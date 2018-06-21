Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский в эфире «Говорит Москва» 20 июня 2018 года

В. КАРПОВ: 18 часов 5 минут. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Сегодня с нами Александр Кибовский , руководитель департамента культуры города Москвы. Александр Владимирович, здравствуйте.

А. КИБОВСКИЙ: Здравствуйте.

В. КАРПОВ: Если позволите, начнем, конечно же, не с вашей темы, которая имеет косвенное отношение к вам, но вы, наверное, догадываетесь, что я сейчас буду спрашивать вас про чемпионат мира по футболу и про то, как у нас здесь все организовано с болельщиками, и про поведение болельщиков. Я, например, с одной стороны, радуюсь, глядя на Никольскую улицу. С другой стороны, переживаю за Никольскую улицу, как за культурное наследие столицы нашей родины. По этому поводу есть ли какая-то озабоченность в департаменте культуры?

А. КИБОВСКИЙ: Дело в том, что мы, когда приглашали к себе гостей, мы же понимали, на что мы идем. Поэтому само собой разумеется, в городе были проведены большие подготовительные работы, связанные с тем, чтобы этот спортивный праздник при этом проходил по всему городу. И нам тоже было важно, чтобы те многочисленные болельщики, которые приезжают в нашу страну из разных стран, не только на стадионах побывали, в тех же «Лужниках», но при этом смогли увидеть нашу столицу, увидеть ее во всей красе. Поэтому на самом деле нечего от этого переживать, а то, что это проходит так феерично, так весело… Я был во время бразильского финала, довелось побывать, я наблюдал за финалом в Париже. Я могу вам сказать, ничего близкого по атмосфере я не наблюдал.

В. КАРПОВ: Атмосфера шикарная.

А. КИБОВСКИЙ: Это действительно отмечают все болельщики, те, которые, в том числе, имели опыт посещения разных чемпионатов. Действительно это одно из больших достижений наших, что действительно люди себя чувствуют совершенно естественно и комфортно. Кроме того, это чувствуется, что в городе проходит действительно такое важное событие, что ему посвятили все внимание. Потому что, когда я был в Рио, где у нас была финальная игра, либо в Париже, вот мы ходили по городу, вообще трудно было догадаться, что вообще какое-то событие спортивное происходит. Так, если бы мы не знали, ради чего приехали, было бы вообще трудно догадаться, что в город переживает такое важное явление. У нас же все посвящено спорту. Да, конечно, мы можем иногда с улыбкой наблюдать некоторые совсем избыточные эмоции. Но, с другой стороны, будем откровенны, то, что происходит на спортивном поле, настолько неожиданно, настолько феерично, настолько радостно, если мы говорим про нашу сборную, что я не думаю, что кто-то может осудить за проявление лишних эмоций, они того заслуживают.

В. КАРПОВ: Мы сами позвали этих гостей. Просто мы предполагали, что они придут, посуду бить начнут, как-то слегка танцевать на столах. Мы к этому готовились?

А. КИБОВСКИЙ: Конечно, всегда нам хочется, чтобы все было чинно, благородно, по-старому. Но вы же прекрасно понимаете, что, когда приезжает большое количество, особенно молодых людей, у которых зашкаливают эмоции, может быть все, что угодно. При этом должен сказать, если мы обратимся к сухой статистике, скажем так, случаи обращения за медицинской помощью, как это принято говорить, по сравнению с тем, что происходило в других местах, они абсолютно минимальны. Поэтому да, как бы это не казалось так эпатажно, ярко, даже может быть с избыточным эмоциональным всплеском, на самом деле все это вполне успокаивающееся явление. Мне кажется, надо к этому относиться более просто и спокойно, тем более, что обеспечение порядка производится моментально, и уборка тоже производится незамедлительно. Поэтому, еще раз говорю, это большая практика проведения фестивалей, разных мероприятий, которая были в городе за последние несколько лет приобретена, а вы знаете, что город Москва, у нас ежедневно в среднем проходят 70 крупных культурных событий. В среднем. Уж не говоря про такие огромные мероприятия, которые вообще трудно кому-то провести в таком объеме и масштабе, как то, что мы наблюдали, допустим, 9 мая этого года или в День города в прошлом сентябре. Поэтому само собой мы готовы к любым ситуациям. И даже то, что нам удается сегодня такие сложнейшие по потокам, по логистике, по безопасности мероприятия проводить… Допустим, одна фан-зона на Воробьевых Горах чего стоит или в «Лужниках» огромный наплыв людей. И то, что это проходит без всяких эксцессов, поверьте, это огромная заслуга большого количества людей, обеспечивающих в ежедневном режиме правопорядок.

В. КАРПОВ: Просто не все проходит так, как планировалось. Например, то, что Никольская будет главным центром всех торжеств, посвященных чемпионату мира, на это не рассчитывали изначально.

А. КИБОВСКИЙ: Как говорил Владимир Ильич Ленин, народная стихия, масса, она сама решает в любом случае. Но то, что даже при этом неожиданном повороте мы принимаем соответствующие оперативные решения, вносим изменения, допустим, в части, касающейся усиления служб безопасности, это, еще раз говорю, город — живой организм.

В. КАРПОВ: Я же из вас новость пытаюсь вынуть из серии: в департаменте культуры подсчитывают ущерб после гуляний болельщиков по Москве. Или пока не фиксируете подобных случаев?

А. КИБОВСКИЙ: Департамент культуры занимается другими вопросами. Поэтому, еще раз говорю, если говорить про какие-то нюансы, лучше обратиться в департамент региональной безопасности, там работают на постоянной основе представители пресс-службы, которые все комментарии вам необходимые могут дать. Каждый занимается своим делом. Я очень не люблю, когда у нас каждый видит себя стратегом, видя бой со стороны. В данном случае, если мы говорим про ту сферу, в которой я занимаюсь, лучше мы поговорим про что-то, связанное с нашей тематикой, чем про спортивные события, которые я могу комментировать точно так же, как любой другой болельщик нашей сборной. Радуюсь нашим победам и, конечно, очень тревожусь в случае возможных в последующем неудач.

В. КАРПОВ: Но парк «Зарядье» ваш.

