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Журналист BBC Бен Тавенер научился готовить чак-чак
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Журналист BBC Бен Тавенер научился готовить чак-чак 

Казанский Портал 21 июня 2018
Фото: Казанский Портал
Фото: bbc.com  Британский журналист Бен Тавенер побывал в Казани по заданию Русской службы BBC. Он отрицает набившие оскомину темы и о футболе специально не говорит. Вместо этого он рассказывает зрителям о Казани. Нам, казанцам, тоже интересно его послушать. Тем более, что мистер Тавенер хорошо знает русский.
Тавенер рассказывает о казанском феномене многоконфессиональности, о Храме всех религий, о Голубом озере и учится готовить чак-чак. В общем, делает все, чем обычно занимаются туристы в Казани. Кстати, многие из них хотят здесь остаться. Английский болельщик Джастин Уолли, например, приехал в Казань на чемпионат мира по футболу и не хочет уезжать. Ему здесь очень нравится.
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