Арина Шарапова: Столице очень повезло с начальником

В традиционной рубрике «Любимый город» мы предоставили слово журналисту, телеведущей, заместителю председателя Общественной палаты Москвы Арине Шараповой . Арина Аяновна во время прогулки по своим любимым местам столицы отметила, как изменился мегаполис, и поздравила Сергея Собянина , мэра города, с днем рождения.

Российская телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова — уже много лет мы видим ее в программе «Доброе утро» на Первом канале. О чем же мечтает всеми любимый журналист, узнала «ВМ».

— Арина Аяновна, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отмечает юбилей — 60 лет. Что бы вы пожелали главе города?

— От всей души поздравляю Сергея Семеновича с днем рождения! Хочу пожелать ему еще больших успехов, радости, побед и свершений. Проект «Московское долголетие», запущенный мэром города в этом году, вызывает колоссальное уважение. Я считаю, что не каждый мэр решится на реализацию такого масштабного проекта. Наши пенсионы счастливы и активно в нем участвуют. Этот проект был настолько быстро и высокотехнологично организован, что я не думаю, что в других мировых столицах смогли бы сделать это так качественно и с такой добротой и сердцем.

— Заслуга мэра Москвы в развитии города, безусловно, неоценима. Но он ведь трудится не один.

— Команда мэра — одна из самых сильных. Я даже таких сильных команд не помню, хотя я всю жизнь живу в столице. Я вижу, насколько это продвинутые и прогрессивные, современные люди, которые совершенствуют город вместе с мэром. Они используют совершенно новые инновационные технологии. Городу очень повезло, и это та команда, которая является примером для подражания многим столицам мира.

— Вы коренная москвичка, и наверняка у вас есть любимое место в городе. Какое?

— Я люблю весь город, но, конечно, есть особенные для меня места. Как не бывает одной любимой книжки, так не бывает и одного места в любимом городе. Одно из таких мест — Парк культуры. Я очень часто работаю там в программе «Доброе утро» с 4 утра и вижу этот парк совершенно не таким, каким его видят другие — то есть рассветающим. Я очень люблю Воробьевы горы, тем более там сейчас протянули фуникулер над Москвой-рекой. Я вот мечтаю покататься на нем. Для меня это вообще потрясение, что над главной рекой столицы можно проехать. Мне нравится Москва Сити — это то место, которое со всех точек города выглядит удивительно разным, а его конструкция вызывает восторг. Теперь мы лучше, чем многие другие крутые города мира. Это подтверждает и реакция болельщиков чемпионата мира по футболу, которые в один голос говорят, что у нас очень красивый город. Мы в общем-то все обустроили не только для себя, но и для тех, кто приезжает к нам в гости.

— Изменились ли как-то эти места за последние годы?

— Парк культуры я любила всегда, даже когда в мае месяце в нем купались десантники. Он всегда был уникальным местом, мы гоняли там на велосипедах. Но я даже представить себе не могла, что это может быть не просто здорово, но еще и цивилизовано. Просто в эти места пришла цивилизация. Это как провести водопровод, газ в дом — все это произошло с местами, которые сейчас стали иными. Они радуют и не раздражают. Для меня очень важно, что изменения, которые пришли в те же Воробьевы горы, не раздражают. Архитектура их не нарушены.

— Если говорить в целом, какие изменения в Москве вам нравятся больше всего?

— За последние годы в столице изменилось вообще все. Если говорить о ЖКХ, то люди стали культурнее, город стал чище. Москва без мусора. Если посмотреть на тот же Нью-Йорк, то там на небольших улицах стоят неубранные мусорные пакеты, и между ними по ночам бегают крысы. Я сама это видела. У нас же мусор делят на три части. И я уже дома сортирую его. К этому пока трудно привыкнуть, но мы на правильном пути. Пару штрафов, и все будут приличными.

Вот сейчас мы проезжаем Лужники — разве можно было себе представить, что здесь построят такой потрясающий водный комплекс. Да, он еще не введен в эксплуатацию, но я буду одной из первых его посетителей. Там и бассейн, и аквапарк. А вот и тот самый долгожданный фуникулер над Москвой-рекой.

— А в центрах госуслуг «Мои документы» вы бывали?

— Бесконечно люблю эти многофункциональные центры (МФЦ). Я ненавидела раньше оформление всяких документов, а теперь с большим удовольствием захожу в МФЦ и никак не могу понять, почему там нет очередей. Это такой удивительный феномен.

— Неужели там совсем не бывает очередей?

— Почти нет. Да, я могу постоять там минут 10, если приду в обеденный перерыв, когда все рванули туда. Но надо просто учитывать это и приходить в то время, когда люди не обедают. Найти менее загруженное время. Все это возможно.

— Действительно ли сотрудники центров госуслуг встречают посетителей с улыбкой?