А. КИБОВСКИЙ: Парк «Зарядье» наш. Парк испытывает огромный наплыв туристов. Вообще парк один из самых посещаемых. За прошедшие (по-моему, нет еще года, как он открылся) несколько месяцев у нас больше 5 миллионов гостей, это колоссальная нагрузка. Парк ведь очень небольшой, всего несколько гектаров. Конечно, то, что мы закладывали в контентную часть парка, это, в частности, наш аттракцион «Полет над Москвой», это, конечно, сработало. И то, что, допустим, наши музейные объекты имеют перевод на китайский язык, оказалось крайне востребовано. Только что, вы знаете, у нас была делегация из Китая. Мы лично проводили экскурсию для руководства Компартии Китая, включая зампреда Центрального комитета. Они остались очень довольны, особенно когда мы показали, что мы, понимая большое количество туристов из Китая, которые будут посещать этот парк, уже заложили сразу все тексты и аттракционы с китайским переводом и китайским текстом.

В. КАРПОВ: Русский, английский и китайский.

А. КИБОВСКИЙ: Да, конечно. Поэтому понятно, что парк испытывает огромную нагрузку, особенно сейчас. Но с другой стороны, я могу сказать, то, что мы сделали «Полет над Москвой», дает колоссальную синергию с точки зрения интереса наших гостей к столице. Что греха таить? Понятно, что мы не являемся страной курортного туризма, мы можем бороться за туризм познавательный. Здесь, когда мы говорим о туристе одного-двух дней, понятно, что ему показывают в первую очередь открыточные виды — это Красная площадь, Третьяковская галерея, Московский Кремль, то, ради чего он едет. Но когда мы начали показывать наш «Полет над Москвой», и люди за 7 минут этого аттракциона вдруг начинают видеть, что Москва это не только центральная часть, это огромное количество разных удивительных объектов (у нас показано и Кусково, и Коломенское, и Поклонная гора), то они уже сами начинают своих, собственно говоря, операторов тормошить, «а почему вы нам это не показываете? Давайте мы тогда хотели бы еще раз либо вернуться, либо расширить наше пребывание». Это очень здорово. Потому что действительно показать, что наш город это не только стены древнего Кремля, но это действительно много-много чего, в том числе и самые современные, самые новые районы, тот же Сити есть в этом «Полете», то это, конечно, тоже способ, в том числе показать нашим гостям, что город не ограничивается только стадионом «Лужники», Кремлем и гостиницей. Поэтому, я думаю, что «Зарядье» имеет очень важное значение сейчас с точки зрения представления нашего города и нашей страны нашим гостям.

В. КАРПОВ: Конкретно «Зарядье» пока справляется с потоком гостей, приехавших со всей планеты?

А. КИБОВСКИЙ: Да. Это непросто, но мы справляемся. Тем более, как вы знаете, даже были проведены некоторые мероприятия спортивные и болельщиками…

В. КАРПОВ: Сборной Исландии.

А. КИБОВСКИЙ: Сборной Исландии, в частности. Поэтому мы работаем, мы к этому были готовы. Поэтому, еще раз говорю, у нас в данном случае нет… Мы всегда смотрим, очень внимательно реагируем, у нас, вы знаете, можно сразу проследить и онлайн оставить замечания на сайтах, мы это все глядим. Но пока у всех только хорошие впечатления. Это очень здорово, поверьте. Потому что действительно нам же интересна своя точка зрения, мы тоже это используем с точки зрения проверки на наших гостях, как они оценивают город в целом. Когда нам уважаемые люди из других государств говорят, что они более чистого города не видели, я думаю, что это дорогого стоит. Причем люди, которые говорят: мы были на разных мероприятиях в разных странах мира, но это первый раз я такое вижу. Это говорят наши гости. Это дорогого стоит. Или когда люди высоко отзываются о тех мерах, которые принимаются нашими органами правопорядка. Потому что мы любим критиковать нашу полицию. Я могу засвидетельствовать случай моментального реагирования при возникновении каких-то ситуаций, просто люди в таком удивлении, потому что они ехали с ожиданием, там тоже рассказывали много чего, когда они отправлялись сюда…

А. КИБОВСКИЙ: Да. В данном случае как раз они этому рады. Там же нет логики в противопоставлении западных стереотипов, которые нам навязывают. С одной стороны, агенты ФСБ, с другой стороны, полный беспредел и никакого вообще правового государства. Одно с другим, как вы понимаете, трудно сочетаемо. Поэтому в данном случае, еще раз говорю, ситуации бывают разные, много всего. Десятки тысяч людей, понятно, что может быть все, что угодно. Но в данном случае, на мой взгляд, из того, что я вижу, и даже сравнивая свои впечатления с аналогичными событиями, проходившими в других странах, могу сказать, что Москва очень достойно принимает гостей. Надеюсь, так будет и дальше.

В. КАРПОВ: Попыток выкорчевать на память березку из парка «Зарядье» не было?

А. КИБОВСКИЙ: Нет-нет, слава богу, давно это позади. В общем, это больше было гипертрофированное внимание к этому вопросу. На самом деле сейчас, слава богу, все хорошо, с учетом того, что мы и ожидали, что москвичи и гости полюбили этот парк. А когда вы любите, это совершенно другое отношение. То, что этот парк становится местом стабильного посещения… Все-таки мы должны понимать, что этот парк отличается от других парков. У нас в ведении департамента культуры 54 парковых территории общей площадью 3200 гектар. Это очень большое для города количество. Понятно, что есть парки, которые находятся в жилых массивах, которые имеют стабильную аудиторию из людей, живущих вокруг. Парк «Зарядье» имеет некую специфику, он не находится в окружении жилых кварталов. То есть люди туда приезжают просто посмотреть, поинтересоваться. Это предусматривалось и концепцией этого парка, понимая, что это в первую очередь работает, скажем так, на транзитных, на туристических посетителей. И тем не менее мы видим, что у этого парка появилась своя уже аудитория, особенно которая взаимодействует с нашими учебными центрами, которые находятся на территории этого парка, тоже наше заповедное посольство, где у нас различные биологические мастер-классы для детей. Это тоже здорово, что даже территориальная удаленность, скажем так, от жилых массивов тем не менее этому парку не вредит в получении постоянных посетителей и почитателей.

В. КАРПОВ: Еще одно небольшое уточнение. Когда исландцы проводили флешмоб свой в парке «Зарядье» как раз, вот это свое знаменитое «ху» кричали на весь парк, это было впечатляющее зрелище. Они как-то согласовывали с департаментом культуры акцию, предупреждали о том, что полстраны соберется у вас в парке для того, чтобы поддержать свою команду?

