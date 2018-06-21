Госдума приняла поправки в регламент об «авторских законах»

МОСКВА, 21 июня. / ТАСС /. Госдума на заседании в четверг приняла поправки в свой регламент, которые позволят сделать депутатские инициативы «более авторскими». Инициаторами подобных изменений выступили представители всех парламентских фракций.

Поправками сокращается срок, в течение которого возможно дополнение состава авторов внесенного в Госдуму законопроекта. Теперь присоединиться к законодательной инициативе будет возможно только в течение двух рабочих дней со дня направления председателем нижней палаты документов в профильный комитет. В настоящее время стать соавтором проекта закона возможно до окончания срока его рассылки.

Как заявила глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова , «в Думе сложилась практика присоединения». «На сегодняшний день мы сталкиваемся с одной проблемой, что такая практика часто не позволяет продолжать работу над законопроектом», — добавила она, напомнив о процедурах перенесения и необходимости сбора резолюций с большого количества подписавшихся под законопроектом.