Как модель завоевала сердца сомневавшихся в России фанатов

Бывшую «Мисс Россия» Викторию Лопыреву сначала не воспринимали всерьез в мире футбола. Фанаты проявляли скепитицизм, но она очень хотела опровергнуть мнение критиков.

«Я стала «Мисс Россия» в 2003 году, и через какое-то время меня пригласили вести телепередачу. А спустя несколько лет я стала первой женщиной, ведущей телевизионную программу о футболе, — рассказал недавно Лопырева «Нью-Йорк Пост». — Было немного сложно, было нелегко, потому что быть первой порой очень трудно. Аудитория, особенно футбольная аудитория, не ожидала, что о футболе будет рассказывать не мужчина с пивом и чипсами. «Мисс Россия», телеведущая, и эта женщина появляется на футбольной телепередаче и рассказывает про футбол. Это было очень неожиданно, и это стало ключом к успеху».

34-летняя Лопырева стала послом чемпионата мира 2018 года от Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и от ФИФА. Она с удовольствием взялась за эту работу на международной арене и в социальных сетях, и у нее появилось два миллиона подписчиков в Инстаграме.

«Это многое значит; я должна сказать, что это большая честь и большая ответственность для меня — представлять нашу страну за рубежом. Когда меня назначали, я, наверное, даже не представляла, как это важно, — заявила Лопырева. — Я встретила так много интересных людей, и самое важное заключается в том, что у меня появилась великолепная возможность поговорить с людьми лично и пригласить их в нашу страну».

А поскольку нынешний чемпионат мира по футболу проходит в России, модель надеется, что мир увидит ее родину с иной точки зрения.

«У нас так много разных национальностей, у нас разные религии, у нас даже кухня в разных регионах разная, — сказала она. — Это замечательная возможность для наших гостей и для нас посмотреть, какие мы, каковы наши обычаи, и наилучшим образом встретить наших гостей».

По мнению Лопыревой, ничто так не сближает людей, как спорт.

«Что мне нравится в футболе, так это то, что он реально объединяет людей, — заявила экс-модель. — Футбол это не просто спорт, это страсть, это образ жизни, это нечто такое, что по-настоящему сплачивает людей. Здесь неважно, какой у тебя цвет кожи, какая религия. Если у вас одна и та же страсть, одно и то же увлечение, один любимый вид спорта, вы можете прийти на стадион даже один, и все равно вас будут окружать люди, у которых такая же страсть, как и у вас».

А поскольку ее любовь к игре разделяют многие девушки, мужчины тоже начинают обращать на это внимание и стараются сами пойти тем путем, который проторила Лопырева.

«Мое главное послание заключается в том, что границ не существует, что границы только у нас в воображении, — сказала она. — Если ты хочешь что-то сделать, если у тебя в жизни есть страсть, увлечение, ты должен заниматься этим и следовать за своей мечтой».

У Лопыревой есть такая мечта: чтобы Россия победила на этом чемпионате мира. Сейчас эта цель уже не кажется такой недостижимой, как в начале турнира. Россия в настоящее время лидирует в группе «А», одержав две победы и ни разу не проиграв. Она уже зарезервировала себе место в плейофф. В понедельник российская сборная сыграет с Уругваем.

«Я русская, Я будут до последней минуты болеть за нашу сборную, пока она играет», — заявила Лопырева.