А. КИБОВСКИЙ: Понятно, что все детали невозможно понять до последнего, потому что такое мероприятие не зарегулировано. У нас постоянное взаимодействие и с оргкомитетом, и с FIFA, и главный наш департамент спорта и туризма, который является профильным органом с департаментом безопасности, они нас всегда заранее предупреждают о подобных возможных моментах. Потому что все проходит дружелюбно, все проходит в пределах праздника. Но естественно мы всегда стараемся усиливать такие случаи присутствия наших служб безопасности. Потому что безопасности в данном случае мало не бывает. Нас больше всего вот это волнует. Но, как вы понимаете, даже из того, что вы рассказали, умение правильно управлять процессом в том, чтобы было всего достаточно, это не мешало празднику и этого не было видно. Чтобы это не был праздник вымученный, в окружении сплошных специалистов из органов безопасности, а чтобы действительно был праздник. Но когда надо, всегда у нас рядом кто-то есть.

В. КАРПОВ: То есть прямого согласования не было, но вы были к этому готовы.

А. КИБОВСКИЙ: Мы были к этому готовы. Да, мы получили предупреждение, что у нас такое мероприятие состоится, но, естественно, в рамках того, что мы гостеприимный город, никогда не возражаем, стараемся даже просто помогать тому, чтобы такие события проходили организованно, спокойно и без эксцессов для всех окружающих.

В. КАРПОВ: Что касается музеев, которые в Москве, выставок, с наплывом болельщиков их посещаемость выросла как-то?

А. КИБОВСКИЙ: Есть, но это, конечно… Тут надо сказать, что у нас, как и у министерства культуры Российской Федерации, принята программа в отношении московских музеев, когда люди, имеющие паспорт болельщика, получают возможности посещения музеев по облегченному, льготному формату. Понятно, что у нас она тоже выросла, но, конечно, несравнимо с тем, как выросла у коллег федеральных музеев. Это понятно было с самого начала. Музеи, скажем так, титульные, допустим, Третьяковская галерея, конечно, будет испытывать наплыв в большей степени, чем, допустим, наши музеи, которые больше, конечно, имеют такой наш, отечественный, что называется, аспект. Но тем не менее, вы знаете, что даже у нас была специальная программа, мэром Москвы принята, в преддверии того, что мы ожидали, что приедут ребята из других регионов, у нас вход для детей из других регионов, мы специально это предусмотрели, он тоже бесплатный абсолютно. То есть не только для московских школьников, что актуально в период, когда люди в школах обучаются. Теперь мы понимаем, что у нас в рамках каникул, уж тем более спортивных событий, будет много ребят из других регионов. Пожалуйста, вход в музеи московские бесплатный для всех детей, у нас никаких проблем с этим не возникает.

В. КАРПОВ: Для болельщиков тоже бесплатно?

А. КИБОВСКИЙ: Паспорт болельщика, у нас там все необходимые к этому предусмотрены соответствующие возможности.

В. КАРПОВ: А что касается детей из других регионов, которые сейчас получили бесплатный вход в музеи?

А. КИБОВСКИЙ: Это вообще без паспорта.

В. КАРПОВ: Я имею в виду, это только на этот сезон или это будет постоянно?

А. КИБОВСКИЙ: Мы посмотрим. У нас не было такой проблемы раньше, потому что, когда ребята учатся в школе, в Москву они практически не приезжают, если мы говорим про ребят из дальних регионов. Но мы сейчас просто поглядим, насколько это востребовано в данном случае по итогам этих каникул, и, конечно, будем докладывать, если будет такая необходимость, мы такие решения готовы принять. В данном случае мы рассматриваем себя, есть такое понятие «столичная функция Москвы», это тоже мы рассматриваем как «столичную функцию». Поэтому, если мы увидим, что действительно это нужно, это важно, то мы, я думаю, такие решения будем готовы принять в дальнейшем.

В. КАРПОВ: Подведу черту под нашей первой частью беседы, которая была посвящена чемпионату мира по футболу. Я напомню, с нами Александр Кибовский, руководитель департамента культуры города Москвы. Получается следующее: случаев вандализма пока замечено не было, культурные объекты, наследие Москвы пока от болельщиков не пострадало. Москва к этому наплыву, да, готовилась. И судя по тому, что до сих пор ничего не произошло, это действительно серьезно, да, была готова. Конечно, самое главное, исландцы предупреждали, что они соберутся в парке «Зарядье», поэтому в парке «Зарядье» тоже были к этому готовы. Ну и все, собственно.

Предлагаю двигаться дальше. Давайте про московский выпускной, который грядет уже совсем скоро.

А. КИБОВСКИЙ: Да, действительно, несмотря на то, что у нас проходят такие важные спортивные события, город живет насыщенной жизнью, еще раз говорю, это тоже большое мастерство — сделать большие мероприятия параллельно с тем, что происходит. У нас будет две таких важных акции, это акция, она пройдет с 21 на 22 — День памяти и скорби, памятная акция в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны. Она у нас пройдет на Крымской набережной и в Александровском саду. Пользуясь случаем, хотел сказать об этом, в 22 часа у нас будет зажжение Линии памяти на Крымской набережной. Поэтому можно прийти, принять участие, 1418 свечей, по количеству дней войны, они будут зажжены на этой набережной, и потом будут гореть целые сутки. И можно прийти, пожалуйста, там каждая свеча — это один день войны, выбрать какую-то дату, в которой у вас что-то связано с семьей, с каким-то событием, можно там поставить свою свечу. Кроме того, конечно, мы являемся все-таки как столичный регион, одним из участников всероссийской акции. Поэтому в 4 утра в Александровском саду, могила Неизвестного солдата, то же самое. Мы всем предоставляем такую возможность — прийти, возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Кроме того, у нас сразу после этого уже по традиции, которая началась с 2013 года, по поручению мэра Москвы проводим в парке Горького большой Московский выпускной. Он у нас стартует с 20 часов 23 июня и продлится до 6 утра 24 июня. Надо сказать, что это событие от года к году набирает популярность. Тот формат, который мы предлагаем, те программы, концертные мероприятия, они востребованы именно выпускниками. Это не то, что нам так кажется. Это главное, получается, что этот праздник очень популярен у ребят у самих. Надо сказать, что в этом году у нас зарегистрировалось рекордное количество на этот выпускной — 23 тысячи 128 человек из 312 школ.

В. КАРПОВ: Все московские?

А. КИБОВСКИЙ: Нет, не только. У нас даже есть… приедет один выпускник из Рязанской области из города Касимов.

