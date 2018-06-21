Можно ли доверять летописям Древней Руси

Русские летописи — уникальный историографический феномен, письменный источник раннего периода нашей истории. До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению ни об их авторстве, ни и об их объективности.

Главные загадки

«Повесть временных лет» — это череда заковыристых загадок, которым посвящены сотни научных трактатов. На повестке дня уже не меньше двух веков стоят четыре вопроса: «Кто автор?», «Где Начальная летопись?», «Кто виноват в фактологической путанице?» и «Подлежит ли древний свод восстановлению?».

Что такое летопись

Любопытно, что летопись — это исключительно русское явление. Мировых аналогов в литературе нет. Слово происходит от древнерусского «лето», что означает «год». Другими словами, летопись — это то, что создавалось «из года в год». Складывалась она не одним человеком и даже не одним поколением. В ткань современных авторам событий вплетались древние сказания, легенды, предания и откровенные домыслы. Трудились над летописями монахи.

Кто автор

Наиболее распространенное название «Повести» сложилось из начальной фразы: «Се повести временных лет». В научной среде в ходу еще два названия: «Первоначальная летопись» или «Несторова летопись».

Однако некоторые историки всерьез сомневаются в том, что монах Киево-Печёрской лавры вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к летописному своду о колыбельном периоде русской нации. Академик А. А. Шахматов отводит ему роль переработчика Начального свода.

Что известно о Несторе? Имя вряд ли родовое. Он был монахом, значит, в миру носил другое. Нестора приютила Печёрская обитель, в стенах которой и совершал свой духовный подвиг трудолюбивый агиограф конца XI — начала XII веков. За это он был канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных (т. е. угодивший Богу монашеским подвигом). Прожил он около 58 лет и считался глубоким старцем по тем временам.

Историк Евгений Дёмин отмечает, что точных сведений о годе и месте рождения «отца русской истории» не сохранилось, нигде не записана и точная дата его смерти. Хотя в словаре Брокгауза-Эфрона фигурируют даты: 1056—1114. Но уже в 3-м издании «Большой советской энциклопедии» они исчезают.

«Повесть» считается одним из самых ранних древнерусских летописных сводов начала XII века. Нестор начинает повествование сразу с послепотопных времен и следует за исторической канвой вплоть до второго десятилетия XII века (до финала своих собственных лет). Однако на страницах дошедших до нас вариантов «Повести» нет имени Нестора. Возможно, его и не было. Или оно не сохранилось.

Авторство устанавливали косвенным путём. С опорой на фрагменты её текста в составе уже Ипатьевской летописи, которая начинается с безымянного упоминания её автора — черноризца Печёрского монастыря. Поликарп, другой печёрский монах, прямо указывает на Нестора в послании к архимандриту Акиндину, датируемом XIII веком.

Современной наукой отмечается и не совсем обычная авторская позиция, и смелые и обобщенные допущения. Манера несторовского изложения историкам известна, поскольку авторство его «Чтения о житии и о погублении Бориса и Глеба» и «Житии преподобного Феодосия, игумена Печёрского» доподлинно.

Сравнения

Последнее даёт специалистам возможность сравнить авторские подходы. В «Житии» речь идёт о легендарном сподвижнике и одном из первых учеников Антония из Любеча, который и основал древнейший православный монастырь на Руси — Печёрскую обитель— ещё при Ярославле Мудром в 1051 году. Нестор сам жил в обители Феодосия. И его «Житие» настолько переполнено мельчайшими нюансами повседневного монастырского бытования, что становится очевидным — его писал человек, «ведавший» этот мир изнутри.

Впервые упомянутое в «Повести» событие (призвание варяга Рюрика, как он пришёл со своими братьями Синеусом и Трувором и основал государство, в котором мы и живём) написано 200 лет спустя его осуществления.

Где начальная летопись

Её нет. Ни у кого. Этот краеугольный камень нашей русской государственности — какой-то фантом. Все о нём слышали, от него отталкивается вся русская история, но никто за последние лет 400 не держал его в руках и даже не видел.

Еще В. О. Ключевский писал: «В библиотеках не спрашивайте Начальной летописи — вас, пожалуй, не поймут и переспросят: „Какой список летописи нужен вам?“ До сих пор не найдено ни одной рукописи, в которой Начальная летопись была бы помещена отдельно в том виде, как она вышла из-под пера древнего составителя. Во всех известных списках она сливается с рассказом её продолжателей».

Кто виноват в путанице

То, что мы называем «Повестью временных лет», существует сегодня исключительно внутри других источников, причём в трёх редакциях: Лаврентьевской летописи (от 1377 года), Ипатьевской (XV столетие) и Хлебниковском списке (XVI век).

Но все эти списки — по большому счёту, лишь копии, в которых Начальная летопись предстает в совершенно разных вариантах. Начальный свод в них просто тонет. Учёные связывают это размывание первичного источника с неоднократным и отчасти некорректным его использованием и редактированием.

Иными словами, каждый из будущих «соавторов» Нестора (или какого-то другого печёрского инока) рассматривал этот труд в контексте своей эпохи: вырывал из летописи только то, что привлекало его внимание, и вставлял в свой текст. А что не нравилось, в лучшем случае, не трогал (и историческая фактура терялась), в худшем — переиначивал информацию так, что сам составитель его бы не узнал.

Подлежит ли Начальная летопись восстановлению

Нет. Из давно заваренной каши фальсификаций эксперты вынуждены буквально по крупицам выуживать первоначальные знания о том, «откуда есть пошла земля русская». Поэтому даже непререкаемый авторитет в вопросах идентификации древнерусских литературных раритетов Шахматов чуть менее века назад был вынужден констатировать, что восстановлению первоначальная текстовая основа летописи — «при теперешнем состоянии наших знаний» — не подлежит.

Причину такой варварской «редактуры» ученые оценивают как попытку скрыть от потомков правду о событиях и личностях, что делал почти каждый копиист, обеляя её или очерняя.