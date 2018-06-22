«Когда учительница оттрахана, она радостна»

Сергей Паук Троицкий из «Коррозии металла» снова рвется к власти, на этот раз он нацелился на пост мэра Москвы. Документы кандидата у него приняли, и Паук уже готовит полет на дирижабле над Москвой. Зачем Троицкому политика, что делать с реновацией и платными парковками, что он думает о Стерлигове и Джигурде, как ему удается всегда выходить сухим из воды и во что он верит — музыкант рассказал в моднейшем интервью «Ленте.ру»

«Лента.ру»: Сергей, зачем вы снова решили идти на выборы?

Троицкий: Мной лично и «Корпорацией тяжелого рока» движут не только материальные мотивы, хоть мы живем в современном мире, где нужно зарабатывать деньги, но еще есть идеалы. То есть служение какой-то идее. Выборы — это общественная площадка, с помощью которой можно донести до публики какие-то новые идеи, которыми могут воспользоваться в будущем власть имущие и технически их воплотить в жизнь. Так мы тоже поучаствуем в деле возрождения и спасения России.

А Россия, как обычно, в опасности?

Конечно, она всегда в опасности. Это качели. Сначала создается гребаный (здесь и далее по тексту мат, который, мы, увы, вынуждены были заменить на альтернативные и не столь эмоциональные варианты, но мы же знаем, что вы поймете — прим. «Ленты.ру») совок, пилятся непонятно как республики, инженера из Москвы отправляют в Донбасс, потом он просыпается — хренак (тут снова был мат — прим. «Ленты.ру»), у него уже квартиры в Москве нет. Ну, нашел домик под Донецком, местную жену, она родила ему детей. А потом — опять хренак, и в 2014 году в его дом упала бомба, всех детей на хрен убило, жене бошку оторвало, а ему две руки и две ноги. А он-то сам родился в Москве…

И так во всем — сначала Крым отжали, потом потеряли, потом снова отжали, потом снова потеряли, потом присоединили, людей туда отправили, а потом люди оказываются в аду. Вот такие качели.

Жили зашибись, а потом началась Первая мировая война, потому что черногорские принцессы с Феликсом Юсуповым договорились убить Распутина, который был против войны. У этих принцесс какая идея была: они втроем поролись с Николаем Николаевичем (внуком императора Николая I — прим. «Ленты.ру») и захотели Босфор и Сирию, чтобы построить новый Вавилон. Из-за Сирии, а не только из-за Сербии началась Первая мировая.

И сейчас в Сирии идет утилизация старого и нового оборудования. Одна ракета стоит примерно 50 тысяч долларов. А вместе с тем Медведев подходит к крымчанам и говорит — денег нет, держитесь. А каждую секунду 50 тысяч долларов уходят в ад.

Понятно, примеров много. Но что делать с этим всем?

Нужно возрождение русской идеи и сконцентрироваться на себе. Целыми днями у нас идет оголтелая пропаганда какой-то внешней мировой политики. Три года подряд про какую-то Украину показывают, какие-то дурацкие телешоу, какую-то херню в ступе толкут. Специально разжигают национальную рознь между жителями суррогатного государства Украина и территории России.

Конечно, украинцы боятся, что если Россия захватит Украину, то также будет там запрещать песни, с экстремизмом будут бороться, людей будут ни за что, по политическим мотивам, в тюрьмы сажать, целыми днями будет «Голубой огонек» крутиться, Киркоров и Пугачева целыми днями, гомосеки будут плясать в Новый год и так далее. Конечно, украинцы не хотят этого. У них всегда было стремление к дружбе, но чтобы ими не командовали из Москвы.

Так что концентрируемся на себе. На своих идеалах. Вот 9 Мая все борются с фашизмом, и все борются и борются. Когда ж его победят, фашизм-то? Хер ли про него говорить вообще? Нужно говорить о себе, о возрождении русской деревни, возрождении русских семей.

Про секс говорить нужно. Про уровень рождаемости. Громадное количество людей тусуются в соцсетях, переписываются с телками, но в конце концов человек, который переписывается с 20 телками, в реальной жизни ничего сделать не может, не может с телкой затусоваться, не может ее оттрахать. Поэтому мало детей.

Учительницы злые, они приходят в школу, ***, и все зло срывают на детях. Потому что их не трахали. Мы предлагаем вот что: каждая учительница должна раз в неделю приносить директору отчет о сексе, где написано, как она ***ется в манду, в жопу, в рот, и только после этого директор имеет право ее допустить до преподавания. Потому что, когда учительница оттрахана, она радостная, довольная и клево относится к детям. Добросовестно ведет занятия. Она тогда может не сухо вести урок, а добавлять какие-то комментарии из своего личного опыта.