В. КАРПОВ: Подождите, а выпускники сами выбирают? Мы хотим гулять в парке Горького, поэтому зарегистрируйте нас.

А. КИБОВСКИЙ: Абсолютно добровольная история. Мы в этом никому не отказываем. У нас есть школы из Московской области, естественно. У нас даже есть 9 человек из Ростовской области. Мы в этой ситуации очень открыты. Мы в данном случае никакой сегрегации не предполагаем. Конечно, понятно, что подавляющее количество — это московские школьники. Надо сказать, что динамика очень большая. В прошлом году у нас было 16 тысяч 700. В этом году уже 23 тысячи 128. Когда мы начинали в 2013 году, вообще было в первый раз 4,5 только тысячи. Поэтому, если бы это было неинтересно, если бы это было каким-то образом… знаете, как молодежь говорит, нафталин, конечно, никогда мы бы таких цифр не получили бы. От года к году есть жесткая, четко видная динамика о том, как мы получаем все большее количество посетителей. Потому что сам формат, во-первых, для родителей это спокойно, потому что, конечно, абсолютная безопасность. Для нас это важный приоритет, чтобы в парке была безопасность. Парк будет закрыт. Кстати, хотел бы сказать москвичам, что будет закрыта только партерная часть парка Горького. То есть Нескучный сад, Воробьевы Горы, они работают в обычном формате, это не будет перекрываться, это будет работать в нормальном режиме.

В. КАРПОВ: Но главный вход будет закрыт.

А. КИБОВСКИЙ: Главный вход будет закрыт. Партерная часть, собственно, на ней будет происходить все праздничное действие.

В. КАРПОВ: Сейчас уже закрыт? Там уже идет подготовка, нет?

А. КИБОВСКИЙ: Нет, подготовка идет, она нормальная, мы это все уже делаем не первый раз, поэтому мы не нарушаем никаких традиционных, любимых москвичами их распорядков. Поэтому он у нас будет закрыт с 6 часов утра 23 июня. Он будет закрыт на приемку территории. Кстати, хотел бы сразу предупредить, у нас бывают каждый год всякие любители что-то закопать, повесить на деревья, оставить некие сюрпризы, «сувениры» для вечернего подогрева праздничного настроения, еще раз говорю, это все бессмысленно и бесполезно, потому что территория принимается тщательным образом специалистами, которые прекрасно знают все эти хитрости, с участием кинологических служб. А собачки, вы понимаете, их обхитрить невозможно. Поэтому вы можете оставить сколько угодно «сувениров», просто это бессмысленная трата времени, денег и усилий. Поэтому, еще раз говорю, как показывает практика, не зря я назвал эти цифры, что праздничных событий и мероприятий, которые там приготовлены, более чем достаточно, чтобы праздник прошел весело, без всяких искусственных ингредиентов, дополняющих это. В 8 часов вечера у нас начинается вход выпускников. Выпускники все приходят организованно, каждому выпускнику выдан браслет именной с информацией, которая в нем зашита. Вход будет по этим браслетам. У нас три линии контроля на входе. Нормальная история, все сделано корректно, так, чтобы никогда это никому не мешало. У нас аттестовано 544 автобуса. То есть выпускники пребывают организованно. При этом, естественно, все это только лицензированные перевозчики транспортных компаний. И каждый автобус, каждая группа, по сути дела, знает время своего прибытия. Потому что, вы понимаете, если они все приедут в один момент, это будет транспортный коллапс.

В. КАРПОВ: Департамент транспорта вам этого не простит.

А. КИБОВСКИЙ: Мы уже не первый год это проводим, поэтому все прекрасно знают, где что. Единственная новация, нам пришлось парковки из «Лужников» перенести на Олимпийский проспект, но это не отменяет никоим образом для ребят чего бы то ни было, поэтому мы к этому тоже готовы. Само собой праздник обеспечивается безопасностью на самом высоком уровне. У нас там будет дежурить 500 сотрудников Национальной гвардии, 220 сотрудников полиции, 160 охранников самого парка Горького, четыре бригады скорой помощи, одна бригада Центра экстренного реагирования. Но это я больше для родителей рассказываю эту информацию успокоительную.

В. КАРПОВ: Водолазы, парашютисты и танковая бригада на всякий случай.

А. КИБОВСКИЙ: Могу вам сказать, это действительно все не лишне. На самом деле собрать в одном месте десятки тысяч ребят, которые из разных школ, из разных районов, многие из них вообще впервые в таком массовом мероприятии участвуют, могу сказать, что это одно из самых безопасных мероприятий в нашем городе массовых. Потому что мы дежурим каждый раз, ответственны мы все, весь штаб находится с начала мероприятий и до самого утра, ну два-три обращения, но обычно потянул ногу при танцах бурных у главной сцены. То есть это абсолютно такие вещи, которые случаются в праздничном формате. Само собой, я очень надеюсь, что так оно будет и дальше. Притом при всем, что эти большие силы, о которых я говорю, это не то, что под каждым кустом сидит специалист, вооруженный до зубов, нет. Все это достаточно корректно. То есть сами ребята практически этого не замечают. Присутствие этих всех специалистов настолько корректно и грамотно распределено, потому что мы уже этот опыт имеем, что это не влияет на праздничную атмосферу. Но если необходимо, они моментально, тут же, конечно, готовы отреагировать.

В. КАРПОВ: Предел есть какой-то по числу, скажем так, участников?

А. КИБОВСКИЙ: Я уже сказал, 23 тысячи 128 — это те, кто уже зарегистрировался. Уже регистрация проведена.

В. КАРПОВ: Эта цифра будет потом расти? Насколько вообще рассчитано?

А. КИБОВСКИЙ: Мы готовы в дальнейшем, у нас есть запас еще небольшой, скажем так, но пока мы справляемся. Надеюсь, что так оно будет и дальше. Еще раз говорю, мы в этом отношении так планируем, у нас будет 8 зон, то есть не то, что они в одном месте все собьются, конечно, это будет тяжело. Во-первых, вся программа рассчитана на всю ночь, этого события. У нас всего будет 8 тематических зон. Будет две большие сцены, в том числе большая сцена, главная, где будет петь и главный концерт. Причем тоже важно понимать, что этот концерт не то, что мы его сами составили каким-то образом. Все-таки мы, прямо скажем, не в том уже возрасте, чтобы понимать, кто же сегодня наиболее интересен и востребован.

