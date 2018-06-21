Командный дух и Катюша — западные СМИ сдают позиции в оценке ЧМ-2018

Завершается первая неделя Чемпионата мира по футболу в России, а иностранцы уже вовсю разучивают неформальный гимн российских болельщиков «Катюшу».

Это именно ее грянули наши на трибунах в Южной Корее, когда на Олимпиаде запретили гимн страны. Да, для них это красивая песня, для нас — нечто большее: и память о Великой войне, и о попытке унизить страну сейчас, и о защите земли родной «на дальнем пограничье» и у себя дома.

Благодаря успехам российской сборной иностранные журналисты учат новые русские слова — например, «командный дух». Именно этим фактором, кстати, и объясняют зарубежные комментаторы победу над египтянами. И если «командный», перевести легко, то «дух» — это лингвистическая головоломка. Как загадочная «русская душа».

Закончен первый круг чемпионата, то есть все команды, все страны-участники познакомились с Россией, увидели её настоящей. Может это и есть главное достижение этого мундиаля? — размышлял Виктор Черногуз.

Кроме миллионов болельщиков на чемпионат приехало огромное количество иностранных журналистов. Для многих репортеров это первый визит в Россию. Так что они в прямом смысле открывают для себя и своей аудитории нашу страну. Результат получился поразительный. Россия, прости нас! Мы были неправы как общее настроение зарубежной прессы

Свежая статья в The Washington Post — как сеанс саморазоблачения. Вначале репортер описывает ожидания от Москвы: конечно, мрачные люди, пустые полки магазинов, печальная русская действительность.

— Радость, волнение и энтузиазм Чемпионата мира по футболу в окружении русского мрака и уныния. О чем вы там, в ФИФА, думали? А я о чем думал? Я ошибался. Москва — это яркая суть этого праздника футбола, его пылкое сердце, полное жизни. Город радушно принимает десятки тысяч гостей, — гласит отрывок из статьи.

Оказывается, в России можно расплачиваться кредитными картами, такси доступно online, Wi-fi есть даже в метро. А любимые бургеры не хуже, чем в Вашингтоне. В общем, жить можно. Английский The Independent идет еще дальше, самокритично признаваясь: перестарались мы со страшилками про Россию:

— Большинство английских фанатов объясняют низкую явку на эту игру, в которой Англия победила 2:1, паникерскими статьями в прессе.

Самое забавное, что пишут это те же издания, которые перед чемпионатом уверяли: в России иностранцу и шага не дадут спокойно ступить. Если не страшные футбольные хулиганы, то уж коррумпированная полиция точно. Большинство из этих мифов уже в прошлом, но некоторые так живучи.

— Медведи? Нет, пока не видела медведей на улице, но я еще не была в Москве. Мы жили в небольшой деревне Бронницы, в 60 км от Москвы, там останавливалась сборная Аргентины. Видели маленьких зверюшек каких-то в озере, но не медведей, нет, — говорит журналист из Испании Клара Родригес.

В отличие от сеньоры Родригес, Сухель Аль Зубайди в Москве уже побывал. Стоя на Красной площади, репортер из Абу Даби докладывает: медведи не обнаружены!

— Иностранцы не знают, не все знают. Они думают, что еще медведи бегают у вас по улице, такая нехорошая реклама была, но они были в шоке, когда увидели, какая красота. Я был везде. У вас Москва красивее чем Лос Анджелес, красивее чем Лондон, — рассказал журналист из из Абу-Даби Сухель Аль Зубайди.

Россия не только не уступает Европе, в чем-то у нас можно даже поучиться — об этом теперь вполне серьезно говорят с экранов по всему миру. Вот, например, немецкое ТВ расхваливает российскую сборную и болельщиков.

— Понятие командный дух по-русски состоит из двух слов: «команда» и «дух», вместе получается «командный дух». И это слово дух имеем второе значение — воля. И вот у русской команды есть оба эти качества, — рассказывает корреспондент в ходе прямого включения из Москвы.

Россия как праздник — общее ощущение иностранных журналистов от этого чемпионата. От Саранска до Москвы — иностранным гостям рады повсюду, так их еще нигде не принимали.

— Мы приехали сюда и видим реальность. Что здесь безопасно, что города очень современные, что люди очень дружелюбные и что большинство говорят по-английски, а мы думали, что все это не так, — признался репортер Национального телевидения Чили Макс Кардинас.

Чемпионат только начался, так что впереди у иностранных коллег еще больше трех недель удивительных открытий России, которая оказалась совсем другой. Чем ожидалось.