Это похоже на то, что предлагает Никита Джигурда . Он ведь тоже захотел стать мэром, чтобы вернуть Москве секс.

Не знаю, что он предлагает. Но, что касается проституток, надо эту тему возрождать. При Лужкове и при Ельцине все было очень здорово, на всех дорогах были открыты проститутские точки, и проститутки входили в «корзину москвича». Какой-нибудь чувак к тебе едет в гости, звонит, что взять? Ну возьми бухла, закуски какой, ну и пару проституток.

Когда проститутки были на рынке, они составляли конкуренцию для московских герлов, которые тоже на самом деле занимаются скрытой проституцией, только долго разводят чувака на iPhone, на походы на концерты. А когда есть проститутки, герлы быстрее соглашаются трахаться и заводить детей.

Что вы уже сделали в рамках этой кампании?

Когда мы начали нашу кампанию, мы сразу сделали России подарок. В наш штаб входят восставший из ада Брежнев и внук Брежнева. В свое время саудовский шейх проиграл Брежневу в буру (карточная игра «Тридцать одно» — прим. «Ленты.ру») 25 миллионов долларов. Но после этого Брежнев скоропостижно скончался. Саудовский шейх обрадовался и не выплачивал деньги. Учитывая проценты, там натекло уже около 125 миллионов. Когда мы подали бумаги в московский избирком и когда избирком выдал моим помощникам уполномочивающие бумаги, то Брежнев и Чиверс (соратник Паука — прим. «Ленты.ру») сразу проломились на матч Россия — Саудовская Аравия. Они пришли на ВИП-трибуну и сделали предъяву — чувак, слушай, 125 миллионов пришли? В карты проиграл — долг чести отдай. Или пусть сборная Саудовской Аравии сливается и наши выигрывают.

То есть 5:0 в том матче — ваша заслуга?

Конечно, шейх же жмот! Он дал указание команде сливаться, и только идиот не мог забивать голы в пустые ворота. Поэтому сборная России 5:0 победила. Не потому, что футболисты старались. Ни хера они не старались! Они стараются только за деньги. Так что первый задел мы сделали, чтобы у людей поднялась бодрость духа и поднялся престиж футбола, в который никто ни хера у нас не умеет играть. И не хочет.

Какие идеи хотите продвигать на выборах?

Вот смотрите. В прошлом году мы все охеревали от холодного лета, летом топили дрова. Сейчас такая же ситуация. Вот я живу в полуолигархическом поселке в пяти минутах от МКАД. Весь поселок до 12 июня жег дрова, потому что холодно. Московские чиновники как будто ослепли. Любой идиот в День России, 12 июня, может посмотреть в окно и увидеть, хорошая погода или нет. На хер они устроили этот праздник? На хер устроили этот выходной?

Поэтому мы предлагаем, как Фюрер еще в 43-м году сделал зенитные башни, которые уничтожали английские самолеты. Тоже можно зенитные башни по МКАД поставить, которые будут регулировать погоду. Знаете, какой особняк у Абрамовича на Кипре?

Не в курсе.

Он прямо стоит на берегу моря и сделан в виде моднейшей подводной лодки. Там нету забора, там стоят какие-то непонятные палки. Если ты через палки пройдешь — ты расплавишься. Там лазерные лучи. Можете сами в интернете набрать «дача Абрамовича на Кипре» и все увидеть.

В Москве на этих зенитных башнях можно было бы тоже агрегаты поставить и регулировать погоду. Тучи разрезать, уничтожать потоки холода и так далее.

Никто не говорит, что в Москве не должно быть снега или дождя. Нет, но они должны быть в меру. На хер не нужны снегопады, которые устраивают пробки зимой, или летом люди не должны топить дрова.

Почему воду в Москве-реке не подогревают? Нужны лазеры, как у Абрамовича, чтобы зимой купаться можно было. У нас модно зимой в проруби купаться. Но статистика есть одна, что по телевизору показывают. А 70 процентов людей, которые поддаются на этот пиар, потом болеют воспалением легких и другими заболеваниями по две-три недели, а некоторые умирают. А если бы вода подогревалась, было бы другое дело.

Так вода в Москве-реке грязная. Как в ней купаться?