В. КАРПОВ: Как раз хотел уточнить, как формируется этот список артистов, которые будут выступать на сцене. Насколько я понимаю, школьники сами отбирают.

А. КИБОВСКИЙ: Конечно. Мы это ввели в практику.

В. КАРПОВ: Вы не говорите, кто будет выступать, пока. Я поясню. Потому что сейчас пришло время новостей. Мы сохраним небольшую интригу.

Новости

В. КАРПОВ: С нами Александр Кибовский, руководитель департамента культуры города Москвы, с которым мы строим планы на ближайшее будущее. И сейчас про московский выпускной. Итак, как мы анонсировали, что же нынче школьники слушают? Кого они хотят видеть на сцене? За кого они голосовали, чтобы у них на выпускном спели в парке Горького?

А. КИБОВСКИЙ: Действительно мы, готовя этот концерт, все-таки хотели, чтобы он был интересен не только самим организаторам, а в первую очередь тому, кому он адресован — выпускникам. А как это понять? Ясно, что те люди, которые отвечают за праздник, мягко говоря, другую музыку слушают, которая была популярна, когда они сами были выпускниками.

В. КАРПОВ: Вы бы им зарядили «Чайф»…

А. КИБОВСКИЙ: «ДДТ», «Наутилус». Я думаю, на этом бы закончились наши… Родители бы все остались, а выпускники быстренько из парка бы удалились. Просто каждому времени, конечно, свои в такой праздник голоса. Чтобы здесь не ошибиться, мы проводим голосование на портале «Активный гражданин». Это такая система, которая позволяет нам чувствовать пульс города в самых разных направлениях, и с помощью которой мы действительно имеем самую, наверное, надежную обратную связь с общественным мнением. Действительно у нас приняло участие 13 тысяч активных пользователей в этом голосовании, которые, собственно говоря, и определили тех исполнителей, которые будут выступать. Естественно, дальше наша была задача с тем, чтобы…

В. КАРПОВ: Договориться.

А. КИБОВСКИЙ: Да, чтобы кто были ребятами самими обозначены в приоритете, чтобы они смогли выступить на нашей большой главной сцене. Тем более, что этот концерт у нас одновременно… Все-таки мы уже второй год стараемся, чтобы он не только был для тех, кто в парке Горького, но и более широко имел возможность быть доступным выпускникам не только в Москве. Поэтому у нас концерт будет еще иметь прямую трансляцию на канале «Музыка Первого». То есть вы можете посмотреть его в разных концах нашей страны. Естественно, что такая, скажем так, подборка артистов, которая получилась, она, наверное, родителям ничего не скажет. Даже когда мы им показываем, кто у нас предполагается к выступлению…

В. КАРПОВ: Вы так подводите, что родители уже за валидолом ринулись на всякий случай.

А. КИБОВСКИЙ: На самом деле у нас есть приложение, можно его скачать, называется «Московский выпускной 2018». Вы можете его на гаджет скачать, и там, в общем, вся программа, что, как, где будет, она доступна, можно посмотреть. А что касается главной сцены, выступать будет 40 популярных артистов. Кто у нас такие, из главных, первые, за кого проголосовали ребята, это Федюк и Мот, те, кто были лидерами голосования.

В. КАРПОВ: Это два разных человека?

А. КИБОВСКИЙ: Понятно… Собственно, на этом можно дальше беседу прекратить.

В. КАРПОВ: Нет, подождите. Весь список, пожалуйста.

А. КИБОВСКИЙ: Весь список, я 40 не перечислю, конечно.

В. КАРПОВ: Хедлайнеры.

В. КАРПОВ: Стоп! DJ Грув, я увидел знакомую фамилию, Александр Панайотов.

А. КИБОВСКИЙ: Мы же не будем как-то позориться уж совсем тогда, аудитория, я надеюсь, молодежная.

В. КАРПОВ: Правда, интересно.

А. КИБОВСКИЙ: Еще раз говорю, как сказал один уважаемый мной руководитель, когда прочитал этот список: то, что я не знаю здесь никого, лучшая характеристика того, что это именно то, что действительно будет интересно выпускникам.

В. КАРПОВ: Прекрасно.

А. КИБОВСКИЙ: Поэтому давайте не будем свои какие-то собственные оценки, пристрастия проецировать. Праздник для ребят.

В. КАРПОВ: Я никакой оценки не даю. Я единственное переживаю, будет ли Лиза Монеточка и Ольга Бузова

А. КИБОВСКИЙ: Кстати говоря, в программе могут быть сюрпризы. Если мы про интригу говорили, я ее сохранил бы до конца. Поэтому еще раз говорю, концерт, понятно, что есть некоторые у нас уже точно, кто будет, мы об этом сказали. Но еще раз предупреждаю, мы так делали в прошлый раз, у нас есть сюрпризы. Какие? Я думаю, ребята придут, пускай это будут сюрпризы, которые будут для них приятными именно в эту волшебную ночь.

В. КАРПОВ: Сейчас пытаюсь так, чтобы вы дали подсказку…

А. КИБОВСКИЙ: Нет, не получится.

В. КАРПОВ: Сюрпризы будут, я понял.

А. КИБОВСКИЙ: Сюрпризы будут. Музыкальные сюрпризы, если вы об этом, да. Список не окончательный.

В. КАРПОВ: И кто-то, наверное, из тех, кого я назвал, возможно, кто-то помоложе, наверное, появится на сцене.

А. КИБОВСКИЙ: Моложе, чем мы с вами, точно.

В. КАРПОВ: Значит, это не Бузова.

А. КИБОВСКИЙ: Я не знаю… Вам сколько лет?

В. КАРПОВ: Другой вопрос, сколько лет Бузовой. Мы, как джентльмены, конечно же, этот вопрос не поднимаем.

А. КИБОВСКИЙ: Заметьте, не я это спросил.

В. КАРПОВ: Хорошо. То есть больше имен не назовете?

А. КИБОВСКИЙ: Еще раз говорю, есть приложение, там можно посмотреть. Еще раз говорю, этот формировал список не какие-то солидные, уважаемые дяди из департамента культуры, департамента образования, это ровно то на самом деле, что получили в обратной связи с нашими ребятами через «Активный гражданин».

В. КАРПОВ: Если позволите, сейчас несколько вопросов, после этого уже подключим аудиторию для того, чтобы и они имели возможность, наши слушатели, задать интересующие их вопросы. Вопрос первый. По поводу пластиковых цветов, сакуры, всего остального, чем украшают Москвы. Это вызывает споры. Вот здесь к кому прислушиваетесь, когда принимаете решение, украшать, не украшать?