— Они милые, всегда помогают. И уж не знаю, улыбаются они мне, потому что узнают или потому что они просто такие приветливые. Со мной это сложно определить. Но там точно нет скандалов, никто не кричит друг на друга. Много есть нервных посетителей, но почему-то их выдерживают эти милые девушки.

— А как вы относитесь к программе «Моя улица»?

— На мой взгляд, не хватает ресторанчиков, потому что все как сумасшедшие рванули на Патриаршие пруды. Туда и идти-то уже страшно. Я так любила этот район, а сейчас там на голове друг у друга все сидят. Мне кажется, там и жить невозможно. Там живут мои дети, и я снимаю шляпу перед ними, что они это выдерживают. Людям более взрослым на Патриарших сложновато, но, с другой стороны, там всегда весело. Я бы там открыла невероятное количество маленьких кафешек и ресторанчиков. Тем более, что у нас теперь широченные тротуары, которые это позволяют. Хотя я прекрасно понимаю, что это не так просто. Это малый бизнес, которому действительно сложно. И развитие малого бизнеса должно идти вслед за развитием города.

— Стало ли в Москве больше деревьев?

— Вы знаете, я помню то время, когда столица была зеленой. Так было в моем детстве. И дворы были зеленые, и улицы. Потом в какой-то момент почему-то все это было срублено. Почему — не знаю. И то, что наш мэр позаботился о том, чтобы вернуть нам по возможности экологически чистый воздух, это, конечно, очень большая заслуга Сергея Семеновича. Я уважаю его за то, что он подумал о том, что в Москве должны быть парки, на улицах должны быть деревья. Это же счастье! Всякий, кто покушался на парки, получил по носу.

— Вы автомобилист. Изменилась ли ситуация на дорогах?

— Конечно, бывает, что замыкается кольцо. Но я думаю, что все же пробок таких среднестатистических стало меньше, чем раньше. Они бывают, но не так часто.

— Ввод платных парковок в центре города одобряете?

— Если сравнить со многими другими мегаполисами мира и теми мерами, которые там принимаются для решения ситуации с пробками, то у нас вообще все гораздо лояльнее. И это даже не только транспорта касается, но и других сфер жизни. И если люди недопонимают, насколько у нас эффективны меры, связанные с платными парковками, то я предлагаю просто съездить и пожить за рубежом. Все познается в сравнении. Знаете, есть такой анекдот. Как понять, что однокомнатная квартира прекрасна? Надо сначала туда завести козу, всю семью и потом вывести всех. И ты понимаешь — ты король в квартире. На мой взгляд, у нас в городе благодаря работе команды мэра Москвы все значительно эффективнее и продуманнее.

— Сейчас в столице все активнее развиваются современные технологии. Пользуетесь ли вы электронными сервисами?

— Конечно. Счета за ЖКХ оплачиваю через интернет, госуслуги получаю. Вообще я считаю, что надо как можно чаще говорить о достоинствах нашего города. Люди ведь обладают такой удивительной особенность — к хорошему привыкают. Все уже забыли, что были очереди, пробки и другие неудобства, которые сейчас просто исчезли.

— Есть что-то, чего не хватает в Москве?

— Мне очень хочется, чтобы окончательно решили вопрос с мусором. Эта тема очень важная. Нам всем надо научиться с ним правильно обращаться, распределять по отдельным контейнерам. Мне очень повезло. У меня обычный дом, и в нем всегда чисто. Я вот в него вошла сейчас, и в нем прекрасно. Но может быть это мне так повезло? Хотя я сколько раз была в гостях у друзей разного социального уровня — у всех чисто в подъездах. Конечно, есть проблемные районы, но где их нет?

— Не могу не спросить вас о волонтерском движении столицы. Ведь еще несколько лет назад сложно было представить, что оно приобретет такой масштаб.

— Команда ресурсного центра «Мосволонтер» во главе с Ириной Юрьевной Швец создала новое великолепное движение в городе. Но еще все впереди. Есть еще много сфер, где нужна помощь волонтеров. Хочется, чтобы больше волонтеров было в больницах, но при этом это должны быть специально обученные люди. Я мечтаю, чтобы волонтеры научились прекрасно писать о добрых делах и работе некоммерческих организациях. И я готова всегда помогать в обучении этих ребят.

— Стало ли у нас больше людей, готовых идти в волонтеры?

— На мой взгляд, пока это движение не достаточно получило размах с точки зрения увлеченности. Еще не все знают о нем. Сделан колоссальный прорыв, но многие люди, с которыми я общаюсь, еще не знают о том, кто такие волонтеры. Я думаю, что нужно обязательно в школах рассказывать о том, что добрые поступки — это прекрасно. Хотя бы в качестве отдельных уроков.