Да какая разница? Потом пришел — помылся. Ну и да, правильно, надо ее очищать. Из Крыма завезти 100 миллионов мидий, запустить их туда, они сами по себе будут все очищать.

Давайте про реновацию. Значит, на Марс москвичей надо отправлять? А если не получится?

Там все получится! Просто дело в том, что ракетостроение с самого начала пошло неправильным путем. Лишь потому, что правильную идею, как летать на Марс, изобрел фюрер в 1944 году, когда они планировали обстрел Лондона не «Фау-2», а насосом высокого давления. То есть громадными циклоическими пушками с дулом как Останкинская башня. Но предатели выдали местонахождение стартовых площадок, и англичане с американцами все там разбомбили.

Так что по этому пути надо было идти. Вот на днях запустили эту очередную ракету, пиар был по телевидению. Да хрен ли, это херня все! Фон Браун еще в 1944 году это все изобрел. И что этому радоваться? Ну давайте будем охеренно радоваться Mercedes 2018 года. Ну и что? Ничем он не отличается от Mercedes 2015 года. Мы можем восторгаться американской машиной Tesla, которая едет без водителя на модных электрических батарейках. А это — хрен ли? Это профанация все. Все топливо ракета тратит при старте. А если бы ракета выстреливалась из громадной пушки, она пролетала бы до Луны, и только там, чтобы оторваться от ее притяжения, должно быть израсходовано топливо, которое расходуется на космодроме. А так ракета получает огромное ускорение, и вы через два-три часа уже находитесь на Марсе.

Что еще в Москве нужно менять?

Во-первых, надо разобраться с платными парковками, которые затрахали всех. Вся эта система сделана для того, чтобы обогащалась адским образом эвакуаторная мафия. Часто бывает так, что все забито машинами, и какая-нибудь беременная девушка дико опаздывает на встречу, ставит машину, и колесо чуть-чуть попадает на уголок. И сразу, как стервятники, как будто они специально ждут, автомобиль похищают. Москва — громадный город, 25 миллионов людей, протянулась аж до Тулы, *****. А штрафплощадки есть только на Судостроительной, в Марьинском аду, что называется, и на Дмитровке.

И вот на Речном вокзале у нее машину сперли, *****, и в Марьинский ад отвезли. А на дворе ночь, зима. Беременная телка вышла, херак, машины нету. Денег ни копейки, на последний кеш на карте она заправила бензин. На телефоне тоже кончились деньги. Вот и куда зимой, ночью, он должна ломиться? В Марьинский ад? Чтобы заплатить за «Яндекс. Такси» тысячу рублей?

«Яндекс» , кстати, будет запрещен. «Яндекс. Навигатор» действует в пользу своих желтых такси. Любой москвич знает, что к Курскому вокзалу нужно ехать по проспекту Мира, потом повернуть налево на Садовое кольцо, и там буквально пять минут. А «Яндекс. Такси» едет в правую сторону по Садовому кольцу. То есть еще плюс полторы тысячи рублей. «Яндекс. Навигатор» специально показывает неправильные пути, чтобы надурить лоха на деньги для своей таксистской мафии.

Так вот, парковки. Для коренных москвичей они будут бесплатными, без всяких дурацких денег. А все люди из Дагестана, Чечни, иностранцы и так далее будут обязаны — помните, как в Германии евреям приделывали израильские звезды? — обязаны будут клеить наклейку региона на автомобиль. Иначе будут дикие штрафы. Будут платить втройне. Или пусть ездят на велосипедах.

Методы фашистской Германии, евреи… Сергей, вы скоро на статью 282 наговорите.

Да нет, а че? Какие проблемы? С какого ляда коренные москвичи должны в своем городе платить за стоянку?

Расскажите о пивной в парке Горького, которую вы хотите вернуть.

Металлическое движение в России и в Москве началось именно с «Пивной ладьи» и с пивной «Плезень» (Троицкий имеет в виду пивную «Пльзень» — прим. «Ленты.ру»). В брежневские времена там были такие ангары, в которых стояли дурацкие пивные аппараты. Люди заходили с трехлитровыми банками, наливали пива, брали креветок, воблу, прочую лабуду. Иногда в ангаре могло тусоваться человек 300-500.

Кто такие первые металлисты в 1985 году? Это дети дипломатов, футбольные фанаты, кто мог себе позволить многое. Одну майку Iron Maiden можно было поменять на автомобиль. Где ты тогда мог найти английскую майку? По субботам в ангаре собиралась элитная тусовка металлистов, все были с дурацкими нигерскими кассетными магнитофонами, хуячила музыка, Judas Priest, Iron Maiden, Accept, а потом толпа выходила из пивнушки, шла по улицам Москвы, переворачивала предметы и устраивала мелкий холокост и погромы.