А. КИБОВСКИЙ: Мы не занимаемся украшением города.

В. КАРПОВ: А у вас спрашивают, ну как у людей, которые занимаются культурой, «культура» от латинского «возделывать».

А. КИБОВСКИЙ: Я понимаю, когда говорят «департамент культуры», сразу возникает, как та известная советская пословица, «пионер в ответе за все». Поэтому еще раз говорю, все-таки давайте будем в этом отношении конкретны и точны. Потому что, еще раз говорю, есть орган власти, который отвечает за определенный круг вопросов. В данном случае, если мы говорим про оформление городское, для этого у нас есть и главный архитектор города, есть, соответственно, департаменты, которые занимаются, если мы говорим про фестивальное оформление, конкретными фестивалями. Поэтому в данном случае нужно смотреть каждый конкретный случай и уже, из этого исходя, задавать эти вопросы. Опять-таки, если мы говорим про департамент культуры, я не считаю для себя корректным комментировать работу коллег.

В. КАРПОВ: Я корректно спросил, у департамента культуры не спрашивают, как украшать Москву.

А. КИБОВСКИЙ: Есть мероприятия, за которые мы отвечаем, например, тот же День города, например, Москвы, или, допустим, фестиваль День любви, семьи и верности, который в Царицыне проходит. Большое количество того, за что мы отвечаем сами. И как коллеги не высказывают нам свои претензии по поводу того, как мы считаем нужным то или иное мероприятие оформить, мы тоже не считаем нужным для себя каким-то образом в данном случае вмешиваться в их работу. Тем более, что споры о творческих концепциях…

В. КАРПОВ: Это бесконечные споры, мы понимаем.

А. КИБОВСКИЙ: Напомню, что в свое время в парке Горького посносили павильоны, которые делал Мельников, как образцы дурновкусия, а сегодня весь мир вообще эти павильоны воспроизводит в качестве потрясающих образцов мирового искусства. Поэтому тут на вкус и цвет товарищей нет. В Москве, я не зря сказал эту цифру, 70 мероприятий ежедневно, культурных событий. Все это меняется. У нас огромное количество фестивалей, конкурсов, смотров, концертов под открытым небом. На каждого даже самого изысканного жителя нашего города есть свое мероприятие. Кому-то нравятся концерты духовых военных оркестров в парках — пожалуйста. Кому-то нравятся какие-то молодые дизайнерские задорные проекты — вот вам молодежные бьеннале, при поддержке правительства Москвы проходят, пожалуйста, смотрите, участвуйте. И так далее, и так далее. Поэтому еще раз говорю, у нас 12-миллионный мегаполис, но у нас одна из самых насыщенных культурных повесток в мире. Не просто в стране, в мире. В этом-то и наше, скажем так, преимущество, что это многообразие создает эту удивительную культурную повестку нашего города.

В. КАРПОВ: Про День памяти и скорби, который начнется, по сути, ночью, рано утром. Мои исключительно опасения, когда проходят подобные мероприятия, чтобы это не было зарегулировано.

А. КИБОВСКИЙ: Вот мы от этого отказались. Когда мы ввели нашу акцию «Линия памяти»… Кстати, можно информацию посмотреть на mos.ru , там есть специальный раздел «Линия памяти». Мне приятно, что у нас из года в год растет количество волонтеров этой акции, то есть это люди, которые все сутки поддерживают этот огонь. Мы ушли от всякой заорганизованности. Раньше мы как-то собирали людей, еще что-то. Сегодня это уже не нужно. Более того, это даже избыточно. Я считаю, что это было правильное решение, тем более мы видим, если мы говорим про акцию в 4 часа утра у могилы Неизвестного солдата, ну приезжают люди со всех регионов. Более того, мы же подхватываем эстафету, которая идет к нам с Дальнего Востока и дальше она уходит к Калининграду. Эти события проходят везде. В свое время мне пришла в голову идея эту акцию провести, как «Линия памяти», мы это делали в 2015 году, мы думали, что это будет разовый проект. Это скорее даже был такой арт-проект, но он неожиданно перерос в удивительную такую традицию, которая теперь уже живет своей жизнью. Там уже появились свои люди, которые к этой акции имеют непосредственное отношение. Там уже ветеранская общественность, люди приходят, зажигают свечи, приходят ветераны, приезжают специально, допустим, на дату своего ранения. Мы активно взаимодействуем с Клубом наследников полководцев победы, которые всегда участвуют в этой акции, зажигают. 9 мая у нас всегда потомки наших выдающихся маршалов зажигают эту свечу. То есть это уже очень живое такое событие, оно живет общественной собственной жизнью. В данном случае наше дело просто помочь. Например, в этот раз съемочная группа фильма «Собибор» нам просто предоставляет возможность показать это кино в начале этой акции, там даже будут представители… Вы можете потом прийти, пообщаться с создателями фильма, задать им вопросы. Это родилось само по себе, просто они предложили, мы, естественно, это поддержали. Это не праздник, это не 9 мая, это не день триумфа. Это как раз такая памятная дата, когда каждый может вспомнить кого-то, кто отдал свою жизнь ради этой победы. Я всегда прихожу, я зажигаю свечу 14 января 1944 года. В этот день при прорыве блокады Ленинграда погиб Руслан Николаевич Кибовский. Это брат моего деда, он был призван из Москвы. Он погиб. Он два года воевал, он погиб, ему было 20 лет. Вот я сейчас в два раза старше, чем он. У него никого не осталось. За него некому зажечь свечу, потому что не было у него детей, не было жены. Поэтому наша семья считает, что за него мы должны. Деду моему повезло, он уцелел. Поэтому сегодня, я считаю, что мы должны не только за своих, мы за тех, кто, к сожалению, не смог оставить потомство для того, чтобы оно сегодня несло их портреты на Бессмертном полку или зажигало свечи 22 июня. Поэтому еще раз говорю, я не приглашаю, это неправильное слово. Я не призываю, я не пропагандист. Но я взываю к памяти и к совести всех этот День памяти и скорби отметить, можно на Линии памяти, можно в Александровском саду, можно просто дома помянуть тех людей, кому мы обязаны своей жизнью.

В. КАРПОВ: Еще раз. «Линия памяти» на Крымской набережной.

