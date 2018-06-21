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Госдума приняла поправки в регламент об «авторских законах»
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Госдума приняла поправки в регламент об «авторских законах» 

ТАСС 21 июня 2018
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла поправки в свой регламент, которые позволят сделать депутатские инициативы «более авторскими». Инициаторами подобных изменений выступили представители всех парламентских фракций.
Поправками сокращается срок, в течение которого возможно дополнение состава авторов внесенного в Госдуму законопроекта. Теперь присоединиться к законодательной инициативе будет возможно только в течение двух рабочих дней со дня направления председателем нижней палаты документов в профильный комитет. В настоящее время стать соавтором проекта закона возможно до окончания срока его рассылки.
Как заявила глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, «в Думе сложилась практика присоединения». «На сегодняшний день мы сталкиваемся с одной проблемой, что такая практика часто не позволяет продолжать работу над законопроектом», — добавила она, напомнив о процедурах перенесения и необходимости сбора резолюций с большого количества подписавшихся под законопроектом.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятые поправки «делают законодательство авторским». «Это то, о чем говорили в этом зале депутаты фракции ЛДПР в отношении одного из своих законопроектов, когда предлагали его назвать „законопроектом Жириновского“. Это серьезный шаг к тому, чтобы законодательные инициативы имели своего автора, имели свое депутатское лицо», — заключил глава палаты.
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