А сейчас что в парке Горького? Где ты там бухла купишь? Нет, понятно, что, если ты из элитной тусовки, ты из золотой молодежи, родственник Абрамовича и Путина, ты можешь в «Белый лебедь» на дискотеку зайти по-дорогому. Но простого человека туда хер кто пустит! Поэтому мы хотим возродить «Плезень». Не все в парке — зожники и велосипедисты. Некоторым на хер велосипед не нужен. Им нужно пиво по брежневским ценам.

В ближайшие дни мы планируем сделать первый пролет дирижабля «Че Гевара» над Москвой. Когда будем пролетать над городом, мы будем разбрасывать деньги.

Деньги?

Конечно, людям нужны деньги.

Большие деньги?

Новыми купюрами по две тысячи рублей

А откуда бюджет?

Сразу после избиркома мы пошли в центральный офис Грефа, и Греф отсчитал солидную сумму. Плюс саудовский шейх дал небольшие отступные. Пара-тройка миллионов долларов уже находятся на счету. Так что будем их разбрасывать, чтобы люди голосовали за нас.

Смотрите, еще собьют вас. Летать же над Москвой нельзя.

А кто собьет-то? Зенитных башен нет.

Во «ВКонтакте» вы опубликовали ролик, как вы ходили в избирком. Там мультипликационные перебивки с пауко-танками на улицах Москвы. Специально под избирательную кампанию клип делали?

Да, мультипликация как раз специально сделана под предвыборные ролики.

Я правильно понял, что там горит московская мэрия ? Здание похоже на здание мэрии.

Ну а как вы хотели? Вы же помните, в 1933 году Рейхстаг же тоже сгорел. Я не исключаю такой возможности, что в случае моей победы коммунисты и Зюганов могут поджечь мэрию. Не я, а Зюганов.

Не боитесь, что из-за такого ролика вас могут снять с выборов, а то еще и дело какое-нибудь возбудить?

А чем они плохи?

Не знаю, горящая мэрия, танки в Москве… Вы же знаете, как любят у нас депутаты запросы делать.

Так танки же уже были в Москве! Белый дом расстреляли в 93-м году, и кто-то помнит? Я недавно был в гостях у одного полковника, который сам руководил этими танками. За каждый выстрел они от Ельцина получали пять тысяч долларов. Один выстрел сделал — пятерка прилипла к тебе. Ну и че? Публика сидела себе на крышах домов, радовалась, делала моднейшие селфи, например, и никто никуда не разбегался и не шугался.

Что думаете о конкурентах?

Сергей Собянин , конечно, талантливый сити-менеджер. Конечно, он должен, как Путин, быть во главе города лет 40-50-100, например. Как вы знаете, Путин продал Собянину за три миллиарда долларов инъекции красного меркурия. Одна инъекция продлевает жизнь на 15 лет.

Почем Стерлигов продает колбасу и булки? По три тысячи рублей!

Так можно не покупать.

Не-не-не, кто покупает эти булки? Люди, которые украли у народа! Коррупционеры, воры, олигархи, которые экологически жируют за счет обнищания москвичей. За счет парковочной мафии. Вот клиенты этого человека. Вы думаете, хоть один москвич за такого человека проголосует?

А Никита Джигурда?

Его не зарегистрируют, у него украинское гражданство. Кто зарегистрирует агента Порошенко? Мы до этого говорили про поджог мэрии. Вот — подозреваемый первый.

Окей. Кроме полета дирижабля, какие еще акции от вас ждать?

Будут еще ролики и будут перформансы. Ближайший пройдет 23 июня, в Пауковке-1, открытие первого бара «Бей чертей, спасай Россию» и предвыборного штаба «Корпорации тяжелого рока».

Кстати про «Бей чертей». Не так давно вас судили в Орле. Как удалось отмазаться? Если бы осудили, сейчас бы вы не смогли баллотироваться.