А. КИБОВСКИЙ: Крымская набережная, на территории парка «Музеон». Это удивительное вообще зрелище. Линия свечей, каждая свечка — это один день этой страшной войны. Вот она начинается от Крымского моста и уходит далеко, она даже теряется за поворотом, к памятнику Петру, вот туда, далеко. Это просто дни войны. Это в каждый день погибали люди, страшные трагедии происходили. Акция зажжения… Обычно всегда зажигал участник обороны Брестской крепости, ветераны у нас приходят. Начинается это в 22 часа, зажжение свечей, 21 июня, и дальше это все стоит до 4 утра уже 24 июня.

В. КАРПОВ: Сейчас, оставшееся время, уже предлагаю уделить вашим вопросам. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира — 8-495-73-73-948, смс — +7-925-88-88-948, работает наш Telegram govoritmskbot. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Юлия. В прошлом году ребенок выпускался из 11 класса, были и в Кремле, и в «Патриоте». И там, и там программа показалась довольно-таки скучной, я была как сопровождающая и там, и там. Особенно не порадовало музыкальное сопровождение. Я не понимаю, на каком основании проводится голосование, среди кого. Абсолютно неизвестные никому группы, они даже не молодежные, дети не знают ни названий этих групп, ни их песни. Вот вы там ради смеха сказали, лучше бы «ДДТ» пригласили. Да, лучше бы «ДДТ». Потому что все дети знают и песни Цоя, и «ДДТ», и «Наутилуса», Но то, какое музыкальное оформление идет на всех площадках, оно просто ужасное, никто не танцует и не поет. В итоге получается очень скучно. Спасибо.

В. КАРПОВ: Спасибо. Принимается. Парируйте.

А. КИБОВСКИЙ: Нет, не принимается. Во-первых, не надо распаляться самой при этом. Прямо чувствуется, как слушательница заводится, рассказывая нам. Я не могу сказать, что было в «Патриоте», и тем более не могу сказать, что было в Кремле. Еще раз подчеркиваю, может быть, начало нашей беседы прошло мимо, мы обсуждаем парк Горького. Это та площадка, которая организовывается нашим департаментом, и у нас, еще раз говорю, я не знаю, какие были там голосования или их не было, мне трудно судить, чем руководствовались те, кто организовывал там праздники, у нас постоянный аншлаг, у нас весело, у нас танцуют все, как в известном эпизоде.

В. КАРПОВ: В «Активном гражданине» школьники могут голосовать или нет?

А. КИБОВСКИЙ: Так они и голосуют. А кто же голосует, по-вашему?

В. КАРПОВ: Не знаю. Там по паспорту же, да?

А. КИБОВСКИЙ: Да нет, там все активные пользователи. Я могу даже точное количество сказать, допустим, кто у нас голосует. У нас есть статистика, сколько школьников, все имеется. Конечно, голосуют те самые выпускники, мы же их мнение и получаем. Можно посмотреть трансляцию «Музыка Первого» предыдущих лет и убедиться в том, что у нас перед сценой нет свободного места. Поэтому в данном случае, если так, как говорит радиослушательница, мне очень печально это слышать, о том, как это проводят в других местах, в парке Горького ничего близкого нет. Кроме того, еще раз говорю, если бы это было так, люди голосуют ногами, если бы такие мнения, как мы сейчас слышали, были бы о парке Горького, наверное, с 16 тысяч 700 до 23 тысяч за один год бы не подскочило число желающих принять участие в нашем мероприятии.

В. КАРПОВ: Атаки родителей отсекаете, которые, возможно, требуют Льва Лещенко , Пугачеву? У вас какая-то возрастная фильтрация есть в этом голосовании?

А. КИБОВСКИЙ: В данном случае мы смотрим количество голосов, кто набирает наибольшее количество голосов, тот и является хедлайнером концерта. Если завтра вдруг все наши выпускники проголосуют и скажут, что «мы хотим Льва Валериановича», я буду только рад этому обстоятельству. В данном случае надо просто внимательно слушать пульс города и желания тех ребят. Это же концерт для них, а не для родителей, вот это надо точно понимать.

В. КАРПОВ: Слушаем вас, Анна. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Я прошу прощения, буквально секунду. У нас в прошлом году были выпускники в парке Горького наши. Им очень понравилось. Они были в восторге. Так что спасибо большое. В будущем году, если доживем, наши тоже пойдут.

А. КИБОВСКИЙ: Большое вам спасибо за такую оперативно-объективную оценку. Спасибо вам.

В. КАРПОВ: Это была Анна. Тут даже вопроса не было, был просто комментарий, за вас заступились.

А. КИБОВСКИЙ: Даже приятно, что все-таки есть и обратный срез такого характера. Нас часто хвалят, но приятно, когда это происходит.

В. КАРПОВ: Добрый вечер.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый вечер. Борис, Москва. Может, не совсем по адресу вопрос, но так как один из основных организаторов департамент культуры. У меня дочь в этом году выпускается, поэтому, как и многих родителей, интересует вопрос. Девочки в макияжах, в платьях, а на эту ночь прогнозируются ливневые дожди. Будут ли разгоняться тучи, как к Параду Победы?

А. КИБОВСКИЙ: Еще раз говорю, у нас есть специальная бьюти-зона, предусмотрена, и даже у нас локеры будут на самом деле. Вот девочки многие приходят в таких красивых платьях, это нормальная история. Сначала, первые часы праздника фотографии традиционно, потом никаких проблем, можно переодеться, там есть, где, в бьюти-зоне, вещи парадные поменять на более демократичные, и потом лихо у главной сцены или у второй сцены провести вечер уже в более удобном виде. С точки зрения именно превращения из таких принцесс классического варианта в принцесс такого продвинутого, никаких проблем не возникает. Да, климатически мы смотрим за прогнозами, надеюсь, что все будет хорошо. Во всяком случае пока нас Гидрометцентр утешает, поэтому мы на это очень рассчитываем.

В. КАРПОВ: Но сознательно ничего разгонять не планируете?

А. КИБОВСКИЙ: В данном случае особенности фронта городского московского, это уже ночь, не удержать. Поймите правильно, это немножко разные вещи, когда мы разгоняем накануне днем — это одна история, когда мы выходим в ночь, тут такая особенность есть своя. Но я могу сказать из опыта своего, нас бог милует. Я четвертый раз буду проводить выпускной, у нас никогда… Была один раз погода сама по себе холодная, но, в общем, именно в этот день у нас все происходит как надо. Надеюсь, что так будет и в этот раз.

