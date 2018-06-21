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Атомный мини-генератор российского инженера требует серьезных доработок
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Атомный мини-генератор российского инженера требует серьезных доработок 

Вечерняя Москва 21 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Российский инженер Анатолий Чомчоев предложил разработку дешевой автономной системы обеспечения домов энергией. Миниатюрный атомный генератор площадью около двух квадратных метров сможет выдавать мощность в 15 киловатт, чего вполне хватит для небольшого поселка. Корреспондент «ВМ» выяснила, каковы у изобретения шансы на успех и легко ли запатентовать подобную идею.
По словам Чомчоева, мини-генератор будет работать в автоматическом режиме, является полностью безопасным и не нуждается в заправке, обслуживании или замене запчастей. Изобретение сможет бесперебойно обеспечивать дома теплом почти 50 лет. При этом, как утверждает инженер, в отличие от солнечных панелей и ветропарков, устройство будет вполне доступным и окупаемым.
— «Маленький атомный генератор» — это даже звучит смешно, — критически прокомментировал «ВМ» изобретение старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук Юрий Рыков. — Безопасным такое изобретение быть не может. От жесткого излучения, которое там будет, нужна защита. И большой вопрос — как именно ее обеспечить. Массивность реакторов определяется тем, что средства защиты должны содержать много металла — свинца или чего-то еще. Если речь идет о термоядерном реакторе, технологически непонятно, как создать высокую температуру, удержать плазму. Нужны новые физические принципы.
4. «Е-мобиль» — разработка, о которой не слышал разве что ленивый. Правда, в последнее время — все чаще в анекдотах. Российский гибридный автомобиль в мир вышел только в четырех экземплярах. Так что оценить недостатки, которые предрекали ему эксперты еще на стадии проектирования, так никому и не удалось.
5. Реактивный ранец. Какие только страны не представляли свои вариации столь, казалось бы, полезного изобретения — ни одна из них успехом не увенчалась. Крупное американское издание The Washington Post и вовсе поставило эту разработку на четвертое место в списке самых бесполезных изобретений. Причина — большая энергозатратность, невероятная цена и слишком высокая травмоопасность. А ведь обещали, что это станет средством передвижения будущего!
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