Журналист BBC Бен Тавенер научился готовить чак-чак

Фото: bbc.com Британский журналист Бен Тавенер побывал в Казани по заданию Русской службы BBC . Он отрицает набившие оскомину темы и о футболе специально не говорит. Вместо этого он рассказывает зрителям о Казани. Нам, казанцам, тоже интересно его послушать. Тем более, что мистер Тавенер хорошо знает русский.

Тавенер рассказывает о казанском феномене многоконфессиональности, о Храме всех религий, о Голубом озере и учится готовить чак-чак. В общем, делает все, чем обычно занимаются туристы в Казани. Кстати, многие из них хотят здесь остаться. Английский болельщик Джастин Уолли, например, приехал в Казань на чемпионат мира по футболу и не хочет уезжать. Ему здесь очень нравится.

Читайте также:

Чак-чаку и воде из Казани придумали новую упаковку

Иностранным болельщикам купаться в Волге не рекомендуется