Я не отмазывался. Там дело было шито белыми нитками. Это были домыслы прежде всего суда и местного управления следственного комитета . Там же идиоты работают! Следователи и судьи боятся, что их пошлют в Сирию, в ДНР и ЛНР. В Донецке же люди умеют только уголь добывать, а военные преступления расследовать не умеют. Поэтому все следователи должны проходить практику в горячих точках — чтобы был экшен-онлайн. А кому из следователей кайф ехать в Алеппо? Поэтому они придумывают мифическую борьбу с экстремизмом, чтобы, когда к ним придет военная полиция и Шойгу и они будут решать, кого отправить в Алеппо, они скажут: «Да вы что, смотрите, у меня же целые кипы бумаг по делу „Бей чертей, спасай Россию“»!

Фээсбэшника спрашивают на суде: «А как вы полагаете, о чем Сергей Паук Троицкий пел в песне „Бей чертей, спасай Россию“?» — «Ну, у нас в орловском ФСБ чертями называют кавказцев». (Автор данной статьи был на том судебном заседании и может подтвердить, что примерно такой диалог действительно имел место — прим. «Ленты.ру».) Судья говорит, вы че, охерели? Но вот так у них принято, они называют чертями кавказцев. Они по себе меряют и устраивают дурацкие суды.

Суд обошелся государству в 27 миллионов рублей. Аренда зала, зарплата судье, приставы, 50 томов бумаги, следственные действия, экспертизы.

Мне из Питера, где в прошлом году запрещали вторую версию песни «Рэп — это кал», прислали две толстенные папки заключений экспертов. Но экспертиза — это ведь тоже коррупционная вещь. Сколько стоит сделать экспертизу произведения частному лицу? Заключение на 10 страниц вам обойдется тысяч в 50 минимум. И эти все фирмы — негосударственные. Налицо — коррупционная составляющая. То есть следак звонит в исследовательскую компанию, говорит, чуваки, я вам сейчас подгоню еще пару дел, там две песни «Коррозии металла», пять песен «Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля», четыре песни «Коловрата», мы с вами сделку заключаем сразу на 10 миллионов рублей, трешку мне обратно пришлете. И контора херачит это говнище.

В судах и в Следственном комитете работают очковтиратели. Следак своей секретарше говорит: «Значит так, зайди сейчас в интернет и там скачай текст песни „Бей чертей“ „Коррозии“». Тупая секретарша сидит, она же не в теме, не разбирается, слышала только на День города Филиппа Киркорова , пидораса, и других геев. Она берет и мышью копирует какой-то текст, и у нее мышь перелетает, и она вместо текста песни «Бей чертей, спасай Россию» копирует текст песни «Ку-клукс-клан» с альбома Russian Vodka. И эта херня попадает в судебное дело, и получается путаница. Прокурор зачитывает эту херню, и даже эти евреи-эксперты ржут. И прокурор — Петухов. Я его спрашиваю, а вам не стыдно с такой фамилией работать в суде? Хоть фамилию поменяйте, а то вы таким образом дискредитируете прокурорскую систему.

Короче, я судье говорю: «Ваша честь, в деле песня „Ку-клукс-клан“, а вы мне каких-то чертей предъявляете». И на это вот тратит государство деньги. А в Орле средняя зарплата 10-15 тысяч рублей. Громадное количество матерей-одиночек. Эти деньги дать бы людям. Нет. Они их тратят на борьбу с какими-то мифическими чертями. Вообще, обычно с чертями борются люди, которые находятся в белой горячке.

Но судимости вы избежали потому, что срок привлечения прошел.

Потому что они никак не могли подступиться, потому что все дело — чушь, фуфло, притянутая за уши херота. Никаких доказательств, никаких фактов. Запись левейшая, из другого города. Фээсбэшник снимал это все на телефон любовницы, любовница, после того как он ей не сделал кунилингус, послала его и стерла запись. И он вынужден был, чтобы не обосраться перед следствием, скачать какую-то другую запись.

Интересно получается, что, с одной стороны, вас периодически прессуют и заводят дела, с другой — принимают ваши документы на выборы мэра. Как вам удается балансировать на грани, но не загреметь?

С рождения человечества, со времен Адама и Евы, происходит борьба светлых сил с темными силами, борьба добра со злом. Темные силы выступают против меня, светлые силы — поддерживают. Вот вам и ответ.

Расскажите о Черногории. Что там произошло? Почему светлые силы не уберегли от тюрьмы? (Паука в октябре 2016 года приговорили к 10 месяцам за поджог дома и побег с места преступления — прим. «Ленты.ру».)

Так как Черногория вступила в НАТО , она перекрывала Сербии выход к морю. Россия, и царская, и советская, оказывала огромную помощь Сербии и Черногории, спасла их от ига турецкого. За это они нам должны по жизни.

16 октября 2016 года происходили выборы в парламент Черногории, а парламент уже выбирает президента. Против вхождения в НАТО выступала коалиция «Демократический фронт», которую поддерживали Сербия и Россия. Фронт опасался подтасовки результатов. Он готовил своих боевиков, многие переехали из Сербии в Черногорию, чтобы дать отпор. Моя задача была в день выборов организовать концерт, на который съехались бы футбольные хулиганы и скинхеды со всей Черногории, Сербии, Хорватии, и после этого концерта, в случае беспорядков и гражданской войны, эта массовка могла выступить на стороне «Демократического фронта».

С этой целью я прибыл в Черногорию. Я встречался там с разными людьми, заплатили авансы за концертные залы. И потом у меня должна была быть встреча со сторонниками в Белграде. В поезде перед самой сербской границей меня арестовали. Поезд идет там по пропастям, там никуда из него не выпрыгнешь, убежать не было возможности.

В 1999 году вся служба безопасности «Корпорации тяжелого рока» участвовала в акции «Анти-НАТО — 99». Когда «стелсы» в Косово уже все разбомбили, то Александр Черномашенцев (еще один соратник Паука — прим. «Ленты.ру»), которого назначили полковником сербской армии, выводил из города Ораховац и других городов воинские части большое количество боеприпасов и мирное население. Все оружие закопали в черногорских горах. Там громадное количество нычек еще со времен Второй мировой. И следствие Монтенегро интересовало, куда Черномашенцев спрятал РПГ-6 и остальное оружие. Они боялись, что этим оружием может воспользоваться «Демократический фронт». Ко мне подсылали американских агентов, но с помощью мафии мне удалось бежать. Вот и все.

А как вам черногорская тюрьма?

Первое время было тяжело. Черногория торгует экстрадициями. Любого человека можно выдернуть за 1,5 миллиона рублей. Вначале там было много русских, а потом всех отправили во «Владимирский централ». Я предлагал одному переклеить бороду, чтобы он остался в Черногории, а меня отправили во «Владимирский централ», но он, мудак, *****, не согласился. И его во «Владимирском централе» дико отхерачили менты на хер, все бабло и все отели черногорские отобрали. Ну, идиот.

Конечно, в тюрьме я подвергался дикому психологическому прессингу со стороны черногорской уголовной мафии. Но дело в том, что там есть главный албанский вор в законе, и для него Троицкий и Троцкий — это одно и то же. А вы знали, что Албания — это троцкистская страна? Я ему говорю: «Томар, а какая у тебя мечта в жизни?» — «Я хочу продать в Германию побольше наркотиков, накопить денег и поехать в Мексику на могилу Троцкого, чтобы сделать там моднейшее селфи». — «Томар, да ты, получается, идеалист! Ха-ха-ха-ха!»

И все. С того момента у меня в подручных было 20-30 человек албанцев, здоровенных детин, они подходят, «мистер Троцкий, кому харю начистить? Че нужно? Тара-бара-растабара».

И начищали?

Ну конечно! Направо и налево. К тому же я был там наркокороль. У меня было очень много красок, мне их слали со всей страны, и из Италии. Я целыми днями рисовал акварелью. А там метадонно-американская терапия. Чтобы люди слезали с героина, им дают таблетки метадона. Там куча видов таблеток, от черных до белых, с разной концентрацией. Я нарисовал портрет докторицы и ночью трахнул ее. Она была счастлива, и я мог из тележки загребать любое количество метадона. У меня скопилось около 2-3 тысяч таблеток. И мне-то зачем? Я только самые слабые мог употребить для приятного ночного релакса. А все остальное я передавал турецкой и албанской мафии. Так что все заискивали передо мной.

Значит, светлые силы и там оберегали?

Ну у меня в роду 13 попов.

Намолились на вас авансом?

Конечно. Дома у меня висят иконы патриарха Тихона, которого репрессировали большевики. Периодически во время религиозных православных праздников мы эти иконы вывозим в различные церкви, в Троицкую церковь, которая здесь, рядом с Пауковкой, и приходит очень много людей, которые первым делом обращают внимание на нашу икону и ей усиленно молятся. И телки, которые прикоснулись к ней, они после этого сразу дико беременеют.

Вы верующий?

Я верю в светлые силы.

А есть какой-то человек, который говорит: «Так, Сергей, стоп, дальше ни слова, иначе загремишь»?

Это бог. И парад планет.

Какой бог?

Бог светлых сил.