделю с точки зрения организации?— Даже не знаю. Есть позитивная сложность — у нас ошеломляющий успех фан-зон. Люди хотят прийти в большом количестве: Москва пропускает 100 тысяч, а Питер — около 50 тысяч в день. Такое ощущение, что была бы вторая фан-зона — было бы то же самое.

— Вчера в Москве во время матча сборной России фан-зону заранее закрыли, и многие люди не попали туда. Кто-то лез через забор…— Когда много людей, есть свои издержки. Но в целом все проходит организованно. Бывают ситуации с переполнением — билетов в фан-зоны нет, вход свободный. Некоторые не могут туда попасть. Так было на каждом чемпионате мира. Не люблю сравнения, но, кажется, фан-зоны у нас пользуются большей популярностью, чем в Бразилии. Восприняли это с приятным удивлением.

— В то же время первый матч в Екатеринбурге прошел при полупустых трибунах. Есть опасения, что это может повториться?— Таких предпосылок нет. Мы понимаем, почему это произошло: формально те, кто должны были приехать, просто не приехали. Всегда есть ограниченный круг людей, которые купили довольно дорогие билеты и просто не приехали. В то же время все билеты на руках, и зачастую мы не имеем права перевыпустить их. ФИФА этого не хочет. Свободные места бывают, но опять же — это добрая воля каждого. Тем более повторения ситуации мы больше не наблюдали. Просто такой день случился.

— Сегодня на матче присутствовали два президента ФИФА — бывший и нынешний. Они общались?— Этого я не знаю, но и президента Инфантино, и экс-президента Блаттера я видел.

— Что они вам сказали? И вообще, самая приятная вещь о ЧМ, которую вы слышали?— Похвала от президента — это очень здорово. Никаких нареканий мы пока не слышали. Смогли перекинуться парой слов с Блаттером, он тоже отметил организацию. Но похвалы от команд тоже очень приятно. Пока все отзывы в превосходной степени. Футболистам нравится здесь находиться, игроков, у которых дни рождения, мы поздравляем особым образом, и потом об этом пишут в соцсетях. Для нас это особая категория участников.

— Во время ЧМ главной улицей турнира стала Никольская…— Иностранцы даже спрашивают, кто такой молодец, что предусмотрел фан-зону на Никольской. Мы, конечно, это не опровергаем и радостно киваем. Но в целом ощущение, что она сложилась стихийно. Просто многие думают, что она была специально украшена к чемпионату мира. Москву очень хвалят, отмечают какие-то вещи, которые были у нас всегда. Руководство города может гордиться. Здесь очень много болельщиков, они отсюда летают на свои матчи.

Конечно, чем успешнее выступает страна-хозяйка, тем больше подогревается интерес к чемпионату. Мне кажется, сейсас даже 80-летние бабушки, не отрываясь, сидят у экранов и смотрят наших ребят. Таким образом, чемпионат мира завоевывает новую аудиторию.

— Во многих странах к чемпионату мира в России отнеслись настороженно. Но, кажется, найти негатив не получилось…— Мы с сожалением констатируем большое количество фейковых фотографий и репортажей. Последний случай — в какой-то непонятной соцсети увидели фото человека, которому из-за давления стало плохо. Его выносили со стадиона — по протоколу, чтобы оказать помощь. А рядом была фотография с каким-то чудовищным ранением, как будто это как-то между собой связано. Но это абсолютная ерунда. Отвратительно, когда пытаются показать, что люди здесь получают какие-то увечья. Но каждый самоутверждается как хочет.

В целом отзыв мировой прессы положительный. Очень много позитива от англичан о Волгограде. У них были официальные экскурсии, федерация посетила панораму Сталинградской битвы. Они очень много благодарили. Мы много летаем и общается с федерациями. Пока все более-менее чисто. Не без шероховатостей, но они исправляются.

— Сколько часов сейчас спите?— Меньше, чем обычно. Но ничего — скоро выходные, два дня отдыха между матчами плей-офф.

— В 2026-м году чемпионат мира впервые примут три страны. — Это связано с возросшим количеством команд и матчей. Одной стране технически сложнее. Нельзя сказать, что это невозможно, но ценз поднялся — практически на 25% всего больше.

— Одна страна потянула бы такое?— Было даже предложение — сделать 48 команд уже на катарском чемпионате мира. Но нужно просто смоделировать график матчей и увидеть, что это практически через день на каждом стадионе. Если 8 стадионов, то сложно для всех. Нужно расширять по времени до полутора месяцев. А 2 или 3 страны не должны никого пугать, ничего страшного в совместных заявках нет. Значит, такова тенденция.