В. КАРПОВ: Пункты обогрева, питания.

А. КИБОВСКИЙ: У нас пять крупных объектов питания запланированы, 37 нестационарных объектов, в первую очередь общепита. Все они Роспотребнадзором аттестованы, проверены, меню сверены. В этом отношении родителям можно не беспокоиться. Кроме того, напомню, что группа прибывает в сопровождении классного руководителя и двух сопровождающих от родительской общественности, активистов. Поэтому в данном случае контроль полный и не только со стороны внешней, когда у нас сотрудники парка или служб безопасности, но и внутренней, со стороны самих родителей и учителей.

В. КАРПОВ: Лиза пишет: «Если Монеточки не будет, то все ваше мероприятие нелегитимно». Дальше. «Скажите, пожалуйста, можно ли еще зарегистрироваться на московский выпускной?» Это интересуется 389-й. Вы отвечали на этот вопрос, но уже четко артикулировать нужно.

А. КИБОВСКИЙ: К сожалению, уже все. Регистрацию мы вели довольно долго, она у нас шла не один месяц, поэтому в данном случае мы заранее говорили, что в последние дни опоздавших мы не успеем именно в силу причин, о которых я сказал. Каждый должен получить индивидуальный браслет, который будет внесен в общую базу, и по которому будет проводиться доступ в парк Горького. Но еще раз говорю, то, что 23 тысячи 128 человек смогли это сделать, это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, как вы понимаете, все, кто хотел, все успели это совершить как положено.

В. КАРПОВ: Слушаем вас. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Михаил, Москва. Как вы сами относитесь к этим двум представителям от родительской общественности? Насколько я вижу, в последнее время родители учителей замучили по самое не балуйся, детишкам еще и при родителях… Ваше мнение, нужны они там или пускай это будет под окончательным надзором тех, кто их выпускает во взрослую жизнь?

А. КИБОВСКИЙ: Я могу вам сказать, очень по-разному. Я не могу про департамент образования судить про отношения внутри средних школ, учебных заведений. Вот у нас, в нашем ведении департамента, полторы сотни школ художественных, музыкальные, хореографические, могу вам сказать, что очень во многих случаях родительская общественность на самом деле очень сильно помогает своим школам. Я бы не стал так однозначно говорить, что учителя затретированы со стороны родительской общественности. Бывают, может быть, какие-то такие случаи, но это скорее исключение, нежели правило. Что касается участия именно педагогов и родителей в сопровождении, это совершенно оправданная мера. Она себя оправдала и в предыдущие моменты. Потому что могут быть разные случаи. Я категорический противник того, чтобы вмешивались именно сотрудники правопорядка, полиция, чоповцы. Это уже крайний случай, когда уже совсем необходимость такая возникает. Как показывает практика, большинство возникающих (а они всегда возникают) разных ситуаций спокойно решается как раз именно влиянием такой мягкой силы со стороны именно родителей, со стороны самих педагогов и наставников. Это гораздо проще, потому что это как раз позволяет делать праздник вот таким незаформализованным и не то, что мы пляшем под контролем оцепления из ОМОНа. Мы как раз стараемся сделать так… Если родители или педагоги, они лучше знают этих ребят, они знают, кто на что способен, да даже просто, как его по имени назвать, прежде чем, извините, в дело вступят сотрудники правопорядка. Поэтому еще раз говорю, в данном случае ничего плохого именно в рамках этого праздника я не видел, и не было никакого у меня впечатления, я всегда нахожусь на этом празднике с вечера до утра, могу сказать, что никакой проблемы это не создает. Наоборот, мне приятно, что у нас как раз в число тех, кто старается стать сопровождающим, входят родители, которые хотят прямо со своими детьми стать участниками этого праздника и встретить с ними этот важный день.

В. КАРПОВ: Конечно. Все хотят поучаствовать в празднике. Особенно когда кризис среднего возраста и все такое.

А. КИБОВСКИЙ: Все-таки в вас что-то прорывается, я смотрю.

В. КАРПОВ: Конечно.

А. КИБОВСКИЙ: Все-таки есть какой-то внутренний конфликт.

В. КАРПОВ: Как настоящий художник я каждый эфир пропускаю через себя. Но я сейчас о другом хотел спросить. Все-таки есть определенный скепсис, когда вы говорите, что кого школьники выбрали, тот и будет выступать на сцене. У нас разные исполнители есть, в том числе, скажем, те, которые не приветствуются на большой сцене. Поэтому, если бы школьники сказали, «вы знаете, а мы хотим, например, группу „Ленинград“ с их хитами „водил меня Серега на выставку Ван Гога“ (про культуру), хотим рэперов, Фараона и прочих, с их жесткими текстами», вы все-таки и их бы пригласили или нет?

А. КИБОВСКИЙ: К чему рассуждения из гипотетических соображений? Еще раз говорю, ситуация такая, какая она есть, она может меняться…

В. КАРПОВ: Если бы школьники сказали, «хотим группу „Ленинград“, вы бы позвали Сергея Шнурова или нет?

А. КИБОВСКИЙ: Я могу сказать, что творчество группы „Ленинград“ весьма разнообразно, и там есть не только те тексты, о которых вы говорите. Более того, я могу сказать, что однажды имел возможность лично видеть группу „Ленинград“ не где-нибудь, а в галерее Питти во Флоренции, которая с большим вниманием изучала произведения старых мастеров. Поэтому, еще раз говорю, давайте не будем путать образ, который на сцене, с тем, что они сами из себя представляют.

В. КАРПОВ: Образованнейшие люди, вот с этим никто не спорит, которые ценят культуру и философию.

А. КИБОВСКИЙ: Если бы так сложилось, я полагаю, что с этими образованнейшими людьми, опытными в своем деле, наверное, мы могли бы провести какие-то переговоры, связанные с тем, чтобы, с одной стороны, можно было бы, наверное, удовлетворить чаяния юной аудитории, но, с другой стороны, так, чтобы это укладывалось в пределах… не выходило за рамки школьной программы с точки зрения лингвистики.

В. КАРПОВ: Это был Александр Кибовский, руководитель департамента культуры города Москвы. Спасибо, Александр Владимирович, за то, что пришли к нам сегодня и рассказали о грядущих мероприятиях, о том, что происходит сейчас в Москве с болельщиками, и страдает от этого наша культура или наоборот, только обогащается. Поэтому приходите еще.

А. КИБОВСКИЙ: До